Magis TV en Argentina: por qué se considera ilegal

En Argentina, una orden judicial bloqueó la app, dejando sin servicio a miles de usuarios en distintos dispositivos. (Fotocomposición: Infobae)

Magis TV era una plataforma que permitía ver películas, series y partidos de fútbol de manera gratuita, pero lo hacía de forma ilegal.

En Argentina, una orden judicial dispuso su bloqueo definitivo, lo que deja fuera de servicio a cientos de miles de usuarios que la usaban a diario en celulares, computadoras, TV Box y Smart TV.

Durante años fue muy popular, pese a que nunca estuvo disponible en las tiendas oficiales de Android o iOS.

La aplicación ofrecía contenido sin pagar suscripciones ni contar con licencias, lo que la convertía en una alternativa pirata frente a servicios legales como Netflix o Disney+. Con la resolución judicial, el APK de Magis TV quedará inhabilitado permanentemente.

Quienes accedan ya no podrán ver películas, series ni canales en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que quienes intenten ingresar ya no podrán reproducir películas, series ni canales en vivo. El cierre marca el final de un servicio que siempre operó desde la ilegalidad y que representaba un perjuicio para las plataformas oficiales y para la industria del entretenimiento.

Un APK es un archivo instalador utilizado en dispositivos Android para descargar aplicaciones fuera de la tienda oficial. Aunque puede ser útil en algunos casos, también implica riesgos de seguridad y, como en este caso, acceso a servicios no autorizados.

Todo el contenido que ofrecía Magis TV se transmitía sin autorización.

Por qué era popular Magis TV

Magis TV ganó popularidad rápidamente en Argentina y otros países de Latinoamérica porque ofrecía acceso gratuito a películas, series, eventos deportivos y canales de televisión en vivo, todo desde una sola aplicación.

Para muchos usuarios, representaba una alternativa atractiva frente a las plataformas legales como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ o Amazon Prime Video, cuyos contenidos están disponibles solo mediante suscripción paga.

Sin embargo, todo el contenido que ofrecía Magis TV se transmitía sin autorización, lo que la convertía en una plataforma completamente ilegal.

La aplicación violaba los derechos de autor al retransmitir material protegido sin licencias, lo que generaba pérdidas económicas para las productoras y servicios de streaming que invierten millones en la creación y distribución de ese contenido.

Otro aspecto que refuerza su ilegalidad es que jamás se ofreció en tiendas oficiales como Google Play o App Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otro factor clave de su ilegalidad es que nunca estuvo disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store. Su instalación se realizaba mediante archivos APK, lo que implicaba riesgos de seguridad, ya que estas apps pueden ser modificadas fácilmente para incluir virus o software malicioso.

A qué riesgos se exponía los usuarios de Magis TV

El primer riesgo estaba relacionado con la ilegalidad de la plataforma. Al retransmitir contenido protegido por derechos de autor sin contar con licencias, Magis TV violaba la legislación de propiedad intelectual.

Esto significa que las personas que usaban la aplicación, aunque en menor medida que sus responsables, también podían verse implicadas en un uso indebido de material protegido. En algunos países, el consumo de contenido pirata puede tener consecuencias legales.

Otro punto crítico era la seguridad informática. Como Magis TV nunca estuvo disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, su instalación debía hacerse a través de archivos APK.

Estas descargas implican un alto riesgo, pues los archivos APK pueden ser alterados para contener malware, virus, troyanos o software espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de descargas representan un riesgo elevado, ya que los APK pueden ser modificados para incluir malware, virus, troyanos o programas espía capaces de robar contraseñas, acceder a información bancaria o controlar el dispositivo de manera remota.

Asimismo, existía un riesgo de privacidad. Al no tratarse de una app regulada, no había garantías sobre el manejo de los datos personales de los usuarios. La aplicación podía recopilar información sensible sin autorización y compartirla con terceros para fines desconocidos.

Además, estaba el riesgo de estafas económicas. Algunas versiones de la aplicación solicitaban pagos informales a cambio de mejorar el servicio o desbloquear funciones, lo que abría la puerta a fraudes sin ningún tipo de soporte oficial.