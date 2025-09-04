Amazon lanza Lens Live, su nueva herramienta de compras con IA

Lens Live incorpora una herramienta adicional: Rufus, el asistente de compras de Amazon basado en IA. (REUTERS/Dado Ruvic / Amazon)

Amazon ha presentado oficialmente Lens Live, una función de inteligencia artificial destinada a renovar radicalmente la experiencia de búsqueda y descubrimiento de productos en su popular aplicación de compras. Aprovechando tecnologías de aprendizaje profundo y visión artificial, esta herramienta apunta a convertirse en el recurso esencial para quienes desean comparar y encontrar artículos simplemente utilizando la cámara de su dispositivo móvil.

Funcionamiento de Lens Live: compras visuales potenciadas por IA

La base de Lens Live es la búsqueda visual avanzada. Al abrir la aplicación de Amazon y enfocar cualquier producto con la cámara, la inteligencia artificial detecta en tiempo real los objetos visibles y muestra de inmediato un carrusel con opciones disponibles en la tienda online.

Este proceso se realiza de manera totalmente instantánea, lo cual permite a los usuarios comparar múltiples alternativas de productos similares o idénticos sin necesidad de realizar búsquedas manuales, tomar imágenes ni escanear códigos de barras.

Así es la interfaz de Lens Live. (Amazon)

La experiencia potencia la libertad de movimiento, ya que permite identificar y comparar artículos desde cualquier escenario, simplificando el acceso a información relevante sobre aquellos productos que llaman la atención en la vida cotidiana.

Los resultados no solo abarcan catálogos extensos, sino que presentan recomendaciones adaptadas a las preferencias y hábitos del usuario.

Interacción continua y comparativa dinámica en la app de Amazon

Uno de los aspectos que elevan la propuesta de Amazon Lens Live es la posibilidad de mantenerse en una experiencia completamente interactiva y continua. La inteligencia artificial opera constantemente mientras la cámara se desplaza por una escena, identificando y resaltando los objetos principales conforme aparecen en el cuadro.

La IA detecta en tiempo real los objetos visibles y muestra de inmediato un carrusel con opciones disponibles en la tienda online. (Amazon)

Si algún artículo resulta interesante, basta seleccionar la pantalla para enfocar esa opción y, de inmediato, comparar, agregar al carrito o guardar el producto en la lista de deseos, todo sin perder el contexto visual.

Esta interacción transforma la dinámica de la compra online en un proceso ágil, intuitivo y natural, acercando la experiencia digital al modo en que las personas descubren y evalúan productos en el mundo real.

Integración de Rufus: compras asistidas por IA conversacional

Lens Live incorpora una herramienta adicional: Rufus, el asistente de compras de Amazon basado en inteligencia artificial. Este asistente complementa la búsqueda visual proporcionando preguntas sugeridas, resúmenes inteligentes y detalles clave sobre cada producto que aparece en pantalla.

La arquitectura de Amazon Lens Live se apoya en servicios de Amazon Web Services, como SageMaker y OpenSearch. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

A través de esta función conversacional, los usuarios acceden rápidamente a especificaciones, diferencias entre variantes o respuestas a dudas frecuentes, todo desde la misma interfaz, sin tener que navegar por extensas descripciones o menús.

Por ejemplo, mientras se analiza una lámpara, Rufus puede informar acerca de su regulación de intensidad o compatibilidad con determinados espacios, presentando la información más relevante de forma resumida y eficiente.

Tecnología detrás de Amazon Lens Live

La arquitectura de Amazon Lens Live se apoya en servicios de Amazon Web Services, como SageMaker y OpenSearch, que permiten desplegar modelos de machine learning a gran escala. En cada dispositivo opera un modelo especializado de visión artificial que identifica, de inmediato y con alta precisión, los objetos que forman parte del entorno del usuario, incluso en escenarios complejos o con múltiples elementos.

Actualmente, Amazon Lens Live está disponible para usuarios de iOS en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Mediante técnicas de embedding visual profundo, la inteligencia artificial compara lo que capta la cámara con los miles de millones de referencias presentes en el catálogo de Amazon, garantizando coincidencias exactas y respuestas contextuales relevantes.

La integración con Rufus produce una sinergia única, ya que la búsqueda visual y la inteligencia conversacional se complementan para ofrecer información y asistencia personalizadas, aprendiendo y mejorando con cada uso.

Disponibilidad de Amazon Lens Live

Actualmente, Amazon Lens Live está disponible para usuarios de iOS en Estados Unidos. Sin embargo, se ha anunciado que la expansión a otros mercados y sistemas operativos comenzará en las próximas semanas, democratizando el acceso a su innovador sistema de compras visuales.

Esta migración será progresiva, permitiendo que usuarios de todo el mundo integren gradualmente esta tecnología en sus rutinas de compra. Aquellos que prefieran las funciones tradicionales seguirán contando con la posibilidad de buscar mediante fotos, subida de imágenes o escaneo de códigos de barras.