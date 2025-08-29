Cómo trabajar en WhatsApp y qué cargos ofrecen con salarios de miles de dólares

En este momento, WhatsApp cuenta con vacantes disponibles en diversos países. (WhatsApp)

Si te interesa trabajar en WhatsApp, solo necesitas ingresar a su plataforma de empleos para consultar los equipos disponibles, las vacantes abiertas y realizar tu postulación.

Por ejemplo, actualmente buscan un director de investigación para WhatsApp Business. La empresa señala que busca un perfil experimentado y estratégico, con sólidos conocimientos en investigación de experiencia de usuario, habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar con equipos multifuncionales.

El Director será responsable de guiar a un equipo enfocado en el crecimiento de aplicaciones para empresas, inteligencia artificial, mensajería de pago y verificación de Meta para WhatsApp.

Los usuarios pueden consultar todas las vacantes disponibles en la misma página web de WhatsApp. (WhatsApp)

Uno de los requisitos mínimos para este puesto es contar con más de diez años de experiencia en investigación de experiencia de usuario, demostrando una sólida trayectoria liderando equipos y gestionando proyectos de investigación complejos. La descripción del cargo no especifica el salario.

Cómo postularse un cargo de WhatsApp

Para postularse en un cargo de WhatsApp, los usuarios deben seguir este proceso:

Ir a https://www.whatsapp.com/join Seleccionar el equipo y cargo de interés. Leer la descripción del trabajo. Pulsar ‘Enviar solicitud’. Los interesados serán enviados a una plataforma en la que deben completar su datos personales y agregar su hoja de vida.

Otra alternativa para consultar los cargos abiertos en WhatsApp, es a través de su perfil oficial de LinkedIn en la sección ‘Empleos’. Suelen ser los mismos que aparecen en el portal de la compañía.

Los usuarios interesados deben completar su postulación con su hoja de vida y datos de contacto. (WhatsApp)

Qué vacantes hay en WhatsApp

Actualmente, hay diversas vacantes disponibles en WhatsApp, algunas de ellas son:

Estratega de ayuda a escala.

Su principal responsabilidad es redactar, editar, probar y mejorar los artículos del Centro de ayuda y las respuestas de atención al cliente según la estrategia de contenido. Uno de los requisitos es contar con más de 5 años trabajando en un puesto de redacción técnica o estrategia de contenido.

Gerente de Marketing de Marca.

WhatsApp indica que, en este puesto, la persona seleccionada liderará y coordinará los equipos de marketing globales y locales, siendo responsable de desarrollar y ejecutar campañas de gran alcance, así como de gestionar momentos clave para la marca a nivel mundial.

Además, trabajará en estrecha colaboración con equipos regionales para asegurar que cada campaña sea relevante y efectiva para miles de millones de usuarios en todo el mundo.

WhatsApp está buscando personas para cargos de liderazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responsable de capacitación y habilitación de ventas globales.

En coordinación con los equipos de ventas globales, producto, marketing y otras áreas interdisciplinarias, la persona seleccionada será responsable de organizar, planificar e implementar programas de capacitación, tanto presenciales como virtuales, dirigidos a miles de Metamates alrededor del mundo.

Gerente de Socios Estratégicos.

WhatsApp señala que busca a una persona con interés en los pagos digitales, con conocimiento sobre los factores que impulsan su éxito y afinidad por la tecnología.

En India, los servicios de mensajería empresarial de WhatsApp son utilizados tanto por pequeñas como por grandes compañías, y la integración de pagos se considera un elemento clave para potenciar el crecimiento de este negocio.

El puesto tendrá un papel fundamental en impulsar este desarrollo y trabajará de forma transversal con los equipos de producto, ingeniería, legal, marketing y operaciones.

WhatsApp indica que está en la búsqueda de un perfil con interés en el sector de pagos digitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Entre sus responsabilidades estarán el diseño de nuevas capacidades, la optimización de la experiencia del usuario y la reducción de barreras para facilitar las funciones de pago en todo el ecosistema de aplicaciones de Meta. Se trata de una posición de tiempo completo dentro del equipo de Meta India.

Gerente de Desarrollo de Negocios Globales.

WhatsApp señala que busca un líder con experiencia en desarrollo de negocios y ventas para dirigir las iniciativas de mensajería empresarial dirigidas a empresas de telecomunicaciones.

Esta persona será responsable de diseñar e implementar estrategias que impulsen el crecimiento, la innovación y las alianzas con operadores de telecomunicaciones y sus principales cuentas empresariales y gubernamentales a nivel global.