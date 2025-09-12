Tecno

De celebridades a directivos: los 7 casos reales que muestran el riesgo de los deepfakes

Los cibercriminales han aprovechado la IA para perfeccionar sus estafas, logrando que sus engaños resulten cada vez más realistas y difíciles de identificar

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La imagen de Lionel Messi
La imagen de Lionel Messi fue utilizada para promover una falsa aplicación de inversiones llamada “Wildcat Dive”. (Unsplash)

La utilización de deepfakes en el ámbito del cibercrimen ha registrado un crecimiento en los últimos años, con casos que han involucrado la clonación de voces e imágenes de celebridades y altos ejecutivos para perpetrar estafas o difundir desinformación.

ESET Latinoamérica ha identificado al menos siete situaciones recientes en las que los ciberdelincuentes lograron engañar a individuos y empresas mediante la creación de videos y audios falsificados con inteligencia artificial, generando pérdidas millonarias o severas consecuencias reputacionales para los afectados.

Las estafas deepfake más impactantes

Según ESET, los casos detectados reflejan el nivel de sofisticación que los criminales han alcanzado al emplear estas tecnologías. En uno de los ejemplos más notorios, la imagen de Lionel Messi fue utilizada para promover una falsa aplicación de inversiones llamada “Wildcat Dive”.

La utilización de deepfakes en
La utilización de deepfakes en el ámbito del cibercrimen ha registrado un crecimiento en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video, divulgado en Instagram a partir de fragmentos manipulados de una entrevista real, buscaba engañar a los usuarios con promesas de ganancias fáciles, capitalizando la alta popularidad del futbolista argentino.

En el plano corporativo, Arup, la reconocida firma de arquitectura responsable de obras como la Ópera de Sídney, sufrió un daño económico sustancial cuando un empleado, creyendo hablar con su director financiero, fue víctima de un deepfake y realizó 15 transferencias por más de 25 millones de dólares.

Algo similar intentaron hacer los cibercriminales en Ferrari simulando la voz de su CEO, Benedetto Vigna, para inducir a transferencias millonarias. Aunque en este caso no lograron engañar al personal, el episodio sirvió para redoblar la capacitación en la compañía.

Un deepfake es una técnica
Un deepfake es una técnica basada en inteligencia artificial que genera videos o audios falsos que imitan a una persona real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un esquema comparable afectó a WPP, una de las mayores empresas de publicidad del mundo: criminales organizaron una reunión virtual suplantando al CFO mediante un audio deepfake y material de YouTube, con el objetivo de acceder a dinero y datos confidenciales. Este ataque no tuvo éxito gracias al estado de vigilancia y la capacitación de los colaboradores.

El peligro de los deepfakes no se limita al entorno empresarial. En Baltimore, una escuela enfrentó una crisis cuando se viralizó un audio manipulado que supuestamente mostraba a su director haciendo comentarios racistas y antisemitas. La acción desencadenó amenazas de muerte contra el docente antes de que la policía confirmara que se trataba de un montaje generado por inteligencia artificial.

La figura de Elon Musk tampoco ha estado al margen: los ciberdelincuentes aprovecharon su imagen en anuncios de X y YouTube para promover falsas inversiones en Bitcoin, lo que le costó a más de 7.000 personas aproximadamente 80 millones de dólares, de acuerdo con la Federal Trade Commission de Estados Unidos.

En el ámbito político, un video deepfake del presidente ucraniano Volodímir Zelensky circuló en 2022, instando falsamente a las tropas a rendirse durante el conflicto con Rusia. El mandatario tuvo que salir rápidamente a desmentir la grabación con un mensaje legítimo en sus redes oficiales.

Los delincuentes piden dinero para
Los delincuentes piden dinero para no publicar el contenido falso. (Freepik)

Cómo protegerse de fraudes y engaños con deepfakes

La creciente calidad de los deepfakes representa un desafío especial para usuarios y empresas. “Con la evolución de la Inteligencia Artificial, estos vídeos y audios parecen cada vez más reales”, señaló Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Ante este panorama, la compañía recomienda desconfiar de cualquier anuncio que ofrezca resultados demasiado buenos para ser verdad, especialmente si involucra figuras públicas.

También sugiere examinar con atención la calidad visual y sonora de los contenidos, utilizar herramientas de seguridad que bloqueen sitios y correos maliciosos, y para las organizaciones, no autorizar operaciones financieras únicamente por llamados o videollamadas, implementando claves de validación adicionales.

La capacitación continúa resultando fundamental para identificar señales de alarma, y el aprovechamiento de tecnologías especializadas en detección de deepfakes se posiciona como una línea de defensa ante una amenaza en crecimiento.

Temas Relacionados

DeepfakesDeepfakeCiberdelincuentesIALo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué los nuevos iPhone de Apple podrían ser impenetrables ante los programas espía

A través de esta función, la empresa busca eliminar la gran mayoría de los puntos de entrada utilizados por programas espía para infiltrarse en el sistema

Por qué los nuevos iPhone

Glosario de tecnología: ¿Cuáles son los tipos de auriculares?

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Glosario de tecnología: ¿Cuáles son

Neuralink suma 12 personas con implantes cerebrales y más de 15.000 horas de uso

En julio de 2025, se dio a conocer que siete personas con parálisis severa ya utilizaban la tecnología de la compañía de Elon Musk

Neuralink suma 12 personas con

Detectan 99 millones de ataques con mensajes falsos en Colombia: así puedes evitar caer en esta trampa

Las bandas criminales han adoptado tecnología de Inteligencia Artificial para perfeccionar sus estrategias y aumentar la cantidad de ataques

Detectan 99 millones de ataques

Jaguar Land Rover confirma robo de datos tras ciberataque que paralizó su producción

La compañía ha expresado sus disculpas públicamente por las molestias causadas y ha subrayado que informará sobre los avances conforme progrese la indagación

Jaguar Land Rover confirma robo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hogares en armonía: claves del

Hogares en armonía: claves del feng shui para potenciar el bienestar a través de la decoración y el orden

Rogelio Frigerio viajó con un funcionario de Luis Caputo a Brasil en busca de fondos del BID para obras públicas

Ceguera por rellenos faciales: cuáles son las causas de esta complicación grave y poco frecuente en medicina estética

Chubut: dos partidos libertarios se disputan el uso del color violeta en la boleta única para octubre

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Cuba admitió

El régimen de Cuba admitió la grave crisis eléctrica que afecta a la isla tras el quinto apagón nacional en menos de un año

Qué leer el fin de semana: cuatro ensayos, del colapso de la democracia al boom de la pornografía

“Olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”: quince frases de Maquiavelo perfectamente aplicables hoy

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”