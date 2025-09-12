Por qué es necesario activar el modo avión en el celular durante un vuelo y qué pasa si no se hace

Es clave seguir esta norma emitida por la aerolínea para prevenir sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los preparativos para el despegue, la tripulación de cualquier vuelo comercial insiste en que los pasajeros activen el modo avión en sus dispositivos. Esta instrucción, que algunos consideran prescindible, responde a la necesidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas a bordo.

El modo avión es una función presente en todos los teléfonos y tablets modernos. Al activarla, el dispositivo interrumpe todas las conexiones inalámbricas, lo que impide realizar o recibir llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles, Bluetooth y WiFi.

Solo se puede acceder a archivos almacenados localmente, como fotos, videos, audios o documentos previamente descargados en el dispositivo. Por esta razón, para muchos usuarios puede ser una molestia activar el modo avión pero el motivo de hacerlo tiene un trasfondo que pocos consideran.

Para qué sirve activar el modo avión en el celular durante un vuelo

Los dispositivos pueden emitir ondas que generan interferencias entre los operadores del avión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón principal detrás de esta medida radica en la posible interferencia de las señales de radiofrecuencia emitidas por los dispositivos con los sistemas de navegación y control de la aeronave.

Tanto los pilotos como los controladores aéreos dependen de transmisiones de radio para intercambiar información crítica, sobre todo durante el despegue y el aterrizaje. Las señales de los teléfonos pueden generar ruidos en los auriculares del personal aéreo, lo que dificulta la comunicación en momentos clave.

Qué dicen los pilotos sobre la necesidad de activar el modo avión

El piloto conocido en redes sociales como @perchpoint detalló que, aunque olvidar activar el modo avión no representa un riesgo catastrófico, sí puede causar molestias y distracciones innecesarias.

Los pilotos dicen que olvidar activar el modo avión no causa accidentes, pero sí puede provocar distracciones y molestias a bordo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Quiero aclarar que el botón de modo avión en tu teléfono no es una conspiración. Si olvidas poner tu teléfono en modo avión, no, no es el fin del mundo, el avión no caerá del cielo”, explicó en su registro. No obstante, advirtió sobre el potencial de interferencia.

“Tiene el potencial de interferir con los auriculares. Si estás en un avión con 70, 80, 150 persona a bordo y los teléfonos de incluso tres o cuatro pasajeros comienzan a intentar conectarse a una torre de radio para recibir una llamada, envía ondas de radio”, relató.

Cuáles son las consecuencias de no activar el modo avión en un vuelo

Para ilustrar el impacto de estas interferencias, el piloto narró una experiencia reciente durante un vuelo a San Francisco, Estados Unidos. Mientras se preparaban para despegar, detectaron ruidos en los auriculares que atribuyeron a celulares activos. “Suena como si hubiera un mosquito en mi oído”, describió.

Una experiencia reciente en un vuelo a San Francisco evidenció ruidos en cabina por celulares sin modo avión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el incidente no revistió gravedad, subrayó que este tipo de molestias pueden entorpecer la recepción o emisión de instrucciones importantes.

En países como Estados Unidos, la normativa federal exige que todos los pasajeros, tanto en vuelos nacionales como internacionales, activen el modo avión en el celular durante el vuelo.

El Código de Regulaciones Federales establece: “El uso de teléfonos mientras esta aeronave se encuentra en el aire está prohibido por las normas de la FCC y la violación de esta norma podría resultar en la suspensión del servicio y/o una multa”.

Qué alternativas al modo avión en vuelos comerciales existen

En algunos servicios hay disponibilidad de acceder a una red WiFi pero con restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas aerolíneas han comenzado a ofrecer servicios de WiFi a bordo, lo que ha llevado a adaptar los procedimientos relacionados con el uso de dispositivos. En estos casos, los pasajeros pueden activar el WiFi después de habilitar el modo avión y acceder a internet mediante el sistema de la aeronave.

Además, los avances en el blindaje y en la tecnología de los sistemas de navegación han reducido la vulnerabilidad frente a señales externas. No obstante, la normativa persiste porque una exposición acumulada de miles de señales aún representa un riesgo, sobre todo en aviones antiguos o en fases críticas del vuelo.

En ciertos vuelos internacionales, la tripulación informa cuándo es seguro volver a activar algunas funciones electrónicas. Esta flexibilidad refleja una adaptación gradual de la regulación a los cambios tecnológicos, pero siempre con énfasis en la seguridad operativa.