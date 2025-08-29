Tecno

Entrenador de inteligencia artificial, el nuevo trabajo con altos sueldos para recién egresados

Jóvenes profesionales de distintas disciplinas reciben hasta 160 dólares por hora para entrenar modelos de inteligencia artificial en temas especializados

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Recién egresados de la universidad
Recién egresados de la universidad encuentran trabajo como entrenadores de IA.

La inteligencia artificial (IA) está generando un nuevo tipo de empleo altamente remunerado y, en muchos casos, inesperado: entrenar modelos de lenguaje en áreas especializadas del conocimiento. Jóvenes profesionales de disciplinas tan diversas como música, biología, estadística, derecho, física o educación están encontrando una fuente de ingresos que, en algunos casos, supera con creces lo que obtendrían en trabajos convencionales.

Un ejemplo es el de Jackson Spellman, un joven de 22 años de Wellington, Florida, que tras graduarse en junio en la Universidad Northwestern con una doble especialización en música y ciencias cognitivas, sumó a su currículum un rol poco común: entrenador de IA.

Durante las semanas previas a su graduación, Spellman recibió 50 dólares por hora para enseñar a modelos de lenguaje a analizar partituras y desglosar los elementos básicos de la teoría musical, desde el ritmo y la armonía hasta la interpretación de las letras.

IA aprende música. (Imagen Ilustrativa
IA aprende música.

“Están entrenando a esta inteligencia artificial en habilidades que nunca pensé que sería capaz de desarrollar, pero con nuestra experiencia, pronto lo logrará”, comentó Spellman a Bloomberg.

Una oportunidad en medio de la incertidumbre laboral

El trabajo de entrenar IA se ha convertido en una opción especialmente atractiva para estudiantes, recién graduados y académicos en un contexto de recortes en la financiación de la investigación y un mercado laboral que enfrenta dificultades para absorber a jóvenes profesionales. Spellman relató que dedicaba alrededor de 10 horas a la semana a este trabajo, lo que le generó ingresos de varios miles de dólares antes de graduarse.

Aunque reconoció los beneficios económicos, también admitió cierta preocupación sobre lo que este avance puede significar para profesiones creativas como la suya. “Cuando empezamos a capacitar a la IA en áreas tradicionalmente artísticas y creativas, eso me preocupa bastante. Y mientras realizaba estas tareas, pensaba: ‘Estoy ayudando con esto’”, señaló.

La IA viene siendo entranada
La IA viene siendo entranada por diferentes especialistas.

Handshake, la plataforma que conecta a graduados con la IA

De acuerdo a Bloomberg, el acceso de Spellman a este tipo de trabajo se dio a través de Handshake, una plataforma fundada en 2014 y enfocada en conectar estudiantes universitarios y recién graduados con empleos y prácticas profesionales. En enero de 2025, la compañía detectó una nueva oportunidad: el creciente interés de laboratorios de inteligencia artificial en contratar especialistas de diferentes disciplinas para mejorar la comprensión de sus modelos.

Con esa visión, Handshake creó Handshake AI, una división dedicada a gestionar vacantes de “entrenadores de IA”. Estas posiciones fueron presentadas como una Beca de Expertos en Validación de Modelos (MOVE, por sus siglas en inglés) y se ofrecieron a través de las oficinas de empleo de más de 200 universidades en Estados Unidos, además de envíos masivos de correos electrónicos y publicaciones en portales internos.

Handshake es la empresa encarga
Handshake es la empresa encarga de contratar a entrenadores de IA.

Hasta 160 dólares por hora según la especialidad

A diferencia de los trabajos tradicionales en tecnología, estas vacantes no estaban dirigidas únicamente a programadores. Por el contrario, los laboratorios buscaban graduados en música, biología vegetal, química, ciencias de la educación, física o ciencias de los alimentos, entre otros campos. La remuneración oscilaba entre 30 dólares y 160 dólares por hora, dependiendo de la disciplina y el nivel de especialización.

En tan solo seis meses, Handshake logró contratar a más de 1.000 entrenadores de IA para colaborar con cinco de los laboratorios más importantes de la industria. La compañía no reveló los nombres de las empresas, aunque destacó que forman parte del núcleo más avanzado del desarrollo en inteligencia artificial.

