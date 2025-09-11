Tecno

GTA 6 parodiaría apps populares como Uber, WhatsApp y OnlyFans según nuevas filtraciones

Las filtraciones revelan cómo Rockstar Games integrará versiones ficticias de apps populares, potenciando la crítica social y la inmersión en la esperada entrega ambientada en Vice City

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El esperado juego de la
El esperado juego de la saga de Rockstar se estrenará en mayo del 2026, convirtiéndose en un fenómeno mundial - (Rockstar Games)

La serie Grand Theft Auto se ha consolidado durante décadas como referente de sátira social y crítica a las tendencias globales. Más de diez años después del lanzamiento de GTA 5, la cultura digital evolucionó, y plataformas como WhatsApp, Uber, PayPal y OnlyFans se han integrado en la vida cotidiana.

Según las últimas filtraciones, GTA 6 apostaría por parodiar a estas aplicaciones, incorporando sus versiones ficticias dentro del universo del juego.

GTA 6 parodiaría reconocidas aplicaciones incluyendo WhatsApp

El origen de estas especulaciones se encuentra en los foros dedicados a la saga, donde el conocido insider Tez2 informó sobre el registro de varios dominios por parte de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games.

Registros como what-up.app y rydeme.app
Registros como what-up.app y rydeme.app sugieren una integración satírica de servicios de mensajería, transporte y contenido adulto en el próximo estreno de Rockstar Games - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estos registros aparecen nombres como what-up.app, rydeme.app, buckme.app y hookers-galore.com, que fans y expertos asocian a imitaciones de WhatsApp, Uber y OnlyFans respectivamente.

La posibilidad de que estos dominios funcionen como sitios o apps ingame recuerda a estrategias similares empleadas en GTA IV y GTA V, donde la inclusión de parodias de fenómenos culturales fue clave en la narrativa y el atractivo de la serie.

Cuándo será lanzado Grand Theft Auto 6

GTA 6 tiene previsto su estreno mundial para el 26 de mayo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La comunidad gamer mantiene la atención puesta en cada detalle ante la magnitud del desarrollo: el título lleva más de 11 años en proceso y 13 desde la llegada de su antecesor, GTA V, que se publicó en septiembre de 2013.

Rockstar Games prepara un golpe
Rockstar Games prepara un golpe a la cultura pop: así cambiará GTA 6 la experiencia gamer en 2026 (Rockstar Games)

La nueva entrega ya puede ser añadida a la lista de deseos en ambas consolas y aspira a convertirse en el juego más vendido de 2026. Analistas y aficionados incluso lo perfilan como candidato a superar récords históricos, aunque el desafío es notable, ya que Tetris permanece como el juego más vendido con 520 millones de copias.

La popularidad de la franquicia no solo se refleja en la expectativa previa. GTA V ha registrado ventas superiores a los 215 millones de unidades y, más de una década después, sigue presente entre los cinco títulos más adquiridos cada mes, consolidando el reconocimiento global de Rockstar Games.

El éxito empresarial de la saga potencia la expectativa comercial y el interés de los inversionistas, ya que Take-Two Interactive cotiza en bolsa y ha mantenido cautela en la comunicación oficial respecto a filtraciones y fecha de lanzamiento.

Posibles novedades en el nuevo GTA

La filtración de los dominios sugiere que GTA 6 no solo incorporará funciones satíricas inspiradas en apps conocidas, sino que además permitirá que los jugadores interactúen con estas plataformas adaptadas al universo del juego.

La cultura digital desembarca en
La cultura digital desembarca en Vice City: GTA 6 incorpora apps ficticias y una protagonista femenina. (Rockstar Games)

En el caso de “rydeme.app”, se espera una versión parodiada de los servicios de transporte privado. “What-up.app” puede ser la reinterpretación de una app de mensajería instantánea, mientras que “buckme.app” y “hookers-galore.com” apuntan a la parodia de plataformas de monetización de contenido para adultos.

