Este es el rápido ajuste que debes hacer en el router para eliminar interferencias y mejorar la señal WiFi en casa

Las paredes de hormigón gruesas funcionan como obstáculos que reducen la intensidad de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si al usar tu WiFi en casa notas interferencias en la señal de internet, puede que necesites un ajuste sencillo para mejorar tu experiencia de navegación.

Según explica la compañía de telecomunicaciones Olin, una de las principales causas de este problema es la ubicación del módem. La estructura física de los hogares influye directamente en la calidad de la conexión.

Por ejemplo, las paredes gruesas de hormigón actúan como barreras que debilitan la señal, y este efecto se intensifica cuando hay estructuras metálicas, como marcos de ventanas o ascensores, que generan zonas donde la conexión apenas llega.

Si al utilizar tu WiFi en casa percibes interferencias en la señal, es posible que baste con un pequeño ajuste para optimizar tu experiencia de navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También los espejos y superficies reflectantes grandes pueden afectar el rendimiento, ya que bloquean la señal o la desvían en direcciones no deseadas, generando más interferencias.

Incluso los techos con aislamiento metálico, cada vez más comunes por su eficiencia energética, pueden atrapar la señal y reducir drásticamente su alcance.

Dónde ubicar el modem del WiFi en casa

Lo ideal es ubicar el módem o router en un lugar central de la casa, elevado y libre de obstáculos para que la señal se distribuya de forma más uniforme. Algunos consejos son:

Centro del hogar : evita ponerlo en una esquina o habitación aislada; lo mejor es un punto intermedio para que la señal llegue a todos los espacios.

En alto: colócalo en una repisa o mueble alto, nunca en el suelo, ya que las ondas se propagan mejor desde arriba.

Lo más recomendable es colocar el módem o router en una zona céntrica del hogar, en una posición elevada y sin barreras alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de obstáculos : mantén el equipo alejado de paredes gruesas, columnas de hormigón y superficies metálicas que bloquean la señal.

Sin interferencias : no lo ubiques cerca de microondas, teléfonos inalámbricos u otros aparatos que emitan ondas.

Espacios abiertos: evita encerrar el módem dentro de muebles, cajones o detrás de objetos grandes que reduzcan la cobertura.

Cómo detectar signos de interferencias en tu WiFi

Detectar interferencias en una conexión WiFi implica prestar atención a ciertos patrones en su rendimiento. Una señal evidente es la variación en la velocidad a lo largo del día.

Procura no colocar el módem dentro de muebles, cajones ni detrás de objetos voluminosos que limiten la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu internet funciona bien en la mañana, pero se vuelve lento durante la tarde o la noche, es posible que sufras interferencias de redes vecinas que se activan en esas horas.

Otro indicio son las desconexiones frecuentes, especialmente al realizar videollamadas o al reproducir contenido en streaming.

Además, una latencia elevada en aplicaciones en tiempo real, como juegos en línea o conferencias virtuales, también puede ser consecuencia de interferencias que afectan la estabilidad de la red.

Qué causa las interferencias en un WiFi

Las interferencias en una red WiFi ocurren cuando la señal inalámbrica se ve alterada por obstáculos físicos, otros dispositivos electrónicos o incluso por la saturación de redes cercanas. Entre las principales causas se encuentran:

Las interferencias en una red WiFi se producen cuando la señal inalámbrica es afectada por barreras físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obstáculos físicos : paredes gruesas de hormigón, columnas, techos con aislamiento metálico y hasta muebles grandes pueden bloquear o debilitar la señal.

Electrodomésticos y aparatos electrónicos : microondas, teléfonos inalámbricos, monitores para bebés o altavoces Bluetooth usan frecuencias similares al WiFi (2.4 GHz) y generan interferencias.

Redes vecinas: en edificios o zonas con alta densidad de usuarios, varios routers transmiten en los mismos canales, lo que provoca saturación y reducción de la velocidad.

Además de mover el módem o el router, modificar el canal de transmisión puede resultar una medida efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superficies reflectantes : espejos y objetos metálicos no solo bloquean la señal, también la desvían en direcciones no deseadas.

Distancia del router: cuanto más lejos esté el dispositivo del módem, mayor será la pérdida de intensidad de la señal.

Además de reubicar el módem o el router, cambiar el canal de emisión puede ser una solución eficaz, sobre todo si vives en una zona con muchas redes cercanas. Esta acción ayuda a reducir la saturación y mejora la estabilidad de la señal.

Otra recomendación clave es mantener el firmware del router actualizado. Los fabricantes publican mejoras constantes en los algoritmos de gestión de interferencias y en la seguridad del dispositivo, lo que garantiza un mejor rendimiento de la conexión.