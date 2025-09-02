Tecno

iPhone 17 vs. iPhone 17 Air: cuáles serían las diferencias de los próximos celulares de Apple

La apuesta por el titanio y la ligereza serán uno de los puntos más evidentes que notarán los usuarios

Juan Ríos

Por Juan Ríos

El iPhone 17 Air debuta
El iPhone 17 Air debuta con diseño ultradelgado, pantalla OLED de 6,6 pulgadas y procesador A19 Pro. (X: MajinBuOfficial)

Para este año, se espera que Apple de la bienvenida al modelo iPhone 17 Air, un teléfono que sería más delgado, pero que seguirá siendo parte de la gama de entrada de esta nueva generación, junto con el iPhone 17 base.

Las filtraciones difundidas días antes de la presentación oficial, que será el próximo 9 de septiembre, ponen en evidencia un cambio en la línea de continuidad observada en las generaciones anteriores, con diferencias notables que van más allá del tamaño.

Apple pone fin a los modelos Plus y agregará la línea Air

Desde el iPhone 12, los usuarios estaban acostumbrados a contar, junto al modelo estándar, con una variante idéntica en especificaciones, pero diferenciada solo por el tamaño, bajo las etiquetas “mini” primero y luego “Plus”.

Estas versiones parecen llegar a su fin en 2024, año en el que se confirma la desaparición del iPhone Plus y el debut de un modelo Air con personalidad propia. Las fuentes señalan que este nuevo terminal distará mucho de ser una réplica aumentada del iPhone 17.

El nuevo iPhone 17 Air
El nuevo iPhone 17 Air elimina la cámara ultra gran angular y reduce la batería para priorizar el diseño. (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

El iPhone 17 Air dará un salto en diseño y hardware, orientado a un público distinto y dispuesto a incorporar diferencias clave.

Cuáles son las diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Air

  • Diseño ultradelgado

Una de las principales novedades que marcan esta generación reside en el apartado del diseño. De acuerdo a las filtraciones, el iPhone 17 Air se perfila como el terminal más delgado que ha creado Apple hasta la fecha. Con un grosor que podría ubicarse entre los 5,5 y 6 milímetros, sobresale frente a los aproximadamente 8 milímetros del estándar iPhone 17 (mientras que el iPhone 16 marcaba 7,8 milímetros).

Este diseño ultradelgado implicará una construcción basada en titanio, y permitirá que el modelo Air destaque también por su peso reducido, a pesar de contar con unas dimensiones generales mayores en comparación al modelo base.

  • Pantallas

La pantalla continúa como elemento distintivo. El iPhone 17 adopta un panel OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco variable, al igual que el Air, aunque este último amplía la diagonal hasta los 6,6 pulgadas. Ambos dispositivos ofrecerán características premium a nivel de calidad visual, pero el Air aprovechará sus mayores dimensiones para quienes prefieren terminales de gran tamaño sin sacrificar comodidad de manejo por el menor grosor.

El iPhone 17 Air incorpora
El iPhone 17 Air incorpora 12 GB de RAM y mayor potencia gráfica respecto al modelo base. (Apple)

La tecnología empleada en ambos modelos será similar, con pantallas OLED y refresco adaptativo de 120 Hz.

  • Dimensiones, peso y ergonomía

Más allá de la reducción del grosor, el iPhone 17 Air se sitúa como un modelo de mayor altura y anchura respecto al iPhone 17 convencional. Aunque las cifras exactas varían según la fuente, se estima una altura aproximada de 14,7 centímetros y un ancho de 7,6 centímetros para la versión estándar, cifras que se verían ampliadas en el modelo Air.

El uso de titanio permitirá compensar el peso, entregando en la práctica un modelo más grande pero tan ligero que el propio iPhone 17.

  • Procesador y memoria

Ambos smartphones comparten la familia de procesadores A19 fabricada por TSMC en 3 nanómetros de tercera generación, aunque cada modelo monta una variante diferente. El iPhone 17 vendrá equipado con el A19 básico, mientras que el iPhone 17 Air incluirá el A19 Pro.

El iPhone 17 Air y
El iPhone 17 Air y el iPhone 17 comparten tecnología de pantalla OLED y tasa de refresco de 120 Hz. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Esta denominación marca una diferencia importante, pues el chip Pro del Air, aunque recortado frente al de los iPhone 17 Pro y Pro Max, proporcionará una mayor potencia gráfica, integrando un núcleo más de GPU respecto al modelo estándar.

En cuanto a memoria RAM, se adelanta una clara separación: 8 GB en el iPhone 17, frente a 12 GB en el iPhone 17 Air. Este incremento mejora el desempeño multitarea del modelo Air y lo posiciona más cerca de los teléfonos de gama alta de la compañía.

  • Cámara

En el apartado fotográfico surge otra de las divergencias más notorias. El iPhone 17 mantendrá la esperada configuración de doble cámara trasera: un sensor principal de 48 megapíxeles con capacidad para zoom 2x de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.

El iPhone 17 Air, por su parte, reducirá la oferta fotográfica a un único sensor trasero, de nueva generación, con 48 megapíxeles. Esta decisión representa una diferencia significativa para quienes valoran la fotografía de paisaje, grupo al que la función ultra gran angular resulta esencial.

  • Autonomía y batería

Uno de los efectos secundarios del nuevo diseño viene dado por la capacidad de la batería. El iPhone 17 Air integrará la batería más pequeña de las cuatro variantes previstas para este año, situándose según las filtraciones en torno a los 2.800 mAh frente a los 3.600 mAh del iPhone 17.

Esta reducción tendría como consecuencia directa una menor autonomía, con una diferencia estimada de hasta dos horas menos respecto al modelo convencional. En este contexto, Apple apostará por nuevos accesorios, como la funda con batería, y mejoras en software con iOS 26 para reducir el consumo energético mediante IA.

