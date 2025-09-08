¿Roblox busca competir con TikTok y YouTube?: plataforma lanza app de videos cortos

La empresa detalló que los espectadores tendrán la posibilidad de unirse a los juegos que vean a través de la app. (Composición Infobae: logosmarcas.net / freepnglogos.com)

Roblox da un paso estratégico en el competitivo mercado del contenido audiovisual al lanzar una aplicación de videos cortos que busca emular el éxito de TikTok y conectar aún más a su amplia base de usuarios.

La nueva plataforma, llamada Roblox Moments, permitirá a los jugadores capturar y compartir clips de hasta 30 segundos de sus sesiones de juego, ofreciendo así una herramienta innovadora tanto para la comunidad como para los desarrolladores que busquen ampliar el alcance y el descubrimiento de sus proyectos.

En qué consiste Roblox Moments

Roblox Moments se presenta en versión beta y fue anunciada durante la conferencia anual de la compañía para desarrolladores en San José, California. Su lanzamiento responde a la tendencia creciente del consumo de videos de formato corto, impulsada principalmente por plataformas como TikTok y YouTube Shorts.

Esta nueva experiencia de video corto ha sido denominada 'Momentos Roblox'. (Roblox)

Esta apuesta consiste en permitir que los usuarios no solo graben y distribuyan sus escenas favoritas, sino también interactuar de manera directa con los juegos que más les atraigan dentro de este nuevo ecosistema audiovisual.

La empresa detalló que los espectadores tendrán la posibilidad de unirse a los juegos que vean a través de la app. Además, para fomentar la innovación y la personalización, Roblox puso el código fuente de Moments a disposición de la comunidad de desarrolladores, facilitando que adaptadores independientes optimicen la aplicación para sus propios títulos o añadan funcionalidades específicas.

Según el comunicado oficial de Roblox, “Moments sirve como un potente motor de descubrimiento, sumergiendo a los usuarios en juegos inspiradores y capturados por la comunidad”.

El lanzamiento de Roblox Moments responde a la tendencia creciente del consumo de videos de formato corto. ROBLOX

El impacto de Roblox dentro de la industria de videojuegos

Actualmente, Roblox figura entre los principales protagonistas del mundo de los videojuegos, en buena medida gracias a su modelo de dependencia con creadores independientes para generar nuevos títulos y experiencias.

Solo el último año, la compañía repartió más de USD 1.000 millones en ingresos con los desarrolladores, un indicador contundente de su peso en la economía creativa digital. La plataforma cuenta con una comunidad robusta y activa, con 111,8 millones de usuarios activos diarios.

El interés global por los contenidos de Roblox tiene un reflejo claro en YouTube, donde los videos relacionados con este universo suman más de 1 billón de visitas. Esta cifra subraya el apetito de los jugadores y espectadores por clips cortos y dinámicos centrados en este entorno.

Dentro del propio ecosistema Roblox ya existían iniciativas similares, como Clip It —desarrollada por Neura Studios—, que permite editar y visualizar videos en un formato de feed. Clip It ha logrado monetizar de manera parecida a TikTok, insertando anuncios entre los clips generados por la comunidad.

Dentro del propio ecosistema Roblox ya existían iniciativas similares, como Clip It. (Incibe)

Roblox respaldó el crecimiento de esta experiencia al otorgar una subvención a través de su fondo para creadores, lo que evidencia su interés en consolidar la producción de contenidos audiovisuales nativos de la plataforma.

Por qué Roblox apuesta por los videos cortos

La iniciativa de lanzar Roblox Moments refuerza la tendencia de integrar herramientas sociales y de video dentro de plataformas de videojuegos, buscando capitalizar un fenómeno que ya domina las preferencias de las audiencias más jóvenes.

Momentos virales, interacciones inmediatas y la participación directa en los títulos forman parte de la propuesta de valor, aprovechando la naturaleza comunitaria del universo Roblox y estableciendo una conexión constante entre jugadores, espectadores y desarrolladores.

Solo el último año, Roblox repartió más de USD 1.000 millones en ingresos con los desarrolladores. REUTERS/Jeenah Moon

Esta estrategia, basada en la experiencia colectiva y el intercambio de contenidos, posiciona a Roblox como una marca en evolución continua, adaptándose a los hábitos de consumo actuales y abriendo nuevas oportunidades de descubrimiento dentro del mundo del gaming.

Finalmente, es pertinente señalar que los desarrolladores en Roblox tienen la posibilidad de crear juegos propios, personalizar experiencias interactivas y monetizar sus proyectos, aprovechando una plataforma que les brinda acceso a herramientas de programación, recursos de diseño y una comunidad global para compartir y colaborar.