Esta estrategia no es novedosa para Rockstar Games, que en entregas anteriores desarrolló sitios y servicios digitales ficticios con los que los personajes podían interactuar, ampliando la sátira y la inmersión en la historia. No obstante, el registro de dominios no garantiza su aparición final en el juego, pues algunos podrían quedar como recurso promocional.

La narrativa en Vice City, ciudad inspirada en Miami, y la presencia confirmada de una protagonista femenina señalan un giro en la trama y la jugabilidad, acompañando el cambio cultural que experimentó la sociedad durante la última década.

El regreso de GTA 6 promete mantenerse fiel a su estilo provocador, observando e integrando los fenómenos digitales actuales. El uso de parodias de aplicaciones como parte del gameplay responde tanto a la crítica social como a la tradición humorística y disruptiva de la saga.

Con la industria de los videojuegos transformada en una de las más relevantes del entretenimiento global, este lanzamiento se perfila como uno de los eventos destacados del próximo año, con capacidad de influir en la conversación pública, la cultura visual y la percepción tecnológica de los usuarios.

La comunidad gamer sigue pendiente de los anuncios oficiales y de las confirmaciones sobre la participación de estas apps en el esperado título de Rockstar Games.

Temas Relacionados

GTA 6Estreno GTAWhatsAppOnlyFansAppTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modo avión, una función útil más allá de los vuelos: tres usos prácticos que pocos conocen

Mediante la desconexión total, el modo avión permite tanto recargar dispositivos de forma eficiente como evitar riesgos de seguridad, potenciando el control sobre la conectividad y la privacidad

Modo avión, una función útil

Cuántos días se trabajarán a la semana gracias a la IA, según Bill Gates y Jensen Huang

El avance de la automatización promete reducir la jornada laboral, permitiendo a las personas dedicar más tiempo al ocio y la creatividad, según los líderes de Nvidia y Microsoft, quienes anticipan un cambio profundo en la organización del empleo

Cuántos días se trabajarán a

Así puedes ahorrar datos móviles cuando usas Google Maps en tus viajes

Mapas por satélite, tráfico en tiempo real y recorridos largos son los factores que más incrementan el gasto de datos en Google Maps

Así puedes ahorrar datos móviles

Expertos alertan sobre RAT, el troyano que puede controlar un smartphone y robar información

Especialistas advierten sobre la expansión de este malware, que aprovecha apps, enlaces y phishing para obtener acceso total al dispositivo, poniendo en peligro la privacidad y los datos personales

Expertos alertan sobre RAT, el

La tecla del cajero que siempre debes presionar al retirar dinero y evitar fraudes bancarios

Otras medidas como cubrir el teclado al introducir el PIN, destruir los recibos y aprovechar las alertas por SMS refuerza la defensa frente a las técnicas de clonación y trampas físicas

La tecla del cajero que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Retiro: se desató un incendio

Retiro: se desató un incendio en el edificio Libertad

Hipertiroidismo vs hipotiroidismo: cuáles son los síntomas y cómo diferenciarlas

Tras el hallazgo de pistas de vida antigua en Marte: cómo volverán las muestras a la Tierra

A pocos días del cierre del padrón, la fiscalía electoral pidió que Cristina Kirchner sea inhabilitada para votar

Misiones: el hijo de un asesor del exgobernador acordó la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual y trata de menores

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: con una ausencia, los

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

El esperado regreso de Daniel Day-Lewis: la película con su hijo, el miedo y el secreto detrás de su retiro

TELESHOW
La fascinación de Juan Minujín

La fascinación de Juan Minujín por China y la Gran Muralla: “Es tremenda y emotiva”

De la cama tallada al baño rosa: todos los detalles de la suite de lujo de Susana Giménez en el Palacio Çırağan

Jimena Buttigliengo festejó el cumpleaños de sus hijos luego de las denuncias cruzadas con su exmarido

El viaje soñado de Pampita y Martín Pepa a la Polinesia: guirnalda con flores, atardeceres y nueva chance al amor

La sensual producción de Laurita Fernández con un guiño a un clásico de Hollywood: “Marilyn de Mataderos”