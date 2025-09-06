Este sería el precio del iPhone 17 a pocos días de su lanzamiento oficial

A pocos días de su lanzamiento, ya se especula sobre el precio del nuevo iPhone 16. (Foto: Apple)

Apple se prepara para su tradicional evento de septiembre, bautizado este año como “Awe Dropping”, donde todo indica que la familia de smartphones iPhone 17 será la gran atracción. La presentación está programada para el 9 de septiembre y, como es habitual, las filtraciones y análisis previos ya apuntan a cuáles serían los precios de cada modelo.

Un reporte reciente de TrendForce, firma de investigación de mercado, adelanta que el dispositivo base mantendría el mismo costo de salida que la generación anterior, aunque los modelos de gama alta registrarían aumentos notables.

Según el análisis, el movimiento responde a los cambios de diseño y la incorporación de nuevas prestaciones de hardware.

De acuerdo con las proyecciones, el iPhone 17 estándar conservaría su precio inicial de US$799 (€682), con una versión básica de 128 GB de almacenamiento. En cambio, los modelos más avanzados elevarían sus tarifas:

iPhone 17 : desde US$799 (€682) en 128 GB hasta US$1.099 (€938) en 512 GB.

iPhone 17 Air : un nuevo integrante más delgado que sustituiría al iPhone 16 Plus, con precios entre US$1.099 (€938) y US$1.499 (€1.279) .

iPhone 17 Pro : desde US$1.199 (€1.023) para la versión de 256 GB, alcanzando US$1.599 (€1.365) en su configuración de 1 TB.

iPhone 17 Pro Max: iniciaría en US$1.299 (€1.109) y podría llegar a US$1.699 (€1.450) en la opción de mayor capacidad.

Con estas cifras, el iPhone 17 Pro Max de 1 TB se colocaría como el modelo más costoso de la alineación, subiendo US$100 respecto al precio del equivalente en la serie iPhone 16.

iPhone 17 sería presentado el próximo 9 de setiembre. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Diferencias frente a la generación pasada

El dato más llamativo es que los modelos Pro y Pro Max ya no contarían con la opción de 128 GB, sino que arrancarían directamente desde 256 GB, lo que explicaría parte del ajuste en sus precios.

El supuesto iPhone 17 Air, por su parte, se perfila como la gran novedad: un dispositivo intermedio que reemplazaría al “Plus” y que busca atraer a quienes prefieren pantallas grandes pero sin el peso de un equipo robusto.

Contexto de mercado y expectativas

TrendForce anticipa que los envíos totales de la serie iPhone 17 podrían crecer un 3,5% respecto a la generación anterior, impulsados principalmente por los modelos Pro, que seguirían concentrando la mayor parte de las ventas.

Por primera vez, un iPhone Pro vendría en el color anaranjado. (X: MajinBuOfficial)

No obstante, el panorama económico mundial y los incrementos en los modelos premium podrían limitar la demanda en ciertos mercados. Para Apple, el desafío será equilibrar innovación con accesibilidad, ya que los precios más altos suelen impactar directamente en el ritmo de actualización de los usuarios.

Una estrategia más amplia

La incorporación del iPhone 17 Air y el desarrollo de un iPhone plegable previsto para 2026 forman parte de un plan más grande de Apple para diversificar su portafolio. El objetivo es abarcar distintos segmentos y perfiles de clientes, desde quienes buscan un dispositivo de entrada hasta los usuarios que priorizan funciones de última generación.

Además de la nueva línea de iPhone, durante el evento también se esperan actualizaciones del Apple Watch y la tercera generación de AirPods Pro, lo que convertiría al 9 de septiembre en una de las fechas más relevantes del calendario tecnológico de 2025.

Por ahora, los precios siguen siendo estimaciones. La confirmación oficial llegará el día del evento, donde Apple finalmente mostrará cuáles son las novedades y cuánto costará acceder a ellas.