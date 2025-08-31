Tecno

La estrategia de Steve Jobs para contratar a Tim Cook cuando Apple estaba cerca de la quiebra

Para 1998, la empresa parecía destinada a acabarse y por eso tomaron grandes riesgos

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Steve Jobs convenció a Cook
Steve Jobs convenció a Cook de dejar Compaq y sumarse a Apple gracias a su visión innovadora y su enfoque en la excelencia del producto. (AP)

La llegada de Tim Cook a Apple fue un proceso complicado y definitivo con el paso de los años. En 1998, la compañía pasaba por una etapa crítica: sus productos más emblemáticos no lograban el éxito esperado y los augurios de quiebra circulaban en el ambiente tecnológico. El regreso de Steve Jobs generaba expectativas intensas, aunque el escenario era sombrío.

Ante ese panorama, Jobs recurrió a una estrategia poco convencional para convencer a uno de los ejecutivos más respetados de la industria: Tim Cook.

Cómo fue la llegada de Tim Cook a Apple

Por aquel entonces, Cook ya ocupaba la vicepresidencia en Compaq, una posición de alto prestigio y estabilidad. Cuando recibió la llamada de Steve Jobs, la situación de Apple no seducía a ningún directivo sensato. La compañía llevaba años en declive y muchos expertos predecían su desaparición inminente.

Las recomendaciones del entorno de Cook resultaron contundentes: era riesgoso dejar Compaq para embarcarse en una empresa al borde de la bancarrota.

El primer día de Cook
El primer día de Cook en Apple estuvo marcado por protestas de fanáticos tras la discontinuación del Newton, gestionadas personalmente por Jobs. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Sin embargo, una conversación bastó para que el ejecutivo reconsiderara por completo sus planes de carrera. “Tuve una sensación. Sentí que no podía dejar pasar esa oportunidad”, contó Cook durante una entrevista con The Wall Street Journal. La visión y la convicción de Jobs lograron impresionar profundamente a quien tiempo después se convertiría en su sucesor.

La situación de Apple en ese instante resultaba tan precaria que el primer día de Cook en la sede californiana estuvo marcado por la protesta de aficionados enfadados por la discontinuación del Newton, un producto emblemático condenado al cierre por decisión directa de Jobs.

Ningún gesto resultó más gráfico que la forma en la que Jobs se presentó ante los manifestantes para calmarlos: ofreciendo café y donuts, un ejemplo de su capacidad para gestionar las crisis y enfrentar las reacciones adversas de los seguidores de la marca.

Qué hizo Jobs para convencer a Cook

En palabras de Cook, la conversación con Steve Jobs reveló un estilo de liderazgo diferente al de los ejecutivos tradicionales del Silicon Valley de finales de los años noventa. Jobs no dedicaba tiempo a hablar de previsiones, balances o calibraciones interminables. Su obsesión giraba en torno al producto y, sobre todo, a la perfección con la que sus equipos podían materializar una idea.

Cook destacó la importancia de
Cook destacó la importancia de rodearse de personas con habilidades diversas y de aceptar desafíos intelectuales dentro del equipo directivo. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

“Era un CEO muy diferente al resto… solo se fijaba en el producto sin importar nada más”m, contó. Esta devoción por la innovación y la excelencia técnica, sumada a una fuerte convicción sobre los equipos pequeños, pesó de manera decisiva.

Jobs defendía el principio de que pequeños grupos de personas con alto talento podían lograr hitos sorprendentes. Cook, formado en ingeniería industrial y apasionado por la logística y la eficiencia operativa, reconoció inmediatamente el atractivo de esa propuesta.

El propio Cook relató que los equipos iniciales detrás del iPod y del primer iPhone fueron notablemente reducidos, pero con una capacidad de ejecución extraordinaria. Para él, la clave del éxito consistía en rodearse de personas con habilidades diversas y no temer a los desafíos intelectuales, incluso dentro del equipo directivo.

“Contratar a las mejores personas que te rodeen, que te desafíen, que tengan habilidades que tú no, y estar seguro de sí mismo con eso”, aseguró.

