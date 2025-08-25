Tecno

Construyeron un computador con cartón y funcionó: este fue el resultado que se hizo viral

El proyecto tiene varias referencias a Genshin Impact, el popular juego de celulares

(Reddit/Zestyclose-Salad-290)

Mientras la mayoría de los entusiastas del hardware buscan materiales con disipación térmica ultrarrápida y acabados de vanguardia, un usuario anónimo de Reddit desafió toda convención al construir una computadora usando únicamente cartón y pegamento.

El resultado es una obra de arte geek que se ha hecho viral y que cuenta con varios detalles de Genshin Impact, el popular juego de celulares.

Cómo fue la construcción del PC con cartón

El proyecto no se queda en la simple experiencia de montar componentes convencionales en una caja improvisada. El artista va mucho más allá: cada parte de una computadora real ha sido recreada meticulosamente en cartón.

La torre principal, la placa base, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, la fuente de alimentación cubierta —cada elemento fue cortado y armado a mano, emulando formas y dimensiones reales propias del hardware de alta gama.

Un usuario de Reddit construyó una PC completamente de cartón