Tecno

Cómo la IA cambió los call centers, el servicio al cliente y los empleos de muchos jóvenes

Gracias a la inteligencia artificial, ahora se requieren personas con conocimientos en análisis de datos, ciberseguridad, automatización y prevención de fraude

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El BPO (Business Process Outsourcing)
El BPO (Business Process Outsourcing) se refiere a delegar procesos de negocio a un proveedor externo especializado. (imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento del sector BPO en Colombia, impulsando la creación de miles de empleos. Es muy probable que en algún momento hayas interactuado con esta industria sin siquiera notarlo.

El BPO (Business Process Outsourcing) hace referencia a la subcontratación de procesos de negocio, es decir, cuando una empresa delega ciertas tareas a un proveedor especializado para concentrarse en su actividad principal.

Un ejemplo sencillo es cuando llamas a la línea de servicio de tu operador de celular para preguntar por la factura o chateas con el soporte técnico de tu banco, lo más probable es que la persona que te atienda haga parte de una empresa de BPO contratada para gestionar esas interacciones.

Por ejemplo, cuando llamas a
Por ejemplo, cuando llamas a tu operador o chateas con el banco, es probable que te atienda un empleado de una empresa BPO contratada para ese servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre esta transformación, Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de BPO (BPro), explica:

Según Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), en los últimos diez años este sector ha tenido un crecimiento acumulado del 51% en generación de empleo, y solo en 2024 cerró con 787.000 puestos de trabajo formales.

Por qué hay más empleos de BPO en Colombia

Hay más empleos en este sector BPO debido a que Colombia se ha posicionado como un destino atractivo para el outsourcing gracias a su conectividad, el talento humano disponible y el acompañamiento que brindan los gobiernos locales y los gremios, explica la ejecutiva.

El aumento de empleos en
El aumento de empleos en el sector BPO se debe a que Colombia se ha consolidado como un destino competitivo para el outsourcing, respaldado por su conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto ha permitido que el país reciba inversión extranjera de empresas provenientes no solo de Latinoamérica, también de Estados Unidos y España.

“Colombia siempre ha estado creciendo y es un destino de outsourcing muy importante. El global nearshoring ha tomado cada vez más relevancia y, cuando las compañías buscan dónde establecerse, piensan en el país por todos los atributos que ofrece”, afirma.

“La transformación digital, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial han dado un impulso especial a roles relacionados con la analítica de datos, la gestión automatizada de la experiencia del cliente y la seguridad digital, que ha adquirido una relevancia importantísima en los últimos tiempos”, agrega.

Las empresas de BPO en
Las empresas de BPO en Colombia implementan inteligencia artificial a través de chatbots avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hace la IA en este sector

La inteligencia artificial está transformando el sector BPO en Colombia y se ha convertido en una herramienta clave para aumentar la productividad y mejorar la experiencia de los clientes.

Según Quessep, la IA optimiza operaciones y genera nuevas capacidades competitivas que fortalecen el liderazgo del país en la región.

Hoy, las compañías de BPO en Colombia utilizan la inteligencia artificial en chatbots inteligentes, capaces de responder consultas en segundos; en speech analytics, que analizan conversaciones para mejorar la calidad del servicio; en prevención de fraude; y en la automatización de procesos internos.

La inteligencia artificial no solo
La inteligencia artificial no solo optimiza procesos, también impulsa nuevas capacidades competitivas que refuerzan el liderazgo de Colombia en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo esto permite concentrarse en ofrecer una atención más humana, personalizada y de mayor valor al cliente final.

“Lo más importante es que la inteligencia artificial no se está limitando a la optimización de las operaciones, sino que está generando nuevas capacidades que nos permiten seguir liderando en la región”, destaca.

Quessep reflexiona que la inteligencia artificial no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad de cambio. “Las personas que trabajan en el sector tendrán que conocer de qué se trata esta nueva tecnología, abrazarla”.

Hoy, además de agentes de
Hoy, además de agentes de call center, se requieren perfiles en datos, ciberseguridad, experiencia del cliente, automatización y prevención de fraude. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué empleos se generan en este sector

En Colombia, el sector BPO se ha consolidado como una de las principales fuentes de empleo gracias a la transformación digital y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial.

Además de los tradicionales agentes de call center, hoy se demandan perfiles especializados en análisis de datos, ciberseguridad, experiencia del cliente, gestión de procesos automatizados y prevención de fraude.

Según la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), el sector cerró 2024 con 787.000 empleos, reflejando un crecimiento acumulado del 51% en la última década.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialCall centerEmpleosAnálisis de datosBPOTecnologíaColombia-noticias

Últimas Noticias

Cómo transferir música de Spotify a Apple Music para no perder mis listas de reproducción

Los usuarios solo deben acceder a la configuración de su iPhone o iPad. En caso de usar Android, basta con abrir la app de Apple Music para iniciar el proceso y así evitar realizar la migración de forma manual

Cómo transferir música de Spotify

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 29 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de

Google revela seis trucos para construir buenos prompts al momento de generar imágenes con IA

Es fundamental que los usuarios indiquen quién o qué aparecerá en la imagen. Ser específico permite que la inteligencia artificial genere con mayor precisión el resultado que deseas

Google revela seis trucos para

Qué es y cómo funciona una eSIM

La versión digital de la tarjeta SIM, se consolida como una opción práctica para viajeros y usuarios que buscan flexibilidad. Su activación online agiliza el acceso a redes, elimina riesgos de daño o pérdida física y refuerza la seguridad ante intentos de fraude

Qué es y cómo funciona

Cómo mejorar la calidad de video en mi iPhone

Los usuarios pueden activar el modo Cine, que ofrece botones rápidos para alternar entre HD y 4K y elegir la frecuencia de cuadros de 24, 25 o 30 cps, según el tipo de grabación que deseen

Cómo mejorar la calidad de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un auto perdió el control,

Un auto perdió el control, chocó contra una fila de motos estacionadas y terminó volcado

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en septiembre 2025

Dictaron prisión preventiva para dos miembros de una banda que hacía salideras en Belgrano

INFOBAE AMÉRICA
Israel alista la ofensiva final

Israel alista la ofensiva final contra Hamas: declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra la región de Dnipro en Ucrania: al menos dos muertos

El secreto detrás del emblemático paso de Michael Jackson en Smooth Criminal: cómo lograba inclinarse 45 grados sin caer

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

La UE apuesta por una solución diplomática a la crisis nuclear de Irán tras el reinicio del mecanismo de sanciones

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”