Por qué debes oprimir la tecla cancelar al retirar dinero en un cajero y qué pasa si no lo haces

En la mayoría de máquinas se encuentra señalizado con el color rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una acción tan simple como pulsar la tecla “cancelar” al terminar una operación en un cajero automático puede marcar la diferencia entre proteger la información bancaria y exponerla a extraños o ciberdelincuentes.

Pese a que muchos se concentran en retirar el dinero y marcharse, este paso final resulta esencial para cerrar la sesión temporal que permanece activa durante algunos segundos en ciertos modelos de terminales, según advierte el Banco de España.

Si se omite, existe la posibilidad de que otra persona acceda a datos confidenciales, como el saldo o los movimientos recientes, e incluso inicie nuevas operaciones antes de que el sistema cierre la sesión de forma automática.

Cómo retirar dinero de un cajero automático de forma segura

Se debe cubrir el teclado al colocar el PIN de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad financiera española insiste en que la seguridad en los cajeros automáticos depende de una serie de hábitos preventivos que, aunque sencillos, suelen pasarse por alto. Entre las pautas más relevantes figura la recogida inmediata del recibo generado tras cada transacción.

Si no se necesita conservarlo, la autoridad aconseja destruirlo, porque puede contener información sensible, como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Además, sugiere guardar el dinero antes de alejarse del terminal y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones, para no distraerse ni facilitar situaciones de riesgo.

Otra medida consiste en cubrir el teclado al introducir el PIN, utilizando la mano libre, el teléfono o la cartera. Esta precaución impide que cámaras ocultas o personas cercanas puedan registrar la clave.

En ciertos casos delincuentes pueden manipular el lector de las tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, las autoridades sugieren inspeccionar el aspecto del cajero antes de utilizarlo, verificando que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden indicar la presencia de dispositivos fraudulentos.

Cuáles son los métodos de fraude más comunes en cajeros automáticos

Entre los métodos de fraude más habituales, la entidad destaca la clonación de tarjetas mediante aparatos instalados para copiar los datos y cámaras ocultas para capturar el PIN.

Además, menciona la colocación de trampas en el dispensador de efectivo, diseñadas para retener el dinero y permitir que los delincuentes lo recuperen posteriormente.

Realizar esta operación en lugares alejados y oscuros aumenta el riesgo de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las técnicas de ingeniería social representan otro riesgo: individuos que simulan necesitar ayuda para distraer al usuario y obtener información confidencial.

De qué forma evitar ser víctima de fraudes al momento de retirar dinero de un cajero

Para reducir la exposición a estos riesgos, el Banco de España aconseja utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico, la medida a seguir es rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria. En caso de ser víctima de un fraude, resulta útil notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.

Hay que utilizar las aplicaciones financieras para revisar los movimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras añade una capa de protección adicional. Entre estas opciones se encuentran:

La activación de notificaciones por SMS o correo para cada transacción.

La configuración de límites diarios de retirada de efectivo.

La preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero, en lugar de transportar efectivo.

Disponer de tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales refuerza la seguridad frente a posibles robos de datos físicos en cajeros.

Incorporar este conocimiento en la rutina diaria al utilizar cajeros complementa las medidas prácticas y permite anticipar riesgos, así como reaccionar con mayor rapidez ante posibles incidentes.

Asimismo, la educación financiera y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se presentan como aliados clave para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.