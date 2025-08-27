Cuántas horas al día duerme Mark Zuckerberg

Zuckerberg indicó que su sueño está “altamente monitoreado” y que utiliza un anillo Oura para seguirlo. REUTERS/Manuel Orbegozo

Mark Zuckerberg busca dormir al menos ocho horas diarias, aunque algunas fuentes mencionan que a veces duerme siete, según relató a Forbes.

En la entrevista, explicó que su sueño está “muy controlado” y utiliza un anillo Oura, un dispositivo que le indica su nivel de sueño profundo y su ritmo cardíaco mientras duerme. Este sistema le permite monitorear y optimizar su descanso de manera precisa.

“No me quedo despierto hasta muy tarde por la noche… Me despierto y hay un montón de correos electrónicos. Normalmente, la gente no me escribe sobre cosas que están yendo bien. Es un conjunto muy diverso de problemas que surgen en toda la empresa", contó.

Zuckerberg procura no quedarse despierto hasta tarde. Kenny Holston/Pool vía REUTERS/Archivo

“Respondo a muchos correos por la mañana y tengo tiempo suficiente para hacerlo. Pero luego quiero poder presentarme al trabajo y avanzar con mis proyectos”. Por eso toma un descanso para hacer ejercicio (a menudo jiujitsu o MMA). “Intento entrenar seis o siete días a la semana”, agregó.

Cómo es la rutina de noche de Mark Zuckerberg

Cada noche, Mark Zuckerberg sigue una rutina especial para acostar a sus hijas, según relata su esposa, la pediatra Priscilla Chan.

Primero, realiza una actividad que realmente les guste; recientemente, han sido aprenderse todas las letras de las canciones de Taylor Swift.

Sus dos hijas mayores leen solas, aunque Zuckerberg ocasionalmente lee junto a ellas. “Ahora mismo Max está leyendo Harry Potter, que da un poco de miedo… así que a veces se lo leo yo”, comenta.

Según su esposa, la pediatra Priscilla Chan, cada noche Mark Zuckerberg realiza una rutina particular para poner a dormir a sus hijas. REUTERS/Mario Anzuoni

La rutina finaliza con un canto: Zuckerberg les interpreta la versión de Debbie Friedman de Mi Shebeirach, una oración hebrea dedicada a la sanación.

Priscilla Chan únicamente acuesta a las niñas si él tiene una reunión de la junta directiva o está de viaje.

Las cenas de trabajo de Zuckerberg, por lo general, se realizan después de que las niñas ya están dormidas, asegurando que la rutina familiar y los momentos compartidos con sus hijas sean prioritarios cada noche.

Cuántas horas diarias duerme Bill Gates

Bill Gates, cofundador de Microsoft, filántropo y una de las personas más ricas del mundo, procura dormir al menos siete horas cada noche. En su blog Gates Notes explica que descansar adecuadamente le ayuda a mantenerse creativo y con energía.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, filántropo y una de las personas más adineradas del planeta, se esfuerza por dormir al menos siete horas cada noche. REUTERS/Mike Segar

Según Gates, la mayoría de las personas necesitan entre siete y ocho horas de sueño, incluso si creen lo contrario, coincidiendo con la recomendación de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Su interés por la salud cerebral comenzó tras el diagnóstico de Alzheimer de su padre, lo que lo llevó a investigar sobre el cuidado del cerebro.

En su podcast Unconfuse Me, Gates afirmó que dormir bien es uno de los factores más importantes para prevenir cualquier tipo de demencia, incluido el Alzheimer.

Además, Gates revisa diariamente sus puntuaciones de sueño, que reflejan el nivel de recuperación del cuerpo durante la noche, considerando tanto la duración como la calidad del descanso.

En su podcast Unconfuse Me, Gates aseguró que un buen sueño es clave para reducir el riesgo de cualquier tipo de demencia, incluido el Alzheimer. Ritzau Scanpix/Keld Navntoft via REUTERS

Aunque no especifica el método que utiliza, existen dispositivos como Fitbit o Apple Watch que permiten rastrear el sueño y generar estos datos. Este seguimiento le permite ajustar su rutina para optimizar su descanso y cuidar su salud cerebral.

Por qué Bill Gates tiene interés en el Alzheimer

Bill Gates tiene un vínculo personal con el Alzheimer, pues su padre fue diagnosticado con esta enfermedad.

En su blog Gates Notes, compartió una carta en la que recordó cómo su padre influyó en los valores de la Fundación Gates y narró el difícil proceso de verlo deteriorarse y fallecer por Alzheimer hace cinco años.

Gates también describió su participación en iniciativas como la Iniciativa de Datos sobre la Enfermedad de Alzheimer y la Plataforma Global de Investigación e Imagenología, además de su apoyo a proyectos como el Acelerador de Diagnóstico y Part the Cloud de la ADDF.