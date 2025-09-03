Tecno

Sony convierte en suscripción una función gratuita en los Xperia

Monitor & Control ofrecía la posibilidad de conectar prácticamente cualquier teléfono Android o iPhone a una cámara Sony vía USB-C o adaptadores HDMI

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Acceder a la monitorización de
Acceder a la monitorización de alta calidad por cable USB exige una suscripción mensual de 4,99 dólares. (slashgear.com)

Sony ha generado una fuerte reacción entre sus usuarios tras actualizar su aplicación Monitor & Control, transformando en servicio de pago una herramienta que hasta ahora era gratuita: la utilización del móvil como monitor externo para cámaras Sony mediante conexión USB.

Este cambio afecta especialmente a fotógrafos y videógrafos que solían operar de forma más flexible y económica, utilizando sus teléfonos para obtener una imagen más clara y amplia.

La medida ha desatado numerosas quejas en redes sociales y debates sobre la estrategia comercial de la compañía, que ahora limita la función a los usuarios de modelos Xperia más recientes.

Sony mantiene la conexión inalámbrica
Sony mantiene la conexión inalámbrica sin coste extra en la app, aunque esta opción no alcanza la misma calidad. (andro4all.com)

Sony convierte en suscripción una función gratuita en los Xperia

La modificación introducida por Sony impacta directamente en la dinámica de trabajo de muchos creadores audiovisuales. Hasta la llegada de la versión 2.4.0 de la app, Monitor & Control ofrecía la posibilidad de conectar prácticamente cualquier teléfono Android o iPhone a una cámara Sony vía USB-C o adaptadores HDMI, sin requerir desembolsos adicionales.

El resultado era una pantalla de mayor tamaño y luminosidad para controlar el enfoque o visualizar detalles con precisión, ventaja relevante frente a las dimensiones y capacidades limitadas de las pantallas integradas en cámaras.

A partir de la actualización, acceder a la monitorización de alta calidad por cable USB exige una suscripción mensual de 4,99 dólares o un pago anual de 49,99 dólares, y la compatibilidad queda restringida a modelos Xperia 1 IV más recientes, según reportó Android Authority.

Configura la aplicación de monitorización
Configura la aplicación de monitorización y control. (slashgear.com)

Esta decisión afecta especialmente a los usuarios que empleaban la función de manera habitual y suponía una solución económica frente a la compra de monitores externos profesionales, permitiendo trabajar con mayor comodidad sin invertir en equipos adicionales.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Usuarios manifestaron su molestia por la eliminación de una función ya existente y por el traslado de una característica esencial a un modelo de negocio basado en suscripciones.

Muchos usuarios interpretan el cambio como un intento de incentivar la venta de móviles Xperia de alta gama, lo que genera inquietud sobre la dirección de las políticas comerciales de Sony y despierta incertidumbre en quienes confiaban en la continuidad de las herramientas gratuitas.

Alternativas, limitaciones y nuevas estrategias de monetización

Como alternativa a la monitorización por cable, Sony mantiene la conexión inalámbrica sin coste extra en la app, aunque esta opción no alcanza la misma calidad ni reduce la latencia como lo hace la conexión física, elemento clave para profesionales que requieren respuestas en tiempo real.

La FX2 ofrece grabación continua
La FX2 ofrece grabación continua en 4K y funciones avanzadas de disipación de calor para largas jornadas de trabajo. (Sony)

A esto se suma la introducción de un nuevo Plan Premium para ordenadores Mac, con una tarifa de 22,99 dólares mensuales, orientado a usuarios que necesiten controlar hasta 20 señales simultáneamente.

La exclusividad para dispositivos Xperia más avanzados, como el futuro Xperia 1 VII con procesador Snapdragon 8 Elite y tecnología Walkman, refuerza la estrategia de Sony para asociar funciones clave con su gama más alta, beneficiando principalmente a quienes adquieran los modelos más recientes.

Esta tendencia pone en jaque a quienes, hasta la fecha, resolvían sus necesidades profesionales con recursos accesibles y sin gastos recurrentes.

Sony ha generado una fuerte
Sony ha generado una fuerte reacción entre sus usuarios tras actualizar su aplicación Monitor & Control. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo)

Frente al nuevo escenario, las opciones para los usuarios se reducen a tres caminos principales: abonar la suscripción, invertir en un teléfono Xperia compatible o buscar aplicaciones de terceros para cumplir con el monitoreo en tiempo real.

Ninguna de estas alternativas resulta especialmente atractiva para aquellos que ya disponían del servicio de forma gratuita y funcional, alimentando el debate sobre la política de cobro por funciones previamente integradas y el futuro de la experiencia de usuario en dispositivos Sony.

Temas Relacionados

SonyXperiaSuscripciónAppCámaraLo último en tecnología

Últimas Noticias

Aprender idiomas con inteligencia artificial: las mejores opciones desde tu celular

Herramientas como Google Traductor, ChatGPT y Gemini transforman el móvil en un profesor portátil disponible las 24 horas

Aprender idiomas con inteligencia artificial:

Cuáles son los síntomas de una batería de celular dañada

Un signo claro de que la batería está fallando es que el teléfono tenga problemas para encender

Cuáles son los síntomas de

Dolby Vision 2 llega con IA, mejor contraste y control creativo del movimiento

Esta actualización propone optimizar la calidad de las imágenes según el entorno y el contenido

Dolby Vision 2 llega con

Pornhub: su operador deberá pagar 5 millones de dólares por permitir videos de abuso infantil en su plataforma

Según la orden propuesta para resolver el caso, Aylo y sus empresas afiliadas deberán implementar un programa para evitar la difusión de material de abuso sexual infantil y contenido no consensuado en sus sitios

Pornhub: su operador deberá pagar

Esta es la letra que debe tener como clave para evitar ser robado, según hacker

El consejo surge en medio de un panorama preocupante de crecimiento exponencial de las amenazas virtuales

Esta es la letra que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Wado de Pedro recorrió fábricas

Wado de Pedro recorrió fábricas y le respondió al “nunca más” libertario: “Kirchnerismo más que nunca”

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

La línea H del Subte extenderá su horario debido a un concierto: qué estaciones estarán habilitadas

La reina de la reventa ”The American Girl”: la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina

Visa para argentinos: el portal de EEUU que dio la información sobre la pausa en el acuerdo le respondió a Homeland Security

INFOBAE AMÉRICA
Cómo las palabras y los

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Macron anunció que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz

TELESHOW
Marta Fort mostró los avances

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”

Julieta Ortega contó cómo fue la mejor noche de sexo de su vida: “Un experto ese hombre”

Juana Repetto contó sin filtros cómo lleva adelante su tercer embarazo: “Me siento horrible”