Así fue el plan que usó Microsoft con Windows 95 para conquistar el mundo hace 30 años

Windows 95 cumplió 30 años desde su lanzamiento. (Foto: Microsoft)

El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanzó al mercado Windows 95, un producto que no solo consolidó su dominio en la industria tecnológica, sino que también transformó la manera en que las personas se relacionaban con las computadoras. Fue la cuarta generación del sistema operativo de la compañía y marcó un antes y un después en la historia de la informática personal.

La llegada de Windows 95 significó la masificación de la interfaz gráfica de usuario (GUI), lo que permitió que el uso de la computadora dejara de estar reservado a expertos. Ventanas, íconos y el uso del ratón se convirtieron en parte del día a día de millones de personas, estableciendo un modelo que aún hoy define cómo interactuamos con un PC.

Pero más allá de lo visual, la revolución real vino con la incorporación de internet. Por primera vez, millones de usuarios tuvieron acceso sencillo a la red, en un momento en el que conectarse significaba abrir las puertas a un mundo completamente nuevo y globalizado.

El salto hacia una era conectada

Antes de 1995, conectarse a internet era una tarea complicada que requería configuraciones específicas y software adicional. Con Windows 95, Microsoft integró de serie los protocolos TCP/IP y PPP, lo que permitió que cualquier persona con un módem y una línea telefónica pudiera ingresar a la red. Esta inclusión cambió radicalmente la relación entre usuarios y tecnología, derribando barreras que mantenían a internet como un espacio reservado para especialistas.

El impacto fue inmediato. Ingenieros de la época recuerdan que esta integración fue “la mayor contribución a la informática moderna”, ya que estandarizó protocolos de conexión y facilitó que el acceso a internet se expandiera a nivel global. Lo que antes era complejo se convirtió en una acción cotidiana, marcando el inicio de la verdadera sociedad digital.

Internet Explorer, el nuevo protagonista

Otro hito fue la incorporación del navegador web Internet Explorer. Hasta ese momento, la navegación dependía de instalar programas externos como NCSA Mosaic o Netscape Navigator. La decisión de incluir un navegador propio dentro del sistema operativo no solo simplificó el acceso a la web, sino que también abrió una nueva batalla tecnológica en el naciente mercado de los exploradores de internet.

Bill Gates, entonces CEO de Microsoft, comprendió el potencial de este cambio. En un memorando interno titulado The Internet Tidal Wave, subrayó que la red sería el futuro de la informática.

Aunque en un inicio la compañía consideró ofrecer internet como una función adicional de pago, rápidamente entendió que debía ser una característica estándar. Ese giro estratégico consolidó la idea de que “todos estarían conectados”, una visión que terminó por cumplirse con creces.

Un legado de 30 años

Hoy, a tres décadas de su lanzamiento, Windows 95 sigue siendo recordado como un punto de inflexión. Su éxito no solo radicó en las innovaciones técnicas, sino también en la forma en que democratizó la tecnología. Millones de personas que nunca habían usado una computadora comenzaron a hacerlo, motivadas por un sistema accesible y amigable.

La influencia de aquel software aún se percibe en la informática actual. La integración entre sistema operativo e internet, el diseño de menús y ventanas, y la noción de que la red debía ser parte de la vida diaria tuvieron su impulso definitivo con Windows 95. Lo que comenzó como un producto tecnológico terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a un nuevo mundo, donde lo digital pasó a formar parte inseparable de la vida social.