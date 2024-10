Revolución con YouTube Shorts: Los creadores de contenido ahora tienen más tiempo para hablar con sus seguidores

Los creadores de contenido podrán subir Shorts de hasta tres minutos. (YouTube: YouTubeLiaison)

YouTube ha implementado importantes actualizaciones en Shorts, su formato de videos cortos, con el objetivo de ofrecer a los creadores de contenido más oportunidades para interactuar con sus seguidores y aumentar su visibilidad entre los usuarios de la plataforma.

Estas modificaciones incluyen un cambio en la forma en que los Shorts son visualizados, buscando mejorar la experiencia tanto de los creadores como de los consumidores de contenido.

Según un comunicado de la plataforma, YouTube expresó: “Hoy anunciamos actualizaciones de YouTube Shorts, que harán que crear y conectarse sea más fácil y divertido que nunca. Ya sea que deseen descubrir algo nuevo o sumergirse en la creación, estas herramientas les permitirán expresarse, inspirarse, interactuar más profundamente y mantenerse al día con las últimas tendencias”.

Los shorts de 3 minutos pueden ser verticales u horizontales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles son los cambios de YouTube Shorts

YouTube anunció que a partir del 15 de octubre de 2024, se podrán subir Shorts de hasta tres minutos de duración. Este cambio se aplica a los videos con una relación de aspecto cuadrada o más alta y no afectará a los videos subidos antes del 15 de octubre. Además, la plataforma trabajará en mejorar las recomendaciones de Shorts más largos en los próximos meses.

Por otro lado, la forma en que se reproducen los Shorts también cambiará: los íconos de me gusta, no me gusta, comentar, compartir y remix tendrán un borde blanco y un relleno transparente. Además, el apartado de información ubicado en la parte inferior se reducirá. Estos cambios están diseñados para que el video ocupe más espacio en la pantalla del dispositivo.

“Las actualizaciones del reproductor optimizan su apariencia, lo que permite que el contenido de los creadores ocupe un lugar central y los espectadores se concentren en el contenido que aman”, indica la compañía.

El reproductor de Shorts cambiará para que el video ocupe más espacio. (YouTube)

Asimismo, los shorts empezarán a integrar plantillas para que los usuarios también se conviertan en creadores de contenido. Los usuarios podrán probar las plantillas tocando ‘Remix’ en un corto que les inspire y seleccionando ‘Usar esta plantilla’ para personalizarlo a su gusto.

YouTube también agregará una nueva pantalla dedica a las tendencias por país, con el objetivo de que los usuarios estén atentos de las últimas modas en su zona y descubrir nuevos videos, los cuales contarán con breves resúmenes de los comentarios en esta pantalla de tendencias.

La plataforma de video de Google también quiere asegurarse de que los usuarios puedan personalizar su experiencia en YouTube según sus preferencias, por lo que presentarán una opción para “Mostrar menos Shorts”. Las personas interesadas en activar esta función solo tienen que ir a los tres puntos ubicados en la cuadricula de Shorts situada en el inicio de YouTube.

Los usuarios podrán escoger qué tan frecuentemente desean ver Shorts. (YouTube)

Cómo obtener más suscriptores en YouTube

Para aumentar el número de suscriptores en YouTube, se pueden aplicar varias estrategias efectivas:

Crear contenido de calidad : Es fundamental que el creador de contenido asegure que sus videos sean interesantes, informativos y bien editados. El contenido valioso retiene a los espectadores y los anima a suscribirse.

Publicar de manera consistente : Establecer un calendario de publicación regular ayuda a mantener a la audiencia comprometida y genera expectativa entre los seguidores.

Optimizar títulos y descripciones: Utilizar títulos llamativos y descripciones detalladas que incluyan palabras clave relevantes mejora la visibilidad de los videos en las búsquedas.

Es clave realizar miniaturas llamativas para que los usuarios se animen a ver los videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar miniaturas atractivas : Diseñar miniaturas personalizadas y atractivas que capten la atención puede aumentar la tasa de clics en los videos.

Incluir llamadas a la acción : Alentar a los espectadores a suscribirse al final de los videos es una técnica efectiva. Se puede solicitar directamente que se suscriban si disfrutan del contenido.

Interactuar con la audiencia: Responder a comentarios y preguntas genera una comunidad y puede fomentar más suscripciones, haciendo que los espectadores se sientan valorados.

Al seguir estas estrategias, el creador de contenido puede aumentar sus posibilidades de ganar más suscriptores en YouTube de manera efectiva.