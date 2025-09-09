Tecno

Apple confirma fecha del lanzamiento de iOS 26: cuándo es y cuáles son sus novedades

Este nuevo sistema operativo se caracteriza por su diseño Liquid Glass, el cual utiliza un material translúcido que refleja y refracta el entorno de las aplicaciones móviles que el usuario utilice

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Esta nueva versión de iOS se destaca por su diseño Liquid Glass. REUTERS/Manuel Orbegozo

Apple ha confirmado que iOS 26 estará disponible como actualización de software gratuita a partir del lunes 15 de septiembre. Algunas funciones podrían no estar disponibles en todos los idiomas o regiones, y la disponibilidad puede variar según las leyes locales, explica la compañía tecnológica.

Esta nueva versión se destaca por su diseño Liquid Glass, que hace que las aplicaciones y la experiencia del sistema sean más expresivas y atractivas, manteniendo la familiaridad de iOS.

Fabricado con un material translúcido que refleja y refracta su entorno, Liquid Glass ofrece mayor dinamismo en controles, navegación, iconos, widgets y pantallas.

Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Además, permite personalizar la apariencia de los iconos y widgets, incluyendo opciones transparentes que hacen la pantalla de inicio y la de bloqueo más personales y visualmente impactantes.

El anuncio se dio en la presentación de la nueva línea del iPhone 17, AirPods Pro 3. Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 3.

Qué características tiene el iOS 26

Apple presentó iOS 26 con importantes mejoras de diseño y funcionalidad, destacando Liquid Glass, un nuevo enfoque de interfaz que utiliza un material translúcido que refleja y refracta el entorno, adaptándose en tiempo real para resaltar el contenido.

Este diseño se aplica de forma transversal a todos los sistemas operativos de Apple: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

El iPhone 17 viene en diversos colores. La novedad es el tono morado claro. (Apple)

Los elementos de navegación, como controles, barras de herramientas y pestañas, fueron rediseñados para ajustarse a las curvas de los dispositivos modernos, creando una integración más coherente entre hardware, software y contenido.

Los controles con efecto Liquid Glass se adaptan automáticamente según la acción del usuario, mostrando opciones relevantes y facilitando la localización de funciones.

Las barras de pestañas y laterales también se reorganizan según el contexto, optimizando el espacio y la experiencia visual, tanto en iPhone como en iPad, Mac y Apple TV.

Liquid Glass se adapta al diseño de las aplicaciones. (Apple)

iOS 26 incluye mejoras en Apple Intelligence, como traducción en tiempo real de llamadas y mensajes, creación de emojis personalizados con Genmoji, resúmenes de textos y generación automática de recordatorios desde correos electrónicos, disponibles en iPhone 15 Pro y posteriores.

Las aplicaciones nativas también se actualizaron:

  • Mensajes: creación de encuestas y fondos de conversación personalizados.
  • Teléfono: vista unificada de contactos, llamadas recientes y buzón de voz.
  • Safari: barra de direcciones transparente con estética Liquid Glass.

Finalmente, CarPlay permite enviar contenido multimedia desde el iPhone al sistema del vehículo vía AirPlay, solo mientras el automóvil está detenido. Estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más intuitiva, coherente y envolvente para los usuarios.

ChatGPT dijo: La serie iPhone 17 incorpora el chip A19 de 3 nm, que mejora el rendimiento y la eficiencia energética, ofreciendo hasta 8 horas más de batería que la generación anterior. REUTERS/Manuel Orbegozo

Cómo es el nuevo iPhone 17

La nueva serie iPhone 17 cuenta con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento más alto y mayor eficiencia energética, permitiendo hasta 8 horas adicionales de batería frente a la generación anterior.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con 120 Hz proporciona imágenes más nítidas y fluidas.

En fotografía, el modelo base incluye un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP, mientras que la cámara frontal con IA detecta automáticamente a varias personas y ajusta el encuadre, incluso para capturas horizontales sin girar el dispositivo.

Entre sus funciones de software destacan traducción en tiempo real y búsqueda con imágenes mediante IA.

La novedad de este año es la integración de iPhone 17 Air. (Apple)

El iPhone 17 Air ofrece un diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, oro y azul cielo, con una cámara trasera de 48 MP y zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP. Por su delgadez, no cuenta con bandeja SIM y utiliza eSIM, integrando el chip A19 Pro.

El iPhone 17 Pro también incorpora el chip A19 Pro, con un 40 % más de rendimiento que modelos anteriores.

La argentina que perdió 15.000

El lado oscuro de la

Apple presenta el nuevo Apple

Así están encontrando el bienestar

