Lista de los creadores de contenido más influyentes de 2025: un joven de 20 años es el líder

El creador de contenido más influyente de la actualidad es IShowSpeed, un joven de 20 años que reúne más de 135 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Solo en Instagram, una publicación suya puede superar fácilmente los 4 millones de ‘Me gusta’.

Este reconocimiento surge de una lista elaborada por la revista Rolling Stone, en la que se clasificaron los 25 creadores de contenido más influyentes del momento. Para la selección, se tuvieron en cuenta factores como ser una figura nacida en internet (no una celebridad que alcanzó la fama por vías tradicionales) y utilizar las plataformas digitales como escenario principal para generar conversación.

El proceso comenzó con decenas de candidatos y, con el apoyo de datos de la empresa de software y análisis CreatorIQ, se evaluaron métricas clave como número de seguidores, tasa de interacción y crecimiento de la audiencia durante el último año.

El creador también es conocido por reunirse con figuras muy populares y respetadas del deporte como Cristiano Ronaldo. (IShowSpeed)

Quiénes son los creadores de contenido más influyentes

Los creadores de contenidos más influyentes, de acuerdo con la lista anteriormente mencionada, son:

IShowSpeed.

En 2024 logró un hito en YouTube al alcanzar un millón de espectadores simultáneos durante una transmisión en Indonesia. “En un concierto, un artista solo habla con sus fans una vez”, explicó a Forbes ese mismo año. “Con el streaming en vivo, estamos presentes todo el tiempo”.

Druski.

Druski se ha posicionado por su humor en redes sociales. (Instagram: druski)

Con más de 28,4 millones de seguidores en todas sus plataformas, Druski se ha consolidado como uno de los comediantes digitales más influyentes de la actualidad. Nacido en Instagram, ha llevado su humor más allá de las redes al presentarse en el escenario de los Premios BET junto a Kai Cenat.

Miss Rachel.

Rachel se dedica al contenido 100% enfocado para niños. (msrachelforlittles)

Miss Rachel, una educadora de 42 años, alcanzó la fama durante la pandemia de Covid-19 gracias a su canal de YouTube Songs for Littles, un proyecto enfocado en la animación y el aprendizaje infantil. Hoy, su propuesta suma más de 27.8 millones de seguidores.

Kai Cenat.

Kai Cenat, creador de contenido estadounidense de 23 años, es uno de los streamers más vistos en Twitch. Con millones de seguidores, destaca por su humor, carisma y transmisiones en vivo que lo han convertido en referente del entretenimiento digital.

El joven creador se caracteriza por sus transmisiones en vivo. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

Quenlin Blackwell

La comediante, modelo y creadora conocida en internet como Quen se hizo popular en la recordada aplicación de videos Vine.

Más adelante, destacó en Twitter (antes X), luego acumuló millones de visualizaciones en YouTube y, en 2019, conquistó también a la audiencia de TikTok.

La popularidad de Quenlin Blackwell es tanta que ha sido invitada a eventos como los premios Oscar. REUTERS/Aude Guerrucci

Caleb Hearon.

Comediante y presentador, Caleb utiliza el humor para visibilizar problemáticas sociales. Lidera su propio pódcast, actúa en producciones importantes y es referente para la comunidad LGBTQ+.

MrBeast.

Jimmy Donaldson, el mayor YouTuber, impacta por desafíos monumentales, inmenso alcance y filantropía. Su año estuvo marcado por grandes producciones y controversias por sus condiciones de rodaje.

MrBeast es uno de los creadore de contenidos más famosos en la actualidad. (Amazon)

Hasan Piker.

Streamer político de tendencia socialista, Hasan aboga por movimientos progresistas globales. Realiza coberturas internacionales, entrevistas y promueve la solidaridad de clase desde su plataforma masiva.

Camilla Araujo.

Modelo de OnlyFans y estratega digital, Camilla fusiona polémica y viralidad para escalar en popularidad. Lidera su propia consultora.

Alexandra Cooper.

Conductora del influyente pódcast Call Her Daddy. Alexandra invita a líderes y celebridades, produce documentales y expande su marca.

Jake Shane.

Comediante reconocido por su evolución desde reseñas de platos hasta sketches. Destaca por su honestidad sobre salud mental, su podcast y su transición hacia la actuación y el stand-up.

Muchos de estos creadores alcanzaron popularidad en TikTok. REUTERS/Dado Ruvic

Duke Dennis.

Popular streamer y miembro de AMP, Duke Dennis conquistó plataformas con humor y autenticidad. Comparte experiencias personales, mantiene su vida privada protegida e inspira a su público masculino.

Drew Afualo.

Con videos que combaten la misoginia, Drew es una voz crucial en TikTok. Publicó un libro, lideró un pódcast viral y mantuvo su finalidad: proteger e inspirar a millones con franqueza y autenticidad.

Estefanía Vanegas Pessoa.

Tefi Pessoa fusiona consejos, entretenimiento y perspectiva femenina. Dirige su propio podcast y columna, abordando distintos aspectos del estilo de vida.

Speedy Morman.

Periodista e influencer, Speedy es conocido por sus entrevistas ágiles y su personalidad carismática.

Ilona Maher es jugadora profesional de rugby. Images via Reuters/Craig Brough

Ilona Maher.

Estrella del rugby y defensora del deporte femenino, Ilona usa su plataforma para impulsar la confianza en las mujeres y promover la positividad corporal.

Ironmouse.

Reconocida VTuber y streamer puertorriqueña, Ironmouse destaca en Twitch. Ha roto récords de suscripciones, produce música y colabora internacionalmente, conservando el anonimato.

Anayka She.

Creadora de estilo de vida, Anayka brilla por su humor ingenioso, vídeos virales y autenticidad.

Theo Von.

Podcaster y comediante, Theo Von es referente en debates políticos y sociales. Invitó a líderes de ambos partidos estadounidenses.

Sabrina Brier.

Comediante y escritora, Sabrina se destaca por sus sketches virales que reflejan situaciones cotidianas.

Call Her Daddy se ha posicionado como uno de los podcasts más escuchados de Spotify. (Call Her Daddy)

Alix Earle

Alix Earle, creadora e influencer estadounidense, ganó fama en TikTok por su estilo auténtico, moda, belleza y conexión con sus seguidores.

Meredith Hayden.

Creadora gastronómica, comparte recetas rápidas y prácticas en TikTok y YouTube, conquistando millones de seguidores con su estilo cercano.

Dave Portnoy

Dave Portnoy, empresario y creador digital, es fundador de Barstool Sports y reconocido por sus reseñas virales de pizza en línea.

Brandon Edelman.

Se ha destacado en TikTok por su humor y estilo irreverente, acumulando millones de seguidores.

Kay Poyer.

Conocida en redes como Lady Miss Kay, es una creadora de Dallas cuyas reflexiones auténticas en TikTok y su podcast Meat Bus le han ganado una gran comunidad en línea.