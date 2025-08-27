Tecno

Así es el robot insecto que podría polinizar, hacer rescates y explorar en Marte

Estos dispositivos están inspirados en el vuelo de los abejorros, por lo que pueden realizar maniobras en el aire

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El avance en robótica bioinspirada
El avance en robótica bioinspirada podría revolucionar la polinización artificial y la agricultura de precisión. (MIT)

Un robot casi tan liviano como un simple clip de papel, capaz de batir sus alas hasta 400 veces por segundo, de ejecutar maniobras en el aire con destreza y realizar acrobacias. Este es el logro de un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que tiene el potencial de convertirse en un polinizador artificial y mucho más.

Los micro robots insecto ideados por este grupo representan una revolución de la robótica bioinspirada, con repercusiones potenciales en la agricultura, la exploración espacial y las operaciones de búsqueda y rescate.

Cómo funciona el robot que imita a un abejorro

La inspiración para estos micro robots proviene directamente de la naturaleza. “Estamos intentando replicar las sorprendentes maniobras que pueden realizar los abejorros”, aseguró Yi-Hsuan “Nemo” Hsiao, estudiante de doctorado en MIT, a CNN.

La dinámica de vuelo de estos robots busca emular los movimientos complejos e impredecibles de los polinizadores naturales. El desafío tecnológico resultó inmenso, pero los resultados tangibles ya están revolucionando el campo de la micro robótica aérea.

El robot utiliza músculos artificiales
El robot utiliza músculos artificiales y transmisiones innovadoras para lograr maniobras aéreas complejas. (MIT)

El robot desarrollado en MIT pesa menos que un clip de papel, apenas supera unos pocos gramos, pero ostenta una capacidad de maniobra notable. Puede batir sus alas hasta 400 veces por segundo y ha alcanzado velocidades de vuelo de 2 metros por segundo. Además, puede realizar acciones como voltearse y mantener el vuelo estacionario, conductas vistas a menudo solo en insectos reales.

Este avance ha sido posible gracias a una serie de innovaciones técnicas. Los robots emplean músculos artificiales suaves que se expanden y contraen, lo que posibilita el movimiento de las alas.

Estos actuadores diminutos consisten en capas de elastómero y electrodos de nanotubos de carbono enrollados, capaces de generar fuerza mecánica intensa para el aleteo. El desarrollo y refinamiento de estas “fibras musculares electrónicas” ha estado liderado por Suhan Kim, estudiante de doctorado.

El MIT desarrolla un micro
El MIT desarrolla un micro robot volador inspirado en los abejorros, capaz de batir sus alas 400 veces por segundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alas, recortadas con precisión láser, y los mecanismos internos diminutos, similares en tamaño a los componentes de un reloj, fueron fabricados directamente en los laboratorios del MIT.

Otra innovación a destacar reside en las transmisiones que conectan las alas a los actuadores. Estas transmisiones permiten maniobras sofisticadas y controladas, a la vez que minimizan tensiones mecánicas que podrían dañar los sistemas tras períodos prolongados de vuelo.

Según Kevin Chen, profesor asociado y responsable del Soft and Micro Robotics Lab en MIT, la mecánica depurada de los nuevos modelos proporciona un control de torque tres veces más eficiente en comparación con versiones previas.

Cómo el robot podría hacer polinización artificial

Uno de los destinos principales que los científicos proyectan para estos robots es la polinización artificial en entornos agrícolas sofisticados, como los las granjas de almacenamiento. Estos sistemas de cultivos verticales apilan hileras de plantas bajo iluminación ultravioleta, donde la supervivencia de abejas y otros polinizadores naturales resulta inviable.

El modelo más reciente puede
El modelo más reciente puede flotar durante 1.000 segundos y realizar acrobacias como dobles flips. (Grok)

En estos escenarios, un enjambre de micro robots podría encargarse de la polinización precisa y en serie, aumentando la productividad mientras atenúa parte del impacto ambiental que la agricultura convencional genera.

“Si vas a cultivar algo en Marte, probablemente no querrás llevar insectos naturales para hacer la polinización”, explica Yi-Hsuan Hsiao.

El cultivo fuera de la Tierra es uno de los contextos donde los robots polinizadores podrían convertirse en piezas clave del engranaje agrícola interplanetario. En la actualidad, las capacidades de estos robots superan ya a los modelos anteriores en aspectos básicos como duración de vuelo, maniobrabilidad y resiliencia ante colisiones.

