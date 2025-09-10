Tecno

Quiénes son los hombres más ricos del mundo de la tecnología según Forbes: Musk, Zuckerberg y Bezos lideran

Elon Musk posee un patrimonio neto de 342.000 millones de dólares. A sus 53 años, lidera empresas como Tesla y SpaceX, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la industria automotriz y aeroespacial

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Las tres personas más ricas
del mundo hacen parte del sector tecnológico.

Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos encabezan en 2025 la lista Las personas más ricas del mundo de Forbes, consolidándose como los tres hombres con mayor fortuna, todos pertenecientes al sector tecnológico.

En el primer lugar se encuentra Elon Musk, con un patrimonio neto de 342.000 millones de dólares. A sus 53 años, el empresario estadounidense lidera compañías como Tesla y SpaceX, destacándose en la industria automotriz y aeroespacial.

El segundo puesto lo ocupa Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien a sus 40 años acumula una fortuna de 216.000 millones de dólares, producto de su influencia en el desarrollo de la tecnología y las redes sociales.

En el tercer lugar aparece Jeff Bezos, fundador de Amazon, con un patrimonio de 215.000 millones de dólares. A sus 61 años, continúa siendo un referente global en comercio electrónico y servicios tecnológicos.

En la cuarta posición
aparece Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuya fortuna asciende a 192.000 millones de dólares a los 80 años.

Qué otras figuras del sector tecnológico aparecen en la lista

Otras figuras del sector tecnológico también se destacan en la lista de Las personas más ricas del mundo de Forbes 2025.

En el cuarto lugar se encuentra Larry Ellison, cofundador de Oracle, con una fortuna de 192.000 millones de dólares a sus 80 años.

El séptimo puesto lo ocupa Larry Page, cofundador de Google, quien a sus 52 años cuenta con un patrimonio de 144.000 millones de dólares. Muy cerca, en la octava posición, aparece su socio Serguéi Brin, también cofundador de Google, con 138.000 millones de dólares a sus 51 años.

En el décimo lugar figura Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, con una riqueza estimada en 118.000 millones de dólares a sus 69 años.

Bill Gates ahora ocupa el
puesto número 13.

En la posición 13 se encuentra Bill Gates, cofundador de Microsoft, con un patrimonio de 108.000 millones de dólares, también a sus 69 años.

El puesto 14 lo ocupa Jensen Huang, cofundador y CEO de NVIDIA, con 98.700 millones de dólares a los 62 años, gracias al auge de los semiconductores y la inteligencia artificial.

En la posición 17 aparece Michael Dell, fundador de Dell Technologies, con una fortuna de 97.700 millones de dólares a sus 60 años.

En el puesto 21 se encuentra Zhang Yiming, fundador de ByteDance (TikTok), con 65.500 millones de dólares a sus 41 años, consolidándose como uno de los empresarios más influyentes de China en el sector tecnológico.

En la posición 21 figura
Zhang Yiming, creador de ByteDance, empresa matriz de TikTok.

En la posición 24 figura Changpeng Zhao (CZ), fundador del intercambio de criptomonedas Binance, con un patrimonio de 62.900 millones de dólares a los 48 años, representando el nexo entre tecnología y finanzas digitales.

Por qué Elon Musk es el hombre más rico del mundo

Elon Musk se mantiene como la persona más rica del planeta gracias al enorme alcance de sus compañías y a su capacidad para diversificar inversiones en sectores estratégicos.

Como líder de Tesla, SpaceX y X (antes Twitter), su patrimonio está estrechamente ligado al desempeño de estas empresas, en especial Tesla, cuyo valor en el mercado ha sido clave para consolidar su fortuna.

De acuerdo con el Índice
de Multimillonarios de Bloomberg, Musk se mantiene en la primera posición con una fortuna calculada en 385.000 millones de dólares en 2025.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Musk ocupa el primer lugar con un patrimonio estimado de 385.000 millones de dólares en 2025, a pesar de que en lo que va del año su riqueza ha disminuido en cerca de 48.800 millones de dólares.

Esta caída refleja la volatilidad de sus activos, pero no ha sido suficiente para desplazarlo del liderazgo global.

En contraste, Larry Ellison, cofundador de Oracle, ha experimentado un notable crecimiento de su fortuna, que aumentó más de 100.000 millones de dólares este año impulsado por la fuerte demanda de servicios de computación en la nube y centros de datos para inteligencia artificial.

Ellison es hoy el segundo hombre más rico del mundo con un patrimonio de 393.000 millones de dólares, muy cerca de Musk, según Bloomberg.

