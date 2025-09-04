Tecno

Adobe Premiere llegará de forma gratuita a iPhone: no agregará marcas de agua ni tendrá anuncios

Los usuarios solo deberán pagar por los créditos de inteligencia artificial generativa cuando utilicen funciones que requieran esta tecnología

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La app será gratuita. (Apple
La app será gratuita. (Apple / Adobe)

Adobe Premiere llegará próximamente al iPhone y iPad de forma gratuita, sin marcas de agua ni anuncios. Los usuarios solo deberán pagar por los créditos de inteligencia artificial generativa cuando decidan utilizarlos.

Entre las funciones más destacadas se encuentran los subtítulos automáticos con animaciones llamativas, la posibilidad de aplicar y personalizar ajustes de color únicos gracias a los presets de Adobe Lightroom, y efectos de movimiento y velocidad que permiten acelerar, ralentizar o modificar el ritmo de los videos con total fluidez.

Asimismo, se espera que próximamente haya una aplicación móvil para Android.

Los usuarios solo deben pagar
Los usuarios solo deben pagar por las funciones con IA. (Adobe)

Qué funciones trae la app de Premiere a iPhone

Premiere llega al iPhone de forma gratuita, sin anuncios ni marcas de agua. Solo pagarás por los créditos de inteligencia artificial generativa cuando los necesites. Algunas de las funciones destacadas son:

Edición completa y precisa

  • Subtítulos automáticos y animados: agrega textos que destacan al instante.
  • Ajustes de color personalizados: aplica presets de Lightroom y adapta el estilo a tu gusto.
  • Control de velocidad y movimiento: ralentiza, acelera o ajusta el ritmo de tus clips con precisión.
  • Eliminación de fondo rápida: recorta sujetos para superposiciones y efectos con un solo toque.
Esta app cuenta con la
Esta app cuenta con la capacidad de generar subtítulos. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Herramientas avanzadas

  • Edición cuadro por cuadro: cortes exactos con precisión.
  • Pistas ilimitadas y controles de clip: superpón clips, ajusta, voltea, congela o desvincula audio según tus necesidades.
  • Redimensiona y publica: selecciona cualquier relación de aspecto y comparte donde quieras.

Audio profesional

  • Voces en off mejoradas: graba y optimiza tu audio automáticamente.
  • Efectos sonoros con IA: transforma tu voz en sonidos únicos, con ritmo y matices profesionales.

Cabe señalar que las funciones de IA generativa requieren la compra y el uso de créditos generativos de Firefly.

Adobe Premiere Rush es una
Adobe Premiere Rush es una app para ediciones de videos rápidas. (App Store)

Cuál es la diferencia entre Premiere y Premiere Rush

Adobe Premiere y Premiere Rush están diseñados para la edición de video, pero tienen enfoques distintos. Premiere es la herramienta profesional más completa, con funciones avanzadas de edición, corrección de color, efectos, pistas ilimitadas y control detallado de audio, ideal para producciones complejas.

Por su parte, Premiere Rush está pensado para creadores que buscan rapidez y simplicidad: ofrece edición básica, plantillas de títulos, ajustes preestablecidos de color y exportación directa a redes sociales. Rush prioriza la facilidad y movilidad, mientras que Premiere Pro ofrece máxima precisión y personalización.

Qué otras apps de Adobe están disponibles para iPhone

Adobe ofrece una amplia variedad de aplicaciones para iPhone, pensadas para potenciar la creatividad, la edición de contenido y la productividad en cualquier lugar.

Adobe cuenta con diversas apps
Adobe cuenta con diversas apps para iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre las más destacadas se encuentran Photoshop Express y Photoshop Camera, para retocar fotos y aplicar filtros inteligentes; Lightroom, para editar y organizar imágenes; y Fresco e Illustrator Draw, orientadas al dibujo y la ilustración digital. Para video, están Premiere Rush, Premiere Clip y Spark Video, que permiten crear y editar clips con facilidad.

