Adobe Premiere llegará de forma gratuita a iPhone: no agregará marcas de agua ni tendrá anuncios

Adobe Premiere llegará próximamente al iPhone y iPad de forma gratuita, sin marcas de agua ni anuncios. Los usuarios solo deberán pagar por los créditos de inteligencia artificial generativa cuando decidan utilizarlos.
Entre las funciones más destacadas se encuentran los subtítulos automáticos con animaciones llamativas, la posibilidad de aplicar y personalizar ajustes de color únicos gracias a los presets de Adobe Lightroom, y efectos de movimiento y velocidad que permiten acelerar, ralentizar o modificar el ritmo de los videos con total fluidez.
Asimismo, se espera que próximamente haya una aplicación móvil para Android.
Qué funciones trae la app de Premiere a iPhone
Edición completa y precisa
- Subtítulos automáticos y animados: agrega textos que destacan al instante.
- Ajustes de color personalizados: aplica presets de Lightroom y adapta el estilo a tu gusto.
- Control de velocidad y movimiento: ralentiza, acelera o ajusta el ritmo de tus clips con precisión.
- Eliminación de fondo rápida: recorta sujetos para superposiciones y efectos con un solo toque.
Herramientas avanzadas
- Edición cuadro por cuadro: cortes exactos con precisión.
- Pistas ilimitadas y controles de clip: superpón clips, ajusta, voltea, congela o desvincula audio según tus necesidades.
- Redimensiona y publica: selecciona cualquier relación de aspecto y comparte donde quieras.
Audio profesional
- Voces en off mejoradas: graba y optimiza tu audio automáticamente.
- Efectos sonoros con IA: transforma tu voz en sonidos únicos, con ritmo y matices profesionales.
Cabe señalar que las funciones de IA generativa requieren la compra y el uso de créditos generativos de Firefly.
Cuál es la diferencia entre Premiere y Premiere Rush
Adobe Premiere y Premiere Rush están diseñados para la edición de video, pero tienen enfoques distintos. Premiere es la herramienta profesional más completa, con funciones avanzadas de edición, corrección de color, efectos, pistas ilimitadas y control detallado de audio, ideal para producciones complejas.
Por su parte, Premiere Rush está pensado para creadores que buscan rapidez y simplicidad: ofrece edición básica, plantillas de títulos, ajustes preestablecidos de color y exportación directa a redes sociales. Rush prioriza la facilidad y movilidad, mientras que Premiere Pro ofrece máxima precisión y personalización.
Qué otras apps de Adobe están disponibles para iPhone
Adobe ofrece una amplia variedad de aplicaciones para iPhone, pensadas para potenciar la creatividad, la edición de contenido y la productividad en cualquier lugar.
Entre las más destacadas se encuentran Photoshop Express y Photoshop Camera, para retocar fotos y aplicar filtros inteligentes; Lightroom, para editar y organizar imágenes; y Fresco e Illustrator Draw, orientadas al dibujo y la ilustración digital. Para video, están Premiere Rush, Premiere Clip y Spark Video, que permiten crear y editar clips con facilidad.
Además, Adobe ofrece herramientas de productividad como Acrobat Reader, Scan, Fill & Sign y Sign, que facilitan la gestión y firma de documentos en formato PDF, todo integrado con Creative Cloud para trabajar de manera sincronizada entre dispositivos.
Qué otras apps de edición hay para iPhone
En iPhone existen múltiples aplicaciones de edición que permiten crear contenido de calidad de forma rápida y profesional. VSCO y Snapseed ofrecen herramientas avanzadas de retoque fotográfico, filtros personalizables y ajustes de color.
Canva facilita la creación de diseños, collages y publicaciones para redes sociales con plantillas prediseñadas y elementos gráficos. Para video, InShot y KineMaster permiten cortar y unir clips, ajustar velocidad, agregar efectos, música y texto, combinando facilidad de uso con funciones avanzadas.
Otras apps como CapCut destacan por su integración de efectos, transiciones y stickers, ideales para contenidos dinámicos. Estas herramientas brindan alternativas completas para quienes buscan editar fotos y videos directamente desde el móvil, sin complicaciones y con resultados profesionales.