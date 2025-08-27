Tecno

Taylor Swift se casa: cuánto cuesta el anillo, con quién se casará y más preguntas tendencia en Google

Travis Kelce, jugador de fútbol americano, le propuso matrimonio a la artista con un diamante de siete a nueve quilates que valdría entre 250.000 y 500.000 dólares

Isabela Durán San Juan

El anillo ha generado diversas reacciones en internet. (Instagram: taylorswift / killatrav)

Tras el anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, las búsquedas en Google y las conversaciones en redes sociales no se hicieron esperar. El tema que más ha despertado curiosidad entre los usuarios es el anillo de compromiso.

Según datos de Google Trends, el término “Taylor Swift anillo” ha registrado un notable aumento en Argentina, al igual que “anillo de compromiso”. En México, al buscar estas mismas palabras clave aparece directamente relacionada la figura de Taylor Swift, lo que refleja el gran interés del público en torno a este acontecimiento.

En ese país, además, se han disparado las consultas sobre la boda y sobre la identidad del prometido de la cantante, Travis Kelce, reconocido jugador de la NFL y estrella de los Kansas City Chiefs.

Los usuarios están buscando información relacionada con el anillo de compromiso de la cantante. (Google Trends)

Estas son todas las preguntas que ha despertado el compromiso de la cantante y el deportista, según Google Trends.

Cómo es el anillo de compromiso de Taylor Swift

Travis Kelce, jugador de fútbol americano de 35 años, sorprendió a Taylor Swift al pedirle matrimonio con un anillo que, según especialistas, luce un diamante alargado con corte cojín de mina antigua, engastado en una sortija de oro amarillo. Este tipo de corte se distingue por sus esquinas redondeadas.

La pieza fue creada por Kindred Lubeck, de la joyería Artifex Fine Jewelry en Nueva York, conocida por elaborar joyas grabadas a mano con piedras preciosas naturales, según The New York Times.

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Taylor Swift

Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, calculó que la piedra tendría entre siete y nueve quilates, con un valor estimado de entre 250.000 y 500.000 dólares.

Taylor Swift contraerá matrimonio con Travis Kelce, jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs en la NFL. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

Con quién se casa Taylor Swift

Taylor Swift se casa con Travis Kelce, jugador profesional de fútbol americano de los Kansas City Chiefs en la NFL.

Cuándo empezó Taylor Swift con Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce mantienen una relación desde hace casi dos años, iniciada en julio de 2023. Su romance se hizo visible cuando la cantante asistió a un partido de los Chiefs en Kansas City, aunque para entonces ambos ya se consideraban pareja.

Cómo fue la propuesta de matrimonio de Taylor Swift

Travis Kelce le pidió matrimonio a Taylor Swift en su residencia hace dos semanas, según reveló su padre, Ed Kelce.

Kelce le propuso matrimonio a la cantante en el jardín de su casa. (Instagram: taylorswift / killatrav)

El momento, descrito como íntimo y espontáneo, no estuvo acompañado de grandes ceremonias, pero marcó un paso decisivo en la relación entre la cantante y el jugador de la NFL.

De acuerdo con Ed Kelce, la propuesta estaba prevista para una fecha posterior, con la idea de hacer algo más elaborado.

Sin embargo, Travis decidió adelantarla, animado también por el consejo de su padre, quien le recordó que lo importante era el gesto y no el escenario: “Puedes hacerlo en cualquier lugar… lo especial es cuando te arrodillas y le pides que se case contigo”.

La pedida ocurrió en el patio de su casa, cuando Travis invitó a Taylor a tomar una copa de vino antes de salir a cenar. En ese instante, sin previo aviso, planteó la gran pregunta.

La cantante está próxima a lanzar un nuevo álbum llamado The Life Of A Showgirl. (Instagram: taylorswift)

Ambos calificaron la experiencia como “hermosa” y, tras el compromiso, compartieron la noticia con sus familias a través de una videollamada.

El anuncio oficial llegó el 26 de agosto, cuando la pareja publicó una foto conjunta en Instagram confirmando su compromiso.

Cuándo es la boda de Taylor Swift

Por ahora, la fecha de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue siendo un misterio, ya que la pareja no ha revelado detalles sobre el esperado enlace.

Mientras tanto, la atención de los fans está puesta en el próximo gran lanzamiento de la cantante: su nuevo y último álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl‘, previsto para el 3 de octubre.