Además, Adobe ofrece herramientas de productividad como Acrobat Reader, Scan, Fill & Sign y Sign, que facilitan la gestión y firma de documentos en formato PDF, todo integrado con Creative Cloud para trabajar de manera sincronizada entre dispositivos.

Qué otras apps de edición hay para iPhone

En iPhone existen múltiples aplicaciones de edición que permiten crear contenido de calidad de forma rápida y profesional. VSCO y Snapseed ofrecen herramientas avanzadas de retoque fotográfico, filtros personalizables y ajustes de color.

Se pueden usar varias aplicaciones
Se pueden usar varias aplicaciones de edición en iPhone que facilitan la creación de contenido profesional de manera ágil y eficiente. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Canva facilita la creación de diseños, collages y publicaciones para redes sociales con plantillas prediseñadas y elementos gráficos. Para video, InShot y KineMaster permiten cortar y unir clips, ajustar velocidad, agregar efectos, música y texto, combinando facilidad de uso con funciones avanzadas.

Otras apps como CapCut destacan por su integración de efectos, transiciones y stickers, ideales para contenidos dinámicos. Estas herramientas brindan alternativas completas para quienes buscan editar fotos y videos directamente desde el móvil, sin complicaciones y con resultados profesionales.

Temas Relacionados

iPhoneiPadAdobeAdobe PremiereAplicación móvilEdición de videoGratisTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce la forma más fácil de proyectar la pantalla de un celular Android a un televisor

La función de duplicación inalámbrica permite mostrar videos, presentaciones y aplicaciones desde el teléfono en el Smart TV, siempre que ambos dispositivos estén actualizados y conectados a la misma red WiFi

Conoce la forma más fácil

Qué es una VPN y porqué es la mejor opción para mantenerse seguro mientras se navega en internet

La implementación de túneles cifrados y ocultamiento de IP ofrece protección avanzada contra intentos de robo de datos, malware y rastreo, especialmente en redes públicas inseguras y entornos digitales de alto riesgo

Qué es una VPN y

Logran mover un brazo robótico solo con pensamientos y sin cirugía cerebral

Investigadores de la UCLA desarrollaron una interfaz cerebro-computadora no invasiva que combina electrodos e inteligencia artificial para interpretar pensamientos en tiempo real

Logran mover un brazo robótico

Por qué los médicos recomiendan dejar el smartphone fuera del baño

Un estudio reciente vincula el uso frecuente del smartphone en el inodoro con una mayor probabilidad de desarrollar problemas gastrointestinales

Por qué los médicos recomiendan

El desafío de regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación global

Nuevas estrategias, automatización y desafíos regulatorios marcan el impacto de la IA en la transformación de los negocios

El desafío de regular la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por los casos de

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

Condenaron a la mamá y el padrastro de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado en Berazategui

Broda analizó la volatilidad del dólar: “Después de las elecciones hay que recalibrar el programa”

Quién es el empresario que le ganó una dura batalla en la Corte al Sindicato de Camioneros por un bloqueo a su pyme

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

INFOBAE AMÉRICA
Emergencia en Pakistán: 1,8 millones

Emergencia en Pakistán: 1,8 millones de desplazados por el desborde de tres ríos principales

Quién es Arturo Murillo, el ex ministro boliviano que enfrenta la cárcel tras ser deportado de EEUU

10 minutos que pueden cambian el cerebro: la regla de Steve Jobs para potenciar la mente y la creatividad

De opositor a chavista: la traición de José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro expulsado de la Argentina

La dictadura de Cuba culpa a la falta de divisas por los apagones, que este jueves alcanzarán a casi la mitad de la isla

TELESHOW
Noche solidaria en lo de

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación

La boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier según Giorgio Armani: musa, arte, estilo y una galera desobediente

La primera salida de soltero de Nico Vázquez después de su divorcio de Gimena Accardi: a dónde fue y con quién

Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y expuso su debilidad en Los 8 Escalones: “Media floja”