El secreto de Steve Jobs para ser más inteligente y clave en su éxito al liderar Apple

Su mirada sobre ciertos conceptos era muy diferente a la de otros referentes pero eso mismo le trajo mayor protagonismo y resultados. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

La visión de Steve Jobs sobre la inteligencia y el éxito profesional se alejaba de los caminos convencionales y encontraba su fundamento en la capacidad de conectar experiencias diversas.

Durante una conferencia en 1982, el entonces cofundador de Apple compartió una metáfora que, según él, explicaba la diferencia entre quienes logran innovar y quienes permanecen en lo ordinario: la perspectiva del “piso 80”.

Qué significaba ser inteligente para Steve Jobs, cofundador de Apple

En ese encuentro, Jobs planteó a la audiencia una pregunta: “¿Alguna vez han pensado en qué significa ser inteligente?”. A partir de allí, desarrolló su argumento sobre cómo la mayoría de las personas tiende a analizar los problemas desde ángulos similares, lo que limita su capacidad de encontrar soluciones originales.

Esta visión fue divulgada por Jobs desde los inicios de su empresa. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Para ilustrar su idea, recurrió a una imagen poderosa: “Gran parte de lo que significa ser inteligente es la capacidad de alejarse, como si estuvieras en una ciudad y pudieras observarla desde el piso 80 (de un edificio)”.

Agregó que: “Mientras otras intentan averiguar cómo ir del punto A al punto B leyendo los mapas pequeños, tú puedes verlo todo frente a ti. Puedes hacer conexiones que parecen obvias simplemente porque puedes ver el panorama completo”.

En qué consistía la metáfora del “piso 80” según la visión de Steve Jobs

La metáfora del “piso 80” resume la importancia de adoptar una visión global y de identificar relaciones entre elementos que, a simple vista, no parecen vinculados.

Un líder o una empresa que marque la diferencia es la que está capacitada de ver relaciones que la mayoría no ve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario advertía que no todas las conexiones resultan útiles, pero insistía en que la clave reside en “conectar dos experiencias” que otros no hayan relacionado previamente. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los mismos patrones que el resto.

También, en su intervención Jobs cuestionó la creencia de que el éxito y la inteligencia dependen de obtener buenas calificaciones o de seguir el recorrido académico tradicional. Consideraba que completar la escuela secundaria y graduarse de la universidad con notas sobresalientes era algo “ordinario”.

Para él, lo que realmente marcaba la diferencia era la variedad de vivencias: “Tuvieron una variedad de experiencias de las que podían sacar provecho para intentar resolver un problema o enfrentar un dilema particular de una manera única”.

Qué dicen otros expertos sobre la visión que tenía Steve Jobs sobre la inteligencia

Existen varios consejos para encontrar un orden y objetivos claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia de estas ideas se refleja en los consejos que el conferencista Scott Mautz, autor de The Mentally Strong Leader, ofrece a quienes buscan ampliar su perspectiva y salir de la sensación de estancamiento. Según consignó CNBC, Mautz propone cuatro pasos concretos.

El primero consiste en asumir la responsabilidad personal por la situación actual: “Asumiré la responsabilidad de estar estancado”. El segundo paso es identificar los patrones de comportamiento que impiden el avance, como postergar decisiones, evitar desafíos, justificar la inacción o esperar que las circunstancias mejoren por sí solas.

La frustración es un fenómeno común en algunas organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer consejo de Mautz invita a “volver a comprometerse con la idea de ser desafiado”, comenzando por objetivos modestos, como probar un deporte nuevo o inscribirse en clases de idioma, para experimentar el crecimiento y la motivación que surgen de aprender algo diferente.

Asimismo, el cuarto paso es “ponerse en marcha”, lo que implica definir un propósito claro y los pasos necesarios para alcanzarlo. Mautz subraya la importancia de escribir estos objetivos, porque las investigaciones indican que aumenta las probabilidades de alcanzarlas en comparación con solo pensarlas.

La perspectiva de Steve Jobs y las sugerencias del experto Scott Mautz coinciden en un punto de equilibrio: la inteligencia y la innovación surgen de la capacidad de ampliar la mirada, conectar experiencias diversas y asumir un rol activo en la construcción del propio camino.