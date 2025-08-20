Tecno

Cuál es el secreto para tener éxito en cualquier negocio, según Steve Jobs

El cofundador de Apple pasó varios retos a lo largo de su vida como ser despedido de la propia compañía que creó, pero cada dificultad fue clave para forjar su capacidad de dirección

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
El empresario tenía una personalidad
El empresario tenía una personalidad y carácter que era muy diferente a otros líderes. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

En 1995, Steve Jobs participó de una entrevista que, casi tres décadas después, sigue arrojando claves sobre el éxito en los negocios. En aquel entonces, el cofundador de Apple desglosó las razones que, según su visión, marcan la diferencia entre quienes logran consolidar un emprendimiento y quienes quedan en el camino.

Sus respuestas mostraron el rigor y la honestidad con que abordó el fenómeno del éxito. Mientras otros emprendedores contemporáneos subrayan cualidades como la audacia o la creatividad, Jobs insistió en un factor que suele pasar inadvertido: la capacidad de resistir la dificultad.

Entonces, a menos que tengas mucha pasión por esto, no vas a sobrevivir, vas a renunciar a ello. Entonces debes tener una idea que te apasione. De lo contrario, no tendrás la perseverancia para seguir adelante. Y creo que ahí está la mitad de la batalla”, sostuvo en esa entrevista.

Por qué la pasión es más importante que la idea original, según Steve Jobs

Durante el camino se pueden
Durante el camino se pueden presentar retos y dificultades que pueden acabar con una idea viable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El difunto empresario creía que la pasión se ubicaba por encima de cualquier concepto innovador. Desde su perspectiva, una idea sin compromiso emocional carece de la fuerza necesaria para atravesar los momentos más difíciles del proceso emprendedor.

“Aproximadamente la mitad de lo que separa a los empresarios exitosos de los que no lo son es pura perseverancia”, declaró en esa conversación. Esta afirmación coloca la pasión como la fuente que alimenta el empuje cuando surgen obstáculos.

Empresarios como Jeff Bezos o Sam Altman suelen destacar la originalidad del producto o la capacidad para generar ideas espontáneas. Sin embargo, las palabras de Jobs presentan un matiz diferente: la resiliencia no es solo una cualidad deseable, sino un requisito.

Para él, solo quienes encuentran verdadero sentido en lo que hacen desarrollan la constancia imprescindible para concretar su visión.

Qué sacrificios debe hacer en su vida un emprendedor para tener éxito

Pueden existir momentos de agotamiento
Pueden existir momentos de agotamiento físico y mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera emprendedora suele asociarse con independencia y éxito material, pero Jobs ofreció una imagen mucho menos idealizada. “Es muy difícil. Pones gran parte de tu vida en esto. Hay momentos tan difíciles que la mayoría de la gente se da por vencida. No los culpo, es muy duro y te consume la vida”, admitió en la entrevista.

El proceso, advirtió, implica jornadas que reiteradamente superan las 16 horas diarias, extendidas durante toda la semana. Además, esta perspectiva desmitifica el glamour habitual atribuido a los fundadores de empresas tecnológicas.

La declaración de Jobs expone el costo humano detrás de cada logro. El desgaste físico y mental, lejos de ser una excepción, actúa como una constante que solo puede afrontarse desde la convicción profunda en el propósito elegido.

Cómo la perseverancia puede ayudar en el camino hacia el éxito

Jobs fue despedido de Apple
Jobs fue despedido de Apple y luego regresó para salvarlo de la quiebra. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Para Jobs, la perseverancia es el motor que impulsa a los emprendedores por encima de cualquier adversidad. Aunque la dedicación exige comprometer tiempo y energía, dijo que no solo hay que esforzarse: hace falta resistir durante periodos prolongados de incertidumbre y frustración.

La perseverancia, en esta visión, opera como un “filtro natural” que separa a quienes llegan a concretar sus ideas de aquellos que abandonan ante las primeras dificultades.

El cofundador de Apple valoraba esa capacidad de sostenerse ante el rechazo, el fracaso parcial o el agotamiento. Cada obstáculo superado fortalece la confianza del creador y le permite ajustar su proyecto de manera estratégica sin perder el rumbo original.

De qué forma se integran estos principios en la cultura de Apple

Los modelos de la empresa
Los modelos de la empresa cuentan con detalles heredados por la filosofía de Jobs. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

El impacto de la visión de Jobs sobre Apple excedió el éxito financiero. Desde sus inicios, la multinacional estadounidense apostó por conjugar innovación tecnológica, diseño funcional y experiencia de usuario.

Asimismo, la estructura del ecosistema Apple refleja esa apuesta por la coherencia y la integración total, guiada por principios de perseverancia y pasión interna.

La fórmula que condujo a la empresa a liderar el mercado global nunca respondió a una receta única. Consistió en adaptar valores esenciales como la perseverancia, el talento y la pasión a cada circunstancia concreta.

Temas Relacionados

Steve JobsÉxitoNegocioAppleSecretoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google Pixel 10 llega por fin a México: precio, disponibilidad y características

La integración de funciones avanzadas con inteligencia artificial y nuevos dispositivos amplía las opciones para quienes buscan tecnología del gigante de Google

Google Pixel 10 llega por

Google presenta la serie Pixel 10: qué novedades tienen los nuevos celulares y cómo integrarán la IA

La compañía confirmó que México será el primer país en Latinoamérica donde se venderán sus teléfonos

Google presenta la serie Pixel

Google confirma que 2.500 millones de cuentas de Gmail fueron hackeadas: cómo protegerse

Parte de las recomendaciones de la compañía son activar verificación en dos pasos y fortalecer contraseñas

Google confirma que 2.500 millones

Google integra en Gemini la opción de crear videos a partir de fotografías

La herramienta de foto a video en Gemini permite transformar imágenes estáticas en clips de ocho segundos con sonido

Google integra en Gemini la

La Generación Z pasa todo el día en el celular pero muchos no saben escribir en el PC sin mirar el teclado

Análisis recientes muestran cómo los más jóvenes han dirigido su atención hacia las pantallas táctiles por su facilidad de acceso y que las escuelas han dejado de enseñar actividades tradicionales como la mecanografía

La Generación Z pasa todo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó el creador de “Al

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Nico Marín, el fotógrafo argentino que viajará con Greta Thunberg en una misión humanitaria a la Franja de Gaza: “Es de las expediciones más duras de mi vida”

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Una legisladora cercana a Elisa Carrió rechazó la propuesta de Urtubey para conformar una alianza con el kirchnerismo

Condenaron al hombre que atropelló y mató a un joven en el Calafate en 2015: la lucha de su madre para evitar la prescripción del caso

INFOBAE AMÉRICA
Dólar débil: la moneda de

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Candidatos a “vice”, la clave que marcó las elecciones en Bolivia

TELESHOW
El desahogo de Gimena Accardi

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”