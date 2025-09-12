Tecno

WhatsApp trabaja en una función para organizar chats y seguir varias conversaciones a la vez

La app de mensajería prueba una nueva función que organiza las respuestas en hilos dentro de los chats

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp presentará nueva función para
WhatsApp presentará nueva función para mantener varias conversaciones al mismo tiempo.

WhatsApp continúa sumando funciones que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios, especialmente en lo que respecta a la organización de las conversaciones. La aplicación de mensajería propiedad de Meta está trabajando en una nueva característica que permitirá estructurar las respuestas de los chats en formato de hilos, lo que facilitará seguir varias conversaciones dentro de un mismo chat de forma más sencilla y ordenada.

Según adelantó WaBetaInfo, la nueva función ha comenzado a probarse en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.25.8). Con ella, las respuestas a los mensajes ya no aparecerán únicamente como burbujas aisladas en el flujo general del chat, sino que se organizarán automáticamente en hilos.

Este sistema es similar al que ya utilizan otras plataformas como Slack o Discord, donde cada tema de conversación se agrupa en torno a un mensaje principal. Así, al iniciar un tema nuevo, las respuestas relacionadas quedarán vinculadas al mensaje original, evitando que se mezclen con otros asuntos que puedan estar discutiéndose en paralelo.

WhatsApp sigue implementando más funciones.
WhatsApp sigue implementando más funciones. Photo: Fabian Sommer/dpa

Cómo funcionarán los hilos en WhatsApp

El mecanismo es sencillo. Cada vez que alguien inicie un tema dentro de un chat, WhatsApp permitirá que las respuestas asociadas se agrupen bajo ese mensaje principal. Para acceder a ellas, se añadirá un nuevo botón que mostrará el número de respuestas asociadas. Al pulsar sobre él, se abrirá el hilo completo, con todos los mensajes conectados entre sí.

De esta manera, las conversaciones largas o los debates en grupos numerosos serán más fáciles de seguir. Por ejemplo, en un chat de trabajo donde se tratan distintos proyectos, cada tema podrá quedar en su propio hilo, evitando que los mensajes se mezclen y se pierda información relevante.

Además, WhatsApp permitirá responder no solo al mensaje inicial del hilo, sino también a cualquier respuesta dentro de él. Estas se mostrarán como “respuestas de seguimiento”, generando una estructura más clara y organizada.

Logo de WhatsApp. (WhatsApp)
Logo de WhatsApp. (WhatsApp)

Limitaciones iniciales de la función

La plataforma aclara que los hilos solo se aplicarán a los mensajes enviados después de que la función esté activada. Esto significa que no será posible organizar retrospectivamente las respuestas ya enviadas antes de la actualización.

Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas y solo algunos usuarios de la beta de WhatsApp tienen acceso a ella. Como ocurre con otras novedades, el despliegue general dependerá de los resultados de estas pruebas y de los ajustes que haga la compañía en base al feedback de los usuarios.

Ventajas para los usuarios

La implementación de hilos en WhatsApp representa un cambio significativo para la gestión de las conversaciones, sobre todo en los grupos grandes. Actualmente, cuando se discuten varios temas en un mismo chat, los mensajes se entrelazan, dificultando seguir la información y aumentando las probabilidades de que mensajes importantes pasen desapercibidos.

WhatsApp tiene más de una
WhatsApp tiene más de una nueva función. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

Con los hilos, las conversaciones quedarán mucho más ordenadas, lo que permitirá que cada tema tenga su propio espacio. Esto facilitará tanto la comunicación personal como profesional.

Además, esta función también abre la puerta a que WhatsApp se acerque más al uso que hoy tienen aplicaciones diseñadas para la productividad, como Slack o Microsoft Teams, donde la organización de mensajes por hilos es esencial para el trabajo colaborativo.

WhatsApp en constante evolución

En los últimos meses, WhatsApp ha acelerado el lanzamiento de nuevas funciones orientadas a mejorar la interacción dentro de los chats. Entre ellas destacan la posibilidad de fijar mensajes importantes, los chats anclados, las encuestas y las notas de voz que se pueden escuchar fuera de la aplicación.

WhatsApp tiene planes de incorporar
WhatsApp tiene planes de incorporar nuevas funciones. (Shutterstock)

La llegada de los hilos se suma a esta estrategia, demostrando que WhatsApp no solo busca ser una aplicación de mensajería para uso personal, sino también una herramienta cada vez más útil en contextos laborales y de productividad.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su lanzamiento oficial, todo indica que esta función podría llegar en los próximos meses a todos los usuarios, una vez que la compañía termine de afinar los detalles en la versión beta.

Temas Relacionados

WhatsAppMensajesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuándo se lanzó el Nokia 1100 y cuánto vale hoy

Este popular dispositivo fue lanzado en 2003 y alcanzó las 250 millones de unidades vendidas en apenas seis años

Cuándo se lanzó el Nokia

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en uno de los mayores auges de capital de la historia moderna

Las empresas tecnológicas lideran un flujo de capital histórico hacia la inteligencia artificial, con inversiones que ya superan los USD 400.000 millones en 2025 y podrían alcanzar los USD 3 billones para 2028

Cómo la inteligencia artificial se

Cómo activar el DNS privado en Android para navegar con mayor seguridad

Activar un DNS privado ayuda a proteger la privacidad frente a ataques y escuchas en conexiones WiFi públicas

Cómo activar el DNS privado

Ciberataque en un casino: así fue cómo un acuario comprometió datos de todos los clientes

Los ciberatacantes lograron sustraer 10 GB de información de los asistentes al establecimiento de juegos, la cual fue transferida a un servidor ubicado en Noruega

Ciberataque en un casino: así

Cómo usar de forma segura una red WiFi pública en caso de no tener otra forma de acceder a internet

Deber ser de las últimas opciones que tomen los usuarios porque su falta de medidas de seguridad puede permitir el robo de datos sensibles y contraseñas bancarias

Cómo usar de forma segura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indagan en una causa por

Indagan en una causa por estafa a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo: lo acusan de un fraude de 15 millones de pesos

Un magnate tech argentino explicó por qué dejó de ser progresista: “Mi giro a la derecha”

Licitación para concesionar la “Ruta del Mercosur”: ya hay fecha para abrir los sobres y avanzar con la primera etapa

Más control en los accesos a CABA: Jorge Macri creó una patrulla policial para prevenir delitos

La increíble mariposa con 229 pares de cromosomas que marca récords en el reino animal

INFOBAE AMÉRICA
La increíble mariposa con 229

La increíble mariposa con 229 pares de cromosomas que marca récords en el reino animal

La encrucijada demográfica de Brasil: cómo la demografía amenaza a la décima economía mundial

El ejercicio físico impulsa la neurogénesis y fortalece la salud mental

Una nueva clase de peligrosos opioides sintéticos se expande por el mundo: los nitacenos

Mariana Enríquez y Marta Sanz encabezan el Festival de editoriales “Back to the Book” en Madrid

TELESHOW
Las lágrimas de Luck Ra

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”