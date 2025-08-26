Tecno

Consejos clave para mejorar la iluminación de tu rostro con un aro de luz en clases online, videollamadas y tutoriales

Este dispositivo LED circular distribuye la luz homogénea sobre el rostro, elimina sombras y brinda un acabado profesional, permitiendo a creadores y educadores destacar en contenidos digitales y transmisiones en vivo

Por Santiago Neira

El anillo de luz: el accesorio esencial para mejorar la calidad de tus videollamadas y videos

En la generación de contenido digital, la calidad visual depende no solo de la cámara utilizada, sino de factores como la imagen, el audio y la iluminación. Una iluminación deficiente puede afectar la percepción de profesionalismo, reducir la claridad del mensaje y deteriorar la confianza del público. Ya sea en videollamadas, clases en línea o tutoriales, iluminar correctamente el rostro es esencial para destacar y transmitir autoridad.

Qué es un anillo de luz

El anillo de luz, conocido en inglés como Ring Light, se ha consolidado como una herramienta de iluminación accesible y efectiva para creadores de contenido, educadores y profesionales.

Gracias a su diseño circular, permite distribuir la luz de manera uniforme en 360 grados alrededor del rostro, minimizando sombras y mejorando la visibilidad de los detalles. Su versatilidad y precio lo hacen popular tanto para videollamadas y grabaciones desde casa como para sesiones de fotografía y transmisiones en vivo.

Iluminación inteligente: así optimiza el anillo de luz la imagen en la creación de contenido digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varios tipos de anillos de luz: modelos compactos para smartphones, versiones para escritorio y opciones con trípode de altura regulable, lo que permite adaptarlos al entorno y a la necesidad de cada usuario.

Estos dispositivos ofrecen varias ventajas. No solo generan un acabado visual más profesional y estilizado, sino que son portátiles y ligeros, por lo que pueden transportarse y configurarse con facilidad.

Cómo utilizar correctamente el aro de luz

1. Analiza y organiza el espacio de trabajo

Antes de configurar la iluminación, es importante evaluar el espacio desde donde se realizará la grabación. Reconocer la ubicación de ventanas, lámparas y fuentes de luz ayuda a evitar contraluces que oscurezcan el rostro.

La recomendación principal es impedir que haya luz directa detrás del usuario y aprovechar la luz natural siempre que esté disponible, pero nunca como luz de fondo.

Aprende a iluminar como todo un profesional con el aro de luz, para que parezca un set de grabación profesional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Posicionamiento ideal del anillo de luz

El aro debe estar a la altura de los ojos o levemente por encima, orientado hacia abajo para remarcar las facciones y reducir sombras. La distancia recomendada entre el aro y el usuario promedio oscila entre uno y 1,5 metros, aunque puede ajustarse según el espacio o la intensidad de la luz.

Un ángulo de 45 grados suele ser suficiente para iluminar el rostro de forma equilibrada sin deslumbrar.

3. Cantidad y tipología de fuentes de luz

Si el único recurso disponible es el anillo de luz, debe apuntar directo al rostro y colocarse en ángulo. Para evitar zonas oscuras, puedes sumar lámparas de escritorio o luces LED como fuentes secundarias, estratégicamente distribuidas para rellenar el espacio y lograr una imagen más pareja.

Para resultados profesionales, muchos optan por usar tres puntos de luz: una principal (el anillo), una secundaria al costado y una trasera para delimitar el contorno del perfil.

La correcta iluminación resalta los
La correcta iluminación resalta los detalles de una fotografía, diferenciado una profesional de una principiante - Foto: Zacharie Scheurer/dpa

4. Ajuste de brillo y temperatura de color

Los anillos de luz suelen incluir controles para regular la intensidad del brillo y modificar la temperatura de color. Para simular luz natural, se recomienda una temperatura en torno a 5000-6500 Kelvin; para ambientes más cálidos, alrededor de 3000K.

Adaptar el balance de blancos en la cámara garantiza que los colores del video se mantengan fieles y naturales.

5. Evita reflejos y errores comunes

Quienes utilizan gafas deben realizar pruebas de ángulo y altura para prevenir reflejos molestos en los cristales.

También es útil evaluar el color del fondo y de la ropa, ya que estos pueden alterar la percepción de la luz. Se sugiere evitar prendas muy brillantes y fondos saturados que compitan visualmente con el rostro.

Qué se debe considerar al elegir un aro de luz

  • Diámetro: Los aros de 18 a 26 pulgadas ofrecen mayor cobertura y son ideales para grabaciones de movimiento.
  • Soporte: Modelos con trípode y cabezal ajustable ofrecen mayor flexibilidad.
  • Niveles de brillo y temperatura: Cuantos más niveles y controles incluya, mayor será la precisión en el resultado final.
  • Potencia lumínica (lúmenes o lux): Define la capacidad de iluminación en espacios amplios o con poca luz.
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Un valor superior a 95 garantiza colores reales en pantalla.

