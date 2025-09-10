Hollow Knight: Silksong no para y en Metacritic ya tiene la nota del mejor juego de 2025

El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong revoluciona la industria de los videojuegos independientes tras seis años de espera.(Xbox)

El esperado lanzamiento de Hollow Knight: Silksong ha marcado un antes y un después en la industria de los videojuegos independientes. Tras años de incertidumbre y una larga espera de seis años desde el debut del exitoso Hollow Knight original, la secuela producida por Team Cherry finalmente aterrizó y está teniendo un fuerte impacto en la crítica.

Los primeros días después de su estreno han dejado una huella notable, situando al metroidvania como uno de los grandes contendientes no solo a los premios del año, sino también como una referencia de calidad en plataformas de reseñas especializadas como Metacritic y OpenCritic.

Qué calificaciones está obteniendo Hollow Knight: Silksong

Un aspecto que potenció el impacto mediático fueron las evaluaciones iniciales recogidas por Metacritic, el portal de referencia global para valorar el desempeño de los videojuegos. A contramano de lo habitual, Team Cherry optó por no facilitar códigos de acceso anticipado a la prensa.

De este modo, los análisis publicados se elaboraron tras el estreno, de la misma manera que el público general experimentó el juego. Esta decisión trajo como consecuencia una progresiva publicación de críticas especializadas, ya que Silksong presenta un considerable nivel de dificultad, una duración extensa y un caudal de contenido que amerita un análisis meticuloso.

Silksong logra calificaciones perfectas en sus primeras críticas y destaca por su dificultad, duración y contenido. (Xbox)

Las primeras cuatro críticas de Metacritic otorgaron a Silksong un puntaje medio perfecto de 100, enfatizando el notable recibimiento de la prensa especializada. Aunque la puntuación promedio se ajustó posteriormente a medida que se incorporaron más evaluaciones, el arranque impecable posicionó al título como uno de los favoritos del año.

Con la suma de nuevos análisis, la versión de PC mantuvo una calificación que osciló entre 92 y 100, mientras que la de PlayStation 5 obtuvo un destacado 90. En total, apenas una semana tras el lanzamiento, Silksong ya presentaba ocho reseñas de críticos y cerca de 1.750 valoraciones de usuarios solo en la versión de PC, dejando ver que la diferencia entre la percepción crítica y la opinión de los jugadores era mínima.

Este desempeño destacó todavía más cuando se lo comparó con el juego original de 2017, que ostenta un 90 en la valoración de críticos y un 91 en la de usuarios.

La versión de PC de Silksong mantiene una calificación entre 92 y 100, mientras que la de PlayStation 5 alcanza un 90. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien Metacritic concentra la atención mediática más acostumbrada, la plataforma OpenCritic ha ganado terreno por su transparencia y su especialización en videojuegos.

Silksong consiguió la rara “triple corona”: 100 de media crítica, 100% de recomendaciones por parte de la comunidad de jugadores y medios, y un 100 en valoración pública. Esta combinación pocas veces se observa, aun entre los lanzamientos más relevantes del año.

En el desglose del sitio, el juego se sitúa en el primer puesto de 2025 como el único juego con calificación global perfecta. Detrás suyo aparecen Shujinkou, Clair Obscur: Expedition 33 y otros títulos destacados.

La lista de los juegos mejor puntuados de 2025 incluye a Silksong junto a títulos como The Legend of Zelda y Clair Obscur: Expedition 33. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores juegos de 2025

En la lista de los diez juegos con mejores puntuaciones de 2025 según Metacritic están los siguientes:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (edición Nintendo Switch 2) — 95 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (edición Nintendo Switch 2) — 95 Clair Obscur: Expedition 33 — 93 Hollow Knight: Silksong — 92 Blue Prince — 92 Split Fiction — 91 Donkey Kong Bananza — 91 despelote — 89 The Talos Principle: Reawakened — 89 Death Stranding 2: On the Beach — 89

Hay que tener en cuenta que en el caso de los dos primeros juegos de The Legend of Zelda no son de este año, sino que se trata de versiones adaptadas a la nueva consola de Nintendo con el mismo contenido original que lanzaron hace años.