14 herramientas de IA que necesitas conocer en 2025: genera videos, presentaciones, logotipos y mucho más en segundos

La plataforma LightPDF permite a los usuarios añadir anotaciones, modificar texto, eliminar páginas y gestionar marcas de agua, entre otras funciones

Isabela Durán San Juan

Es clave conocer diversas herramientas de inteligencia artificial en la actualidad. (Foto: Imagen ilustrativa)

En pleno 2025, es fundamental conocer diversas herramientas de inteligencia artificial que potencien tu productividad, más allá de ChatGPT, la popular plataforma de OpenAI capaz de responder consultas y generar contenido de texto.

Por ejemplo, con Veo de Google 3 es posible crear videos hiperrealistas a partir de simples indicaciones o prompts, transformando ideas en imágenes en movimiento de manera rápida y profesional.

Este tipo de herramientas amplía las posibilidades creativas y laborales, permitiendo desde la producción de material audiovisual hasta presentaciones interactivas y contenido de marketing sin necesidad de contar con habilidades técnicas avanzadas.

Además, otras plataformas de IA ofrecen funcionalidades complementarias: algunas se especializan en diseño gráfico, edición de audio, automatización de tareas o generación de resúmenes de información, facilitando la gestión del tiempo y aumentando la eficiencia en distintos ámbitos.

En 2025, es clave conocer herramientas de inteligencia artificial que aumenten la productividad, más allá de ChatGPT de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Plataformas de IA que necesitas conocer

  • Para editar documentos PDF.

Si necesitas editar documentos PDF, puedes utilizar la plataforma LightPDF, una herramienta completa que ofrece funciones avanzadas organizadas en tres categorías principales: Editar PDF, Optimizar PDF y Seguridad PDF.

Por ejemplo, en la sección Editar PDF, LightPDF permite modificar textos, agregar anotaciones, reemplazar texto, eliminar páginas, añadir o eliminar marcas de agua, entre otras opciones. Estas herramientas facilitan personalizar y ajustar tus documentos según tus necesidades, sin complicaciones.

  • Krea.ai.

Es una plataforma que permite diseñar logotipos de manera rápida y creativa usando inteligencia artificial. Ideal para emprendedores y marcas que buscan identidad visual sin depender de un diseñador profesional.

  • Elevenlabs.io.

Especializada en la clonación de voces, esta herramienta permite generar audio con voces realistas, imitando tonos y estilos de habla específicos, útil para narraciones, doblajes o asistentes virtuales.

Con Veo de Google 3, se pueden generar videos hiperrealistas partiendo únicamente de instrucciones o indicaciones simples. (Google)
  • Suno.ai.

Una plataforma para componer música con inteligencia artificial. Permite crear melodías originales y producir piezas musicales sin necesidad de conocimientos avanzados en composición.

  • Runway.ml.

Diseñada para la edición de videos, esta herramienta facilita tareas complejas como recortes, efectos y animaciones mediante IA, acelerando el flujo creativo de productores audiovisuales.

  • Relume.io.

Permite crear sitios web de manera eficiente, combinando plantillas inteligentes con automatizaciones que simplifican el diseño y desarrollo web sin necesidad de programación avanzada.

Es un buscador avanzado con IA que proporciona respuestas más precisas y completas que los tradicionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Descript.com.

Herramienta para limpiar y mejorar el audio, eliminando ruido de fondo y ajustando la calidad de grabaciones. Ideal para podcasters, periodistas y creadores de contenido.

  • Fliki.ai.

Convierte textos en narraciones de audio, ofreciendo voces naturales y configurables. Perfecta para crear audiolibros, videos narrativos o contenido educativo.

  • Tome.app.

Permite elaborar presentaciones de forma rápida e intuitiva, integrando elementos visuales, textos y gráficos con ayuda de inteligencia artificial para presentaciones más dinámicas.

  • Perplexity.ai.

Motor de búsqueda avanzado que utiliza inteligencia artificial para ofrecer respuestas más precisas y completas que los buscadores tradicionales, mejorando la investigación y la obtención de información.

ChatGPT dijo: Al usar herramientas de inteligencia artificial, es esencial adoptar precauciones para resguardar la información y asegurar resultados fiables. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Picwish.com.

Plataforma que ayuda a limpiar y editar fotos automáticamente, eliminando fondos, objetos no deseados o mejorando la calidad de las imágenes de forma rápida.

  • Lumalabs.ai.

Especializada en la creación de modelos 3D, permite generar objetos tridimensionales detallados, útil para videojuegos, diseño industrial, animación y prototipos digitales.

Qué precauciones tener en cuenta al momento de usar estas IA

Al utilizar herramientas de inteligencia artificial, es fundamental tomar ciertas precauciones para proteger nuestra información y garantizar resultados confiables.

Primero, nunca se debe compartir información personal sensible, como datos financieros, contraseñas o documentos confidenciales, ya que podrían ser vulnerables a filtraciones o usos indebidos.

La IA se basa en datos previos y patrones, por lo que sus respuestas no siempre son exactas; es vital revisarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es importante recordar que la IA genera respuestas basadas en patrones y datos previos, por lo que no siempre son 100% precisas. Por ello, siempre se deben revisar y verificar los resultados antes de tomarlos como definitivos, especialmente en contextos profesionales o académicos.

Adoptar estas prácticas no solo protege la privacidad del usuario, sino que también promueve un uso responsable y seguro de la inteligencia artificial.

