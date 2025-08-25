Glosario de tecnología: qué significa Sistema electrónico

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Sistema electrónico

Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado .

Dicho con otras palabras, los sistemas electrónicos están formados por diferentes dispositivos que están conectados entre ellos e intercambian información.

Para entender qué es un sistema electrónico, resulta esencial conocer las partes del mismo. Para ello, hemos preparado un esquema muy fácil de entender.

Elementos básicos de un sistema electrónico

Los elementos básicos de un sistema electrónico son:

Circuitos . Los circuitos son conjuntos de componentes electrónicos interconectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. En otras palabras, un circuito es un camino que permite que la corriente eléctrica fluya de un punto a otro. Dispositivos . Los dispositivos electrónicos son componentes que sirven para realizar una función específica dentro de un circuito. Por ejemplo, un diodo es un dispositivo que se utiliza para permitir el paso de la corriente eléctrica en una dirección, mientras que un transistor sirve para controlar el flujo de corriente en un circuito. Componentes . Los componentes electrónicos son los que permiten que un circuito funcione. Entre los principales componentes se encuentran las resistencias, los condensadores y los inductores.

Ejemplo de sistema electrónico

Un ejemplo de un sistema electrónico de la vida diaria es un televisor. En un televisor, existen circuitos que permiten que la imagen y el sonido sean procesados y luego sean emitidos por los altavoces y la pantalla.

Los dispositivos electrónicos que se utilizan en un televisor son, por ejemplo, los transistores, que permiten controlar el flujo de corriente en los circuitos.

Los componentes electrónicos que se utilizan en un televisor son, por ejemplo, las resistencias, los condensadores y los inductores.

