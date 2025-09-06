Tecno

Los robots con IA ya realizan tareas del hogar: doblan toallas y organizan la vajilla

El androide desarrollado por la empresa Figure logró cargar platos en un lavavajillas con la ayuda del sistema de inteligencia artificial Helix

Pedro Noriega

Los robots con IA ya realizan tareas del hogar: doblan toallas y organizan la vajilla. | Figure.

El desarrollo de robots humanoides avanza a pasos acelerados, y uno de los ejemplos más recientes es el Figure 02, creado por la empresa estadounidense Figure, que ha logrado realizar tareas domésticas con una precisión sorprendente.

Gracias al modelo de inteligencia artificial Visión-Lenguaje-Acción (VLA), denominado Helix, este androide ahora puede cargar platos en un lavavajillas, ejecutando movimientos cada vez más cercanos a los humanos.

Para una persona, colocar los platos dentro de un lavavajillas es una acción rutinaria. Sin embargo, para los robots representa un desafío significativo: deben sujetar los objetos con precisión, aplicar la fuerza adecuada, girarlos y colocarlos en el lugar correcto, sin que se resbalen o se rompan.

Robot humanoide ahora puede guardar vajillas. (Figure)

El Figure 02, con el apoyo de Helix, demostró la capacidad de manipular platos, vasos y cuencos con un nivel de destreza que hasta hace poco parecía inalcanzable para la robótica. Según la compañía, el robot alcanza una precisión de centímetros, lo que le permite completar la tarea con una fiabilidad notable.

Un sistema que aprende de los humanos

Lo que diferencia a Helix de tecnologías previas es su capacidad de aprender observando directamente a las personas, sin necesidad de que los ingenieros programen cada acción de forma específica. Este enfoque otorga al robot una mayor adaptabilidad, permitiéndole corregir errores o recuperarse de colisiones sin requerir ajustes manuales en su programación.

En términos prácticos, esto significa que el robot puede adquirir nuevas habilidades a partir de la experiencia, abriendo el camino hacia una robótica más versátil y flexible.

Robot humanoide ahora puede guardar vajillas. (Figure)

Avances en pocos meses

Helix fue presentado públicamente en febrero, y desde entonces el progreso ha sido constante. En junio, Figure 02 fue capaz de clasificar paquetes en una línea de montaje. En julio, un video compartido por el director ejecutivo de la compañía, Brett Adcock, mostró al androide cargando ropa en una lavadora. Un mes más tarde, en agosto, el robot sorprendió al público al doblar toallas siguiendo comandos de voz, demostrando que podía ajustar sus movimientos en tiempo real.

Ahora, con la incorporación del lavado de platos, la compañía refuerza su visión de que un mismo sistema de inteligencia artificial pueda ser el motor para tareas aparentemente muy distintas, desde doblar ropa hasta manipular vajilla o clasificar alimentos.

El futuro de los asistentes robóticos

Expertos en robótica coinciden en que estos avances representan un paso decisivo hacia la creación de asistentes domésticos multifuncionales, capaces de integrarse en la vida diaria. Sin embargo, aclaran que aún queda un largo camino por recorrer antes de que puedan desempeñar todas las funciones necesarias en el hogar.

Robots humanoides como asistentes aparecerán
Robots humanoides como asistentes aparecerán en un futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las tareas que todavía representan un reto para la robótica se encuentran acciones como aspirar, sacar la basura, limpiar el polvo o cocinar con precisión, que requieren una combinación de habilidades físicas, cognitivas y de percepción aún más complejas.

Aun así, cada nueva capacidad añadida al repertorio de Figure 02 constituye un hito para la industria tecnológica, demostrando que la inteligencia artificial puede llevar a los robots a un nivel de autonomía sin precedentes.

Con estos avances, la visión de contar con un asistente robótico que alivie parte de las labores domésticas parece cada vez más cercana.

