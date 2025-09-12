Lista de los iPhone que no tendrán actualización a iOS 26

Tecno

Apple está a punto de lanzar la versión oficial de iOS 26, que estará disponible desde el 15 de septiembre de 2025 e incluirá un rediseño completo de la interfaz bajo el concepto Liquid Glass, además de nuevas funciones que buscan mejorar la productividad y la personalización. Sin embargo, como ocurre cada año, no todos los dispositivos serán compatibles con esta actualización.

La buena noticia es que la lista de iPhone que sí recibirán iOS 26 es muy amplia, por lo que la gran mayoría de usuarios podrá actualizar. No obstante, algunos modelos quedarán fuera de esta versión y se mantendrán en iOS 18, recibiendo únicamente parches de seguridad de forma periódica.

Los iPhone que no podrán actualizarse a iOS 26

Aunque los rumores señalaban que todos los iPhone compatibles con iOS 18 darían el salto a iOS 26, Apple ha confirmado lo contrario. Tres modelos lanzados en 2018 se despiden de las grandes actualizaciones:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • Todos los modelos anteriores

Estos dispositivos han recibido siete años de soporte de software, lo que representa un ciclo de vida mucho mayor que el de la mayoría de smartphones Android. Con iOS 18 como su última versión principal, continuarán recibiendo actualizaciones de seguridad que mantendrán protegidos a sus usuarios, aunque sin acceso a las nuevas funciones de iOS 26.

Entre las novedades que se perderán estos modelos destacan el rediseño Liquid Glass, mejoras en la gestión de widgets y nuevas opciones de privacidad que llegarán con la actualización.

iPad que no podrán instalar iPadOS 26

En el caso de las tabletas, la situación es más favorable. Solo un modelo quedará fuera de iPadOS 26, la nueva versión del sistema operativo que también adoptará el diseño Liquid Glass y añadirá funciones que acercan aún más al iPad a la experiencia de un Mac.

El único modelo que no podrá actualizar es:

  • iPad de 7.ª generación

Todos los demás iPad, incluyendo los modelos Air, Pro y Mini más recientes, podrán instalar la nueva versión sin problemas. Además, Apple ha confirmado la llegada de una aplicación oficial de Instagram para iPad, una de las novedades más esperadas por los usuarios de la tableta.

Mac que no serán compatibles con macOS 26 Tahoe

Los usuarios de computadoras Apple no correrán con tanta suerte. La nueva versión, llamada macOS 26 Tahoe, no trae cambios radicales, pero aun así dejará fuera a varios equipos, sobre todo aquellos con procesadores Intel.

Los modelos que no podrán instalar macOS 26 son:

  • MacBook Pro de 2018
  • iMac Pro de 2017
  • iMac de 2019
  • Mac mini de 2018
  • MacBook Air con Intel de 2020

Con esta decisión, Apple marca el final del soporte para varios de sus ordenadores más icónicos y acelera la transición hacia los equipos con procesadores Apple Silicon (M1, M2, M3 y posteriores).

El futuro del ecosistema Apple

El lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 Tahoe reafirma la estrategia de la compañía de Cupertino: extender el soporte de sus dispositivos durante muchos años, pero también avanzar con nuevas tecnologías que requieren mayor potencia de hardware.

Los usuarios de iPhone XR, XS y XS Max, así como de los Mac con Intel más antiguos, deberán decidir entre seguir con sus equipos recibiendo solo parches de seguridad o dar el salto a un modelo más reciente para disfrutar de todas las novedades.

Con esta actualización, Apple pone fin a una etapa y confirma su apuesta por un ecosistema cada vez más unificado y optimizado, en el que las funciones de iPhone, iPad y Mac se integran con mayor fluidez bajo un mismo lenguaje de diseño.