Las lecciones de Steve Jobs según Tim Cook

Años después, Cook recalca la influencia que Steve Jobs tuvo en su carrera y en sus propios valores de gestión. Describe a Jobs como un maestro en diversos aspectos, especialmente en la importancia de mantener el enfoque, simplificar procesos y productos (remarcando que simplificar es mucho más difícil que complicar), y confiar en el poder de los equipos ágiles.

Jobs enseñó a Cook la
Jobs enseñó a Cook la importancia de la flexibilidad mental y de cambiar de opinión ante nuevos argumentos sólidos. (REUTERS/Laure Andrillon)

Una de las enseñanzas más notorias que Cook adquirió de Jobs se relaciona con la flexibilidad mental: la capacidad de cambiar de postura frente a nueva información sin apegarse al pasado.

“Steve podía cambiar de opinión al instante si le presentabas nuevos argumentos. Muy poca gente puede hacer eso”, comentó el actual CEO de Apple. Agregó que, dentro del equipo, ese intercambio de ideas y debates era apreciado, pues Jobs disfrutaba que alguien lograra cambiar sus puntos de vista si la idea era sólida.

Cook también reconoció el papel de la logística y la gestión de la cadena de suministro, áreas que le apasionaban por su formación en ingeniería industrial. Percibía el ecosistema de manufactura de productos Apple como una “sinfonía” en la que piezas, personas y procesos convergen para dar lugar a dispositivos innovadores.

Por otra parte, el CEO de Apple subrayó la importancia de no permanecer anclado en las ideas propias ni en aquel supuesto plan de carrera elaborado durante su posgrado. “La vida tiene una forma de suceder y sacarte de cualquier plan bien elaborado”, contó.

Insistió en la necesidad de reconocer las oportunidades cuando se presentan y atreverse a elegir, incluso cuando el entorno recomienda lo contrario, pues fue esa decisión la que permitió que la historia de la tecnología diera un giro fundamental.

Temas Relacionados

Steve JobsTim CookAppleEmpresasTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo usar correctamente la lavadora para limpiar la ropa que usamos en vacaciones: toallas, vestidos de baño y más

Separar y sacudir la ropa antes de lavarla previene averías y prolonga la vida útil de los tejidos

Cómo usar correctamente la lavadora

Más del 50% de los jóvenes de la Generación Z ya no contesta llamadas por miedo a que sean malas noticias

La preferencia por mensajes escritos y multimedia está desplazando el uso tradicional del teléfono, un fenómeno que genera nuevas dinámicas sociales y desafíos en el ámbito profesional

Más del 50% de los

Cinco trucos para que la vida útil de una lavadora dure más y evitar reparaciones frecuentes

La instalación correcta, el uso de programas de lavado adecuados y la aplicación de rutinas de mantenimiento resultan determinantes en la durabilidad de este electrodoméstico

Cinco trucos para que la

La rutina matutina de Jeff Bezos, fundador de Amazon, para ser más productivo durante el día

La combinación de un despertar pausado, la desconexión de dispositivos y la práctica regular de ejercicio físico son hábitos que sigue uno de los empresarios más ricos del mundo

La rutina matutina de Jeff

El botón para mejora el sonido del televisor y escuchar los diálogos con claridad

Algunos televisores permiten alternar rápidamente entre modos de sonido estándar y de diálogos mediante un botón en el control remoto

El botón para mejora el
ÚLTIMAS NOTICIAS
De vestidos etéreos a transparencias:

De vestidos etéreos a transparencias: los hitos del cónclave que reunió a referentes de la moda argentina

Por 50 balas: investigan por contrabando a un ex diputado neuquino en Chile

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “El dólar no está atrasado”

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania intensificó su ofensiva contra

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

Científicos británicos afirman que podrían haber descubierto cómo se originó la vida en la Tierra

TELESHOW
Emanuel Ortega habló del calvario

Emanuel Ortega habló del calvario que vivió Julieta Prandi con su exmarido: “Yo no terminaba de salir de mi asombro”

El llamativo tatuaje de Thiago Medina después de su polémica separación de Daniela Celis

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

Juana Repetto reveló quién está a su lado durante su reciente embarazo: “No puedo más de amor”

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final