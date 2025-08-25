Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Sistema electrónico

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo nos comunicamos hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el vasto mundo de la tecnología.

Qué es Sistema electrónico

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado .

Dicho con otras palabras, los sistemas electrónicos están formados por diferentes dispositivos que están conectados entre ellos e intercambian información.

Para entender qué es un sistema electrónico, resulta esencial conocer las partes del mismo. Para ello, hemos preparado un esquema muy fácil de entender.

Elementos básicos de un sistema electrónico

Los elementos básicos de un sistema electrónico son:

Circuitos . Los circuitos son conjuntos de componentes electrónicos interconectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. En otras palabras, un circuito es un camino que permite que la corriente eléctrica fluya de un punto a otro. Dispositivos . Los dispositivos electrónicos son componentes que sirven para realizar una función específica dentro de un circuito. Por ejemplo, un diodo es un dispositivo que se utiliza para permitir el paso de la corriente eléctrica en una dirección, mientras que un transistor sirve para controlar el flujo de corriente en un circuito. Componentes . Los componentes electrónicos son los que permiten que un circuito funcione. Entre los principales componentes se encuentran las resistencias, los condensadores y los inductores.

Ejemplo de sistema electrónico

Un ejemplo de un sistema electrónico de la vida diaria es un televisor. En un televisor, existen circuitos que permiten que la imagen y el sonido sean procesados y luego sean emitidos por los altavoces y la pantalla.

Los dispositivos electrónicos que se utilizan en un televisor son, por ejemplo, los transistores, que permiten controlar el flujo de corriente en los circuitos.

Los componentes electrónicos que se utilizan en un televisor son, por ejemplo, las resistencias, los condensadores y los inductores.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece distintos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Privacidad mejorada en WhatsApp: para qué sirve y cómo te beneficia

La activación de esta función no es obligatoria, pero sí recomendable, especialmente en chats donde circula información sensible

Privacidad mejorada en WhatsApp: para

Cómo funcionan las nuevas ‘playlists de gustos en común’ de YouTube Music

Para usar la función solo necesitas actualizar la aplicación y aceptar la invitación que aparecerá en la pantalla

Cómo funcionan las nuevas ‘playlists

Fraudes telefónicos: palabras que nunca debes decir al contestar una llamada

Los estafadores emplean grabaciones de voz para fabricar pruebas de consentimiento, vulnerar sistemas de verificación automática o simular conversaciones

Fraudes telefónicos: palabras que nunca

Descubre 5 formas de aprovechar NotebookLM, la inteligencia artificial de Google

El verdadero valor de esta herramienta de IA radica en su capacidad de interactuar directamente con los documentos que el usuario carga en la plataforma

Descubre 5 formas de aprovechar

Elon Musk alerta sobre la IA: “destruirá el sistema límbico y aumentará la tasa de natalidad”

El magnate de Tesla y SpaceX, conocido por sus especulaciones sobre lo que vendrá, se refirió primero al impacto de la inteligencia artificial en el cerebro humano

Elon Musk alerta sobre la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay video, pero no denuncia:

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

INFOBAE AMÉRICA
“Por favor, “gracias”, “buenos días”:

“Por favor, “gracias”, “buenos días”: las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador anunciadas por el gobierno de Bukele

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

TELESHOW
El Puma Goity volvió a

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”

El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos

Juana Viale contó el problema de salud por el que casi no pudo hacer su programa: “Estuve en cama durante una semana”

Un misterio: ¿quién destruyó la casa de L-Gante?