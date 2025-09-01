Tecno

El secreto de Steve Jobs para ser más inteligente y clave en su éxito al liderar Apple

El empresario ilustró en 1982 cómo observar los problemas desde una perspectiva elevada permite identificar soluciones originales, mientras que seguir caminos convencionales limita la creatividad y el avance profesional

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Su mirada sobre ciertos conceptos
Su mirada sobre ciertos conceptos era muy diferente a la de otros referentes pero eso mismo le trajo mayor protagonismo y resultados. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

La visión de Steve Jobs sobre la inteligencia y el éxito profesional se alejaba de los caminos convencionales y encontraba su fundamento en la capacidad de conectar experiencias diversas.

Durante una conferencia en 1982, el entonces cofundador de Apple compartió una metáfora que, según él, explicaba la diferencia entre quienes logran innovar y quienes permanecen en lo ordinario: la perspectiva del “piso 80”.

Qué significaba ser inteligente para Steve Jobs, cofundador de Apple

En ese encuentro, Jobs planteó a la audiencia una pregunta: “¿Alguna vez han pensado en qué significa ser inteligente?”. A partir de allí, desarrolló su argumento sobre cómo la mayoría de las personas tiende a analizar los problemas desde ángulos similares, lo que limita su capacidad de encontrar soluciones originales.

Esta visión fue divulgada por
Esta visión fue divulgada por Jobs desde los inicios de su empresa. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

Para ilustrar su idea, recurrió a una imagen poderosa: “Gran parte de lo que significa ser inteligente es la capacidad de alejarse, como si estuvieras en una ciudad y pudieras observarla desde el piso 80 (de un edificio)”.

Agregó que: “Mientras otras intentan averiguar cómo ir del punto A al punto B leyendo los mapas pequeños, tú puedes verlo todo frente a ti. Puedes hacer conexiones que parecen obvias simplemente porque puedes ver el panorama completo”.

En qué consistía la metáfora del “piso 80” según la visión de Steve Jobs

La metáfora del “piso 80” resume la importancia de adoptar una visión global y de identificar relaciones entre elementos que, a simple vista, no parecen vinculados.

Un líder o una empresa
Un líder o una empresa que marque la diferencia es la que está capacitada de ver relaciones que la mayoría no ve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario advertía que no todas las conexiones resultan útiles, pero insistía en que la clave reside en “conectar dos experiencias” que otros no hayan relacionado previamente. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los mismos patrones que el resto.

También, en su intervención Jobs cuestionó la creencia de que el éxito y la inteligencia dependen de obtener buenas calificaciones o de seguir el recorrido académico tradicional. Consideraba que completar la escuela secundaria y graduarse de la universidad con notas sobresalientes era algo “ordinario”.

Para él, lo que realmente marcaba la diferencia era la variedad de vivencias: “Tuvieron una variedad de experiencias de las que podían sacar provecho para intentar resolver un problema o enfrentar un dilema particular de una manera única”.

Qué dicen otros expertos sobre la visión que tenía Steve Jobs sobre la inteligencia

Existen varios consejos para encontrar
Existen varios consejos para encontrar un orden y objetivos claros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia de estas ideas se refleja en los consejos que el conferencista Scott Mautz, autor de The Mentally Strong Leader, ofrece a quienes buscan ampliar su perspectiva y salir de la sensación de estancamiento. Según consignó CNBC, Mautz propone cuatro pasos concretos.

El primero consiste en asumir la responsabilidad personal por la situación actual: “Asumiré la responsabilidad de estar estancado”. El segundo paso es identificar los patrones de comportamiento que impiden el avance, como postergar decisiones, evitar desafíos, justificar la inacción o esperar que las circunstancias mejoren por sí solas.

La frustración es un fenómeno
La frustración es un fenómeno común en algunas organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer consejo de Mautz invita a “volver a comprometerse con la idea de ser desafiado”, comenzando por objetivos modestos, como probar un deporte nuevo o inscribirse en clases de idioma, para experimentar el crecimiento y la motivación que surgen de aprender algo diferente.

Asimismo, el cuarto paso es “ponerse en marcha”, lo que implica definir un propósito claro y los pasos necesarios para alcanzarlo. Mautz subraya la importancia de escribir estos objetivos, porque las investigaciones indican que aumenta las probabilidades de alcanzarlas en comparación con solo pensarlas.

La perspectiva de Steve Jobs y las sugerencias del experto Scott Mautz coinciden en un punto de equilibrio: la inteligencia y la innovación surgen de la capacidad de ampliar la mirada, conectar experiencias diversas y asumir un rol activo en la construcción del propio camino.

Temas Relacionados

Steve JobsInteligenciaÉxitoAppleLíderLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo mejorar el sonido de una llamada a través de Android Auto

Factores como el ruido ambiental, la conexión Bluetooth y las apps afectan la experiencia de llamadas mientras manejamos

Cómo mejorar el sonido de

Cuánto cuesta hoy el Nokia 1100, el teléfono más vendido de la historia

La simplicidad, la resistencia y la batería de una semana han convertido a este celular de la empresa finlandesa en una pieza buscada, superando en ventas históricas a modelos icónicos de Motorola y Apple

Cuánto cuesta hoy el Nokia

Cómo cargar de forma segura un celular cuando no hay luz en casa

La variedad de opciones disponibles, desde baterías portátiles hasta cargadores solares y soluciones con otros dispositivos, permite afrontar cortes de electricidad con mayor autonomía

Cómo cargar de forma segura

El iPhone 17 llegaría con un giro inesperado en su modelo básico: cambio total con la SIM

Esta es una decisión que Apple ya ha estado implementando en Estados Unidos desde 2022

El iPhone 17 llegaría con

La tecla del cajero que siempre debes oprimir al retirar dinero para evitar estafas

Desde la inspección visual del terminal hasta el envío de notificaciones por mensajes de texto, las medidas integran tecnología y educación financiera para anticipar amenazas

La tecla del cajero que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Orlando Bloom perdió 14 kilos

Orlando Bloom perdió 14 kilos para la película “The Cut”: cómo fue la rutina extrema que siguió con supervisión profesional

Violencia política: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

Conmoción en Tandil: un hombre armado con un cuchillo mató a una chica de 18 años e hirió a otro joven

Advierten que la abstención alta podría perjudicar al Gobierno en las elecciones bonaerenses del próximo domingo

Receta de budín de pan con leche condensada, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
“27 noches”, la película uruguaya

“27 noches”, la película uruguaya de Daniel Hendler, inaugurará el festival de San Sebastián

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

TELESHOW
El inesperado blooper de Marley

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”