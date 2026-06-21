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La app de microaprendizaje con IA que transforma minutos libres en nuevas habilidades

El sistema ajusta contenidos en tiempo real y organiza secuencias personalizadas, con el objetivo de sostener progreso sin depender de bloques extensos de estudio

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Coursera lanza Ollie, una app con IA para aprender en minutos desde el celular - crédito Coursera
Coursera lanza Ollie, una app con IA para aprender en minutos desde el celular - crédito Coursera

Coursera acaba de lanzar Ollie, una aplicación móvil independiente que convierte los espacios muertos del día en sesiones de aprendizaje con inteligencia artificial.

Disponible desde el 5 de junio de 2026 para los suscriptores de Coursera Plus, la app llega en un momento en que la demanda de formación flexible supera la capacidad de los formatos tradicionales de educación en línea.

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El lanzamiento responde a un cambio de comportamiento documentado: los usuarios de plataformas educativas buscan contenido breve, personalizado y compatible con agendas fragmentadas. Ollie no reemplaza los cursos largos de Coursera; los complementa con la lógica del aprendizaje distribuido en pequeñas dosis, un principio que la investigadora Barbara Oakley desarrolla en “Aprender a aprender”, uno de los cursos más populares de la plataforma.

Cómo funciona la App

El núcleo de la experiencia son videos de aproximadamente 90 segundos extraídos del catálogo de socios de Coursera, seguidos de ejercicios de práctica inmediata diseñados para consolidar la retención sin extender la sesión. La inteligencia artificial de Ollie construye rutas de aprendizaje personalizadas a partir de los intereses del usuario y sus patrones de participación, ajustando el contenido en tiempo real.

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Ollie transforma “espacios muertos” del día en microaprendizaje con videos de 90 segundos
Ollie transforma “espacios muertos” del día en microaprendizaje con videos de 90 segundos

La app incluye además un asistente conversacional para profundizar en cualquier concepto sin salir de la aplicación, y una función que genera lecciones vinculadas a temas emergentes y noticias del momento.

Sus modos de uso complementan esa lógica: el Modo Flujo permite escuchar lecciones con manos libres, y el Modo Explorar facilita el descubrimiento de temas nuevos sin búsqueda activa. Un sistema de puntos, rachas y tablas de clasificación busca sostener el hábito diario.

Qué puedes hacer con la App

Qué puede hacer Ollie

La aplicación estructura el aprendizaje en seis capacidades concretas:

  • Videos de 90 segundos: cada lección arranca con un clip breve del catálogo de socios universitarios de la plataforma.
  • Rutas personalizadas: la IA ajusta la secuencia de contenidos según los intereses y el historial de cada usuario.
  • Práctica inmediata: al terminar cada video, el usuario refuerza lo aprendido con ejercicios de emparejamiento y preguntas de opción múltiple.
  • Asistente conversacional: permite profundizar en cualquier concepto, resolver dudas o explorar ideas relacionadas sin salir de la sesión.
  • Lecciones vinculadas a la actualidad: la IA genera contenido conectado a temas emergentes y noticias recientes para contextualizar el aprendizaje.
  • Diseño para el uso cotidiano: la interfaz está optimizada para interacciones breves desde el celular, sin curvas de aprendizaje ni pasos innecesarios.

Mustafa Furniturewala, director de tecnología de Coursera, explicó que el objetivo central de la app es transformar los momentos libres del día en oportunidades reales de desarrollo de habilidades, con una experiencia diseñada desde su base para el uso móvil y la práctica activa.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
Con escucha manos libres, exploración de temas y un sistema de puntos, rachas y tablas de clasificación, la app busca reemplazar el consumo pasivo de pantalla por aprendizaje diario, manteniendo motivación con recompensas y metas de progreso sostenido (Imagen ilustrativa Infobae)

La plataforma identificó que la principal barrera para completar cursos no es la falta de interés sino la ausencia de tiempo continuo. La app responde a ese diagnóstico con sesiones que no requieren bloques de concentración prolongada y que pueden interrumpirse y retomarse sin perder el hilo.

Por qué vale la pena aprender IA

Saber usar la inteligencia artificial ya no es una ventaja opcional. Un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) advierte que el 80% de las empresas ha experimentado con IA, pero apenas el 5% obtiene valor real y sostenible de esos proyectos. La brecha, según el MIT, no es técnica sino conceptual: la mayoría confunde chatbots con verdadera adopción de IA.

El director de Partners para Latinoamérica en Amazon Web Services proyecta que para 2028 el 35% de las aplicaciones empresariales usará agentes autónomos capaces de tomar decisiones sin intervención humana. Quienes no entiendan la diferencia entre un sistema que responde y uno que razona, planifica y actúa quedarán fuera de ese ciclo.

Aprender a manejar IA no es aprender a usar una herramienta más. Es aprender a trabajar con sistemas que razonan, priorizan y actúan sobre procesos reales de negocio.

Eso exige algo que ningún tutorial resuelve por sí solo: criterio para evaluar qué delegar, capacidad para detectar cuándo un sistema falla y comprensión suficiente del contexto para interpretar sus respuestas. Sin ese piso de conocimiento, la IA no reduce errores; los amplifica a escala.

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