GTA 6 parodiaría apps populares como Uber, WhatsApp y OnlyFans según nuevas filtraciones

El esperado juego de la saga de Rockstar se estrenará en mayo del 2026, convirtiéndose en un fenómeno mundial - (Rockstar Games)

La serie Grand Theft Auto se ha consolidado durante décadas como referente de sátira social y crítica a las tendencias globales. Más de diez años después del lanzamiento de GTA 5, la cultura digital evolucionó, y plataformas como WhatsApp, Uber, PayPal y OnlyFans se han integrado en la vida cotidiana.

Según las últimas filtraciones, GTA 6 apostaría por parodiar a estas aplicaciones, incorporando sus versiones ficticias dentro del universo del juego.

GTA 6 parodiaría reconocidas aplicaciones incluyendo WhatsApp

El origen de estas especulaciones se encuentra en los foros dedicados a la saga, donde el conocido insider Tez2 informó sobre el registro de varios dominios por parte de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games.

Registros como what-up.app y rydeme.app sugieren una integración satírica de servicios de mensajería, transporte y contenido adulto en el próximo estreno de Rockstar Games - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estos registros aparecen nombres como what-up.app, rydeme.app, buckme.app y hookers-galore.com, que fans y expertos asocian a imitaciones de WhatsApp, Uber y OnlyFans respectivamente.

La posibilidad de que estos dominios funcionen como sitios o apps ingame recuerda a estrategias similares empleadas en GTA IV y GTA V, donde la inclusión de parodias de fenómenos culturales fue clave en la narrativa y el atractivo de la serie.

Cuándo será lanzado Grand Theft Auto 6

GTA 6 tiene previsto su estreno mundial para el 26 de mayo en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La comunidad gamer mantiene la atención puesta en cada detalle ante la magnitud del desarrollo: el título lleva más de 11 años en proceso y 13 desde la llegada de su antecesor, GTA V, que se publicó en septiembre de 2013.

Rockstar Games prepara un golpe a la cultura pop: así cambiará GTA 6 la experiencia gamer en 2026 (Rockstar Games)

La nueva entrega ya puede ser añadida a la lista de deseos en ambas consolas y aspira a convertirse en el juego más vendido de 2026. Analistas y aficionados incluso lo perfilan como candidato a superar récords históricos, aunque el desafío es notable, ya que Tetris permanece como el juego más vendido con 520 millones de copias.

La popularidad de la franquicia no solo se refleja en la expectativa previa. GTA V ha registrado ventas superiores a los 215 millones de unidades y, más de una década después, sigue presente entre los cinco títulos más adquiridos cada mes, consolidando el reconocimiento global de Rockstar Games.

El éxito empresarial de la saga potencia la expectativa comercial y el interés de los inversionistas, ya que Take-Two Interactive cotiza en bolsa y ha mantenido cautela en la comunicación oficial respecto a filtraciones y fecha de lanzamiento.

Posibles novedades en el nuevo GTA

La filtración de los dominios sugiere que GTA 6 no solo incorporará funciones satíricas inspiradas en apps conocidas, sino que además permitirá que los jugadores interactúen con estas plataformas adaptadas al universo del juego.

La cultura digital desembarca en Vice City: GTA 6 incorpora apps ficticias y una protagonista femenina. (Rockstar Games)

En el caso de “rydeme.app”, se espera una versión parodiada de los servicios de transporte privado. “What-up.app” puede ser la reinterpretación de una app de mensajería instantánea, mientras que “buckme.app” y “hookers-galore.com” apuntan a la parodia de plataformas de monetización de contenido para adultos.

Esta estrategia no es novedosa para Rockstar Games, que en entregas anteriores desarrolló sitios y servicios digitales ficticios con los que los personajes podían interactuar, ampliando la sátira y la inmersión en la historia. No obstante, el registro de dominios no garantiza su aparición final en el juego, pues algunos podrían quedar como recurso promocional.

La narrativa en Vice City, ciudad inspirada en Miami, y la presencia confirmada de una protagonista femenina señalan un giro en la trama y la jugabilidad, acompañando el cambio cultural que experimentó la sociedad durante la última década.

El regreso de GTA 6 promete mantenerse fiel a su estilo provocador, observando e integrando los fenómenos digitales actuales. El uso de parodias de aplicaciones como parte del gameplay responde tanto a la crítica social como a la tradición humorística y disruptiva de la saga.

Con la industria de los videojuegos transformada en una de las más relevantes del entretenimiento global, este lanzamiento se perfila como uno de los eventos destacados del próximo año, con capacidad de influir en la conversación pública, la cultura visual y la percepción tecnológica de los usuarios.

La comunidad gamer sigue pendiente de los anuncios oficiales y de las confirmaciones sobre la participación de estas apps en el esperado título de Rockstar Games.