El truco para recuperar una cuenta de Netflix si has olvidado la contraseña

No es necesario comprar una nueva suscripción al servicio. (Foto: Europa Press)

La posibilidad de recuperar el acceso a una cuenta de Netflix tras olvidar la contraseña depende de si el usuario conserva el control sobre el correo electrónico o el número de teléfono asociados al perfil.

En caso de no tener acceso a ninguno de estos datos de contacto, la plataforma streaming limita severamente las opciones de restablecimiento, obligando a recurrir a la verificación manual de identidad a través del servicio de atención al cliente y el método de pago.

Por esta razón, se explica cada una de las formas seguras de recuperar el acceso a la cuenta de Netflix, y qué hacer en caso de no tener activo el correo o número de teléfono asociado.

Cómo recuperar el acceso a una cuenta de Netflix si no se recuerda la contraseña

La manera más práctica es pedir un código de recuperación que llegue al correo relacionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, Netflix permite restablecer la contraseña sin necesidad de crear una nueva suscripción ni contactar directamente con el soporte técnico, siempre que se sigan los procedimientos definidos por la empresa.

El sistema ofrece dos métodos principales para recuperar el acceso: mediante correo electrónico o a través de un mensaje de texto (SMS), siempre que la información de contacto esté correctamente vinculada a la cuenta.

Para quienes optan por el restablecimiento por correo electrónico, el proceso comienza en la página netflix.com/loginhelp, donde se debe seleccionar la opción “Email”. El usuario introduce la dirección asociada a la cuenta y solicita que se le envíe un mensaje.

Netflix remite un correo electrónico con un enlace que permite iniciar sesión automáticamente. Una vez dentro, el sistema exige la creación de una nueva contraseña, que no puede ser idéntica a la anterior. Este enlace de recuperación tiene una validez de 24 horas; si el plazo expira, es necesario repetir el procedimiento desde el sitio de ayuda.

Qué pasa si el mensaje de restablecimiento de Netflix no llega al correo registrado

Se debe revisar todos los mensajes que estén relacionados con Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones, el mensaje de restablecimiento puede no aparecer en la bandeja de entrada. Ante esta situación, la empresa sugiere revisar las carpetas de spam, correo no deseado o promociones, así como verificar la existencia de filtros que puedan bloquear correos automáticos.

Netflix sugiere agregar la dirección info@account.netflix.com a la libreta de direcciones para aumentar la probabilidad de recibir correctamente el mensaje. Si el correo sigue sin llegar, se debe volver a solicitar desde netflix.com/loginhelp.

De qué forma tener acceso a la cuenta de Netflix por medio del número de teléfono

El método alternativo, disponible cuando se ha vinculado un número de teléfono, consiste en la verificación por SMS. El usuario accede a la misma página de ayuda, selecciona “Mensaje de texto (SMS)”, introduce el número asociado y solicita el envío del mensaje.

El código solo está disponible por un tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma envía un código de verificación válido durante 20 minutos, que debe ingresarse en la página para poder crear una nueva contraseña, también distinta de la anterior.

Tanto el enlace recibido por correo electrónico como el código de verificación por SMS tienen plazos estrictos de caducidad: el primero expira a las 24 horas y el segundo, a los 20 minutos.

Si cualquiera de estos límites se supera, el usuario debe reiniciar el proceso desde el principio, solicitando un nuevo mensaje o código desde el mismo formulario de ayuda.

Qué pasa si no se tiene acceso al correo o número de teléfono registrado

Es necesario tener los datos de la transacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones en las que el usuario no tiene acceso ni al correo electrónico ni al número telefónico vinculados, la recuperación de la cuenta se complica. Netflix no permite restablecer la contraseña por otros medios a través de su sistema automatizado.

En estos casos, la única alternativa es contactar con el servicio de atención al cliente de la plataforma, donde se deberá explicar la situación y someterse a un proceso de verificación de identidad.

Este procedimiento puede incluir preguntas relacionadas con el método de pago, el historial de visualización o los datos personales proporcionados al crear la cuenta. Por razones de seguridad, la plataforma no concede acceso a cuentas sin una verificación satisfactoria de identidad.