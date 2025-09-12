WhatsApp trabaja en una función para organizar chats y seguir varias conversaciones a la vez

WhatsApp presentará nueva función para mantener varias conversaciones al mismo tiempo.

WhatsApp continúa sumando funciones que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios, especialmente en lo que respecta a la organización de las conversaciones. La aplicación de mensajería propiedad de Meta está trabajando en una nueva característica que permitirá estructurar las respuestas de los chats en formato de hilos, lo que facilitará seguir varias conversaciones dentro de un mismo chat de forma más sencilla y ordenada.

Según adelantó WaBetaInfo, la nueva función ha comenzado a probarse en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.25.8). Con ella, las respuestas a los mensajes ya no aparecerán únicamente como burbujas aisladas en el flujo general del chat, sino que se organizarán automáticamente en hilos.

Este sistema es similar al que ya utilizan otras plataformas como Slack o Discord, donde cada tema de conversación se agrupa en torno a un mensaje principal. Así, al iniciar un tema nuevo, las respuestas relacionadas quedarán vinculadas al mensaje original, evitando que se mezclen con otros asuntos que puedan estar discutiéndose en paralelo.

WhatsApp sigue implementando más funciones. Photo: Fabian Sommer/dpa

Cómo funcionarán los hilos en WhatsApp

El mecanismo es sencillo. Cada vez que alguien inicie un tema dentro de un chat, WhatsApp permitirá que las respuestas asociadas se agrupen bajo ese mensaje principal. Para acceder a ellas, se añadirá un nuevo botón que mostrará el número de respuestas asociadas. Al pulsar sobre él, se abrirá el hilo completo, con todos los mensajes conectados entre sí.

De esta manera, las conversaciones largas o los debates en grupos numerosos serán más fáciles de seguir. Por ejemplo, en un chat de trabajo donde se tratan distintos proyectos, cada tema podrá quedar en su propio hilo, evitando que los mensajes se mezclen y se pierda información relevante.

Además, WhatsApp permitirá responder no solo al mensaje inicial del hilo, sino también a cualquier respuesta dentro de él. Estas se mostrarán como “respuestas de seguimiento”, generando una estructura más clara y organizada.

Logo de WhatsApp. (WhatsApp)

Limitaciones iniciales de la función

La plataforma aclara que los hilos solo se aplicarán a los mensajes enviados después de que la función esté activada. Esto significa que no será posible organizar retrospectivamente las respuestas ya enviadas antes de la actualización.

Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas y solo algunos usuarios de la beta de WhatsApp tienen acceso a ella. Como ocurre con otras novedades, el despliegue general dependerá de los resultados de estas pruebas y de los ajustes que haga la compañía en base al feedback de los usuarios.

Ventajas para los usuarios

La implementación de hilos en WhatsApp representa un cambio significativo para la gestión de las conversaciones, sobre todo en los grupos grandes. Actualmente, cuando se discuten varios temas en un mismo chat, los mensajes se entrelazan, dificultando seguir la información y aumentando las probabilidades de que mensajes importantes pasen desapercibidos.

WhatsApp tiene más de una nueva función. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

Con los hilos, las conversaciones quedarán mucho más ordenadas, lo que permitirá que cada tema tenga su propio espacio. Esto facilitará tanto la comunicación personal como profesional.

Además, esta función también abre la puerta a que WhatsApp se acerque más al uso que hoy tienen aplicaciones diseñadas para la productividad, como Slack o Microsoft Teams, donde la organización de mensajes por hilos es esencial para el trabajo colaborativo.

WhatsApp en constante evolución

En los últimos meses, WhatsApp ha acelerado el lanzamiento de nuevas funciones orientadas a mejorar la interacción dentro de los chats. Entre ellas destacan la posibilidad de fijar mensajes importantes, los chats anclados, las encuestas y las notas de voz que se pueden escuchar fuera de la aplicación.

WhatsApp tiene planes de incorporar nuevas funciones. (Shutterstock)

La llegada de los hilos se suma a esta estrategia, demostrando que WhatsApp no solo busca ser una aplicación de mensajería para uso personal, sino también una herramienta cada vez más útil en contextos laborales y de productividad.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su lanzamiento oficial, todo indica que esta función podría llegar en los próximos meses a todos los usuarios, una vez que la compañía termine de afinar los detalles en la versión beta.