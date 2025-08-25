Tres objetos que nunca deben estar cerca al router de WiFi o el internet estará lento todo el día

El rendimiento del aparato será mayor al localizarlo en un punto central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad del internet en el hogar puede verse afectada por diversas razones, incluso cuando el servicio contratado promete una conexión estable. Estas interrupciones suelen atribuirse a problemas del proveedor, pero gran parte de los inconvenientes surgen a nivel doméstico.

Una ubicación errónea del router inalámbrico puede reducir de forma notable la calidad de la señal WiFi. Muchos usuarios desconocen cómo ciertos objetos u obstáculos bloquean la señal e impiden un funcionamiento óptimo durante todo el día.

Se presentan los objetos que la mayoría tienen en sus hogares que pueden estar interfiriendo con la red de internet, entre otros datos que ayudan a mejorar la estabilidad del servicio durante el día.

Por qué un teléfono inalámbrico debe alejarse del router de WiFi

Estos dispositivos operan en la misma frecuencia que el módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos inalámbricos forman parte de los electrodomésticos que más intervienen en la señal del WiFi. Varias personas sufren lentitud o desconexión del servicio sin detectar que el problema se origina en este tipo de superposición de señales.

Según High Speed Internet, este tipo de aparatos funciona gracias a ondas de radio que emplean frecuencias similares a las del router. Si se instala uno cerca del dispositivo de internet, ambos compiten por el mismo espectro, creando interferencias que afectan la calidad de la red en todo el espacio.

La pauta principal es mantener al menos un metro de distancia entre el router y cualquier teléfono inalámbrico o aparato que utilice tecnologías comparables, como monitores de bebés o ciertos sistemas de alarma inalámbrica.

Cómo afecta el horno microondas a la red WiFi del hogar

Es un artículo que suele estar desconectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microondas es un electrodoméstico habitual en cocinas, pero muchas veces se lo instala cerca del router por comodidad. Los expertos destacan que estos aparatos “emiten ondas que pueden interrumpir la señal inalámbrica”, porque tanto el microondas como el router utilizan frecuencias alrededor de los 2,4 GHz.

Esto significa que cuando el microondas funciona, libera una pequeña cantidad de radiación electromagnética que puede bloquear, distorsionar o debilitar la señal. En algunos casos, abrir la puerta del microondas o encenderlo al mismo tiempo que se está navegando en línea genera caídas inesperadas en la velocidad de internet.

Por esta razón, la guía sugiere instalar el router lo más lejos posible de la cocina y evitar en la medida de lo posible coincidir con el uso del microondas.

Por qué los acuarios o grandes recipientes de agua ponen lento el internet

La señal WiFi presenta interferencias al estar cerca a algunos elementos que integran agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua constituye un obstáculo físico para las ondas de WiFi. Según explican los expertos, cuando una señal inalámbrica debe atravesar objetos como un acuario, un estanque interno decorativo o cualquier recipiente voluminoso con agua, “la velocidad se reduce y las interrupciones se hacen frecuentes”.

El impacto negativo es producto de la incapacidad de la señal para penetrar líquidos con facilidad. Una simple pecera o jarrón puede reducir parcialmente el alcance, mientras que los acuarios grandes pueden bloquear el acceso en habitaciones completas.

La mejor ubicación para el router es siempre lejos de fuentes de agua, incluidos baños o depósitos internos que funcionen como bloques naturales para la propagación de las ondas.

Por qué no se debe poner el router dentro de un armario o en una esquina

La capacidad de cobertura del módem se vuelve más compleja en viviendas grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router de WiFi no solo depende de los objetos cercanos, sino del espacio físico y el tipo de paredes. Si se instala en un extremo del hogar, la señal llegará debilitada a la zona opuesta. Materiales como azulejos, piedra o el metal en encimeras, pueden bloquear la cobertura de forma parcial o completa.

El metal es otro de los enemigos de la señal WiFi. Los muebles metálicos o las estructuras fabricadas con este material interfieren de manera directa, porque reflejan y dispersan las ondas, impidiendo que viajen de forma uniforme.

Asimismo, es habitual relegar el router a un sótano, closet o gabinete por cuestiones estéticas, pero ello crea problemas de conectividad. El consejo es elegir siempre un punto central y elevado, cerca de los espacios donde más se utiliza internet, y evitar esconder el aparato para garantizar una señal fuerte y constante.