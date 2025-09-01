Cómo configurar el celular Android para que borre las capturas de pantalla automáticamente y ahorrar almacenamiento

Android ofrece funciones automáticas y aplicaciones de terceros para eliminar capturas de pantalla sin intervención manual. (Europa Press/Contacto/Pavlo Gonchar)

La acumulación de capturas de pantalla representa un problema frecuente en los dispositivos Android: los usuarios toman imágenes para compartir información rápida o guardar detalles momentáneos, pero rara vez recuerdan eliminarlas, ocupando espacio del almacenamiento del teléfono sin necesidad.

Frente a esta situación, Android ofrece soluciones automáticas y herramientas de terceros que permiten deshacerse de las capturas innecesarias sin intervención manual.

Opciones básicas para eliminar capturas de forma sencilla

El primer paso para mantener un teléfono libre de capturas acumuladas es revisar las funciones disponibles en la aplicación de galería predeterminada del fabricante. Generalmente, estas incluyen opciones centradas en organizar y, en algunos casos, eliminar automáticamente imágenes dentro de la carpeta de capturas.

En dispositivos Samsung, por ejemplo, existe la función ‘eliminar después de comparti’, que permite que cualquier captura enviada a través de aplicaciones como WhatsApp se borre automáticamente apenas se ha compartido. Si bien esta característica ayuda a evitar la acumulación de imágenes innecesarias, no resuelve el problema de las capturas nunca compartidas: estas deben eliminarse manualmente.

Google Fotos permite archivar automáticamente las capturas de pantalla después de 30 días en dispositivos Pixel y otros Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la línea Pixel de Google utiliza la aplicación Google Fotos como predeterminada. En esta plataforma es posible archivar capturas de pantalla tras 30 días mediante un simple botón.

Una vez activada la opción “Archivar después de 30 días”, Google Fotos mueve automáticamente todas las capturas que exceden ese límite temporal al archivo, lo que libera espacio visual en la galería principal, pero sin eliminarlas definitivamente.

Aquellos dispositivos que no incluyen Google Fotos pueden instalar la aplicación a través de Play Store. Basta con ir a la pestaña Colecciones, localizar la opción ‘capturas de pantalla’ y desde allí activar el archivado automático. Desde el archivo, siempre es posible eliminar manualmente todas las imágenes almacenadas, aunque la automatización total requiere el uso de utilidades externas.

Cómo automatizar el proceso de eliminación de capturas de pantalla

Para los usuarios interesados en un mayor control y en una automatización completa que elimine las capturas sin intervención manual, existen aplicaciones dedicadas a la automatización de tareas en Android. Una de las más útiles y accesibles es Automate, desarrollada por LlamaLabs.

La automatización total del borrado de capturas requiere aplicaciones externas como Automate de LlamaLabs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta app permite crear y ejecutar flujos automáticos, conocidos como flows, para gestionar archivos y otras acciones en el teléfono.

La creación de un flow para borrar capturas de pantalla es sencilla y no exige conocimientos avanzados. El usuario puede determinar el día y horario en que se ejecutará el borrado automático, permitiendo una programación alineada a sus preferencias (por ejemplo, cada sábado a las 19:00).

Automate realiza estos procesos con una estructura de bloques conectados entre sí, similar a los esquemas tipo diagrama de flujo. Para automatizar el proceso hay que seguir estos pasos:

Descarga la aplicación desde Google Play Store e ingresa aceptando los términos y condiciones. Una vez dentro, podrás acceder a la pantalla principal, donde se presentan algunos flows predefinidos. Pulsa el ícono + para iniciar un flow en blanco y asígnale un nombre relevante (como Borrar capturas semanalmente). El flow inicia con el bloque «flow beginning» que sirve de raíz. Agrega el bloque Time Await desde la sección de tiempo y fecha. Configura el día (puedes elegir uno concreto o varios) y la hora en la que deseas que la automatización se ejecute. Guarda la configuración. Inserta el bloque File List y selecciona la carpeta donde Android guarda las capturas, que usualmente se encuentra en Pictures o DCIM. Marca el tipo archivo y define un nombre de variable, donde se almacenará la lista de imágenes a borrar. Utiliza el bloque For Each para recorrer cada elemento en la colección listada. Define una variable de salida, por ejemplo file, para manejar cada captura hallada. Añade el bloque Delete File, indicando la variable que contiene el archivo específico a borrar. Este proceso se repite hasta eliminar todos los elementos del directorio de capturas. Asegúrate de interconectar los bloques: el horario (Time Await) con la lista de archivos, el listado con el bucle, y este último con el proceso de borrado. Con todos los permisos concedidos (incluidos los que puedan afectar la batería o escritura en almacenamiento), el proceso quedará listo. Desde el menú principal, inicia el flow tocando en Start. Automate ejecutará el proceso en segundo plano según lo configurado, mostrando una notificación silenciosa durante la actividad.

Automate permite programar la eliminación periódica de capturas de pantalla mediante flujos automáticos personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este procedimiento permite mantener el teléfono libre de capturas antiguas y evita que se llenen tanto el almacenamiento interno como los respaldos automáticos de la nube.

En caso de querer ajustar la automatización, basta con reconfigurar el horario, el directorio de destino o el tipo de archivos, consiguiendo flexibilidad total para casos como la eliminación periódica de descargas o imágenes temporales.