El modelo más reciente es capaz de flotar durante 1.000 segundos (casi 17 minutos) y de realizar maniobras acrobáticas complejas, incluyendo dobles “flips” y recorridos guiados por trayectorias programadas, como describir en el aire las letras M-I-T.

Los robots insecto del MIT
Los robots insecto del MIT abren nuevas posibilidades en agricultura, rescate y exploración fuera de la Tierra. (MIT)

Aun así, los expertos reconocen claramente la superioridad de los insectos naturales, que en términos de rendimiento y control siguen siendo inigualables. De acuerdo a Chen, aunque una abeja dispone solo de dos alas, cuenta con músculos increíblemente sofisticados que le aportan un grado de control todavía inalcanzable para las construcciones robóticas actuales.

Qué otros usos podría tener este robot insecto

El tamaño compacto de estos microrrobots no solo los convierte en aliados potenciales para la agricultura de precisión. Su estructura ligera y su capacidad para maniobrar con exactitud abren posibilidades en misiones de búsqueda y rescate, especialmente en entornos peligrosos o de difícil ingreso para humanos o máquinas convencionales.

Los robots podrían acceder, por ejemplo, al interior de tuberías industriales, reactores, turbinas o espacios reducidos bajo escombros, facilitando tanto la localización de personas como el relevamiento de daños.

El MIT también presenta un
El MIT también presenta un robot saltador eficiente para misiones prolongadas en terrenos difíciles. ( REUTERS/Brian Snyder)

De manera paralela al robot volador, el MIT ha presentado también un robot saltador de dimensiones aún más reducidas, capaz de brincar hasta 20 centímetros y de adaptarse a superficies como hierba, hielo u hojas.

Este robot saltador consume menos energía que su contraparte voladora, por lo que resulta eficiente para misiones prolongadas donde la autonomía representa un aspecto crucial.

La combinación de agilidad, precisión microfísica y la posibilidad de dotar a estos artefactos de sensores diminutos lleva a los científicos a vislumbrar aplicaciones que, hasta hace poco, pertenecían solo a la imaginación.

Temas Relacionados

MITRobotsInsectoPolinizaciónAbejasTecnologíaLo último en tecnologíaMarte

Últimas Noticias

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 111.186,11 dólares

¿Cómo se han comportado las

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo que comprar acciones de TSMC sería “muy inteligente”

Las declaraciones del referente del sector sobre invertir en la firma taiwanesa provocó un repunte bursátil y renovó el debate sobre el potencial de crecimiento del gigante de los semiconductores

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor

El precio de bitcoin para este día

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

El precio de bitcoin para

El consumo ambiental de la IA: por qué su huella es menor que la de otras tecnologías

Estudios recientes estiman que, aunque los modelos de inteligencia artificial demandan electricidad y agua en cada consulta, su impacto agregado resulta menor que el de otros consumos digitales de uso cotidiano

El consumo ambiental de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El padre de Pablo Grillo

El padre de Pablo Grillo dio detalles sobre la salud del fotógrafo tras la última intervención

Un custodio de Mariano Cúneo Libarona baleó a un joven de 19 años en un confuso episodio en Moreno

Luis Juez cuestionó al Gobierno por las coimas en ANDIS: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global tras 60 años en el mercado

La verdadera amenaza para la selva amazónica: los científicos apuntan a la acción humana más que al clima

INFOBAE AMÉRICA
La Policía brasileña pidió sumar

La Policía brasileña pidió sumar agentes dentro de la casa de Jair Bolsonaro para garantizar su vigilancia

50 años sin Hannah Arendt, reflexiones y debates en el Cultural San Martín

Hallaron los restos de humanos primitivos más antiguos fuera de África: tienen casi 2 millones de años

Una marca de ropa que supo estar en la cima cierra 500 tiendas a nivel global tras 60 años en el mercado

Por qué las banderas de Inglaterra generan orgullo y polémica en medio de las protestas antiinmigración

TELESHOW
“Me enteré a los cinco

“Me enteré a los cinco meses”: la increíble revelación en Los 8 escalones que dejó sin palabras a Pampita

Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Alex Caniggia y unas fotos al borde de la censura: “El fuego corre por mis venas”

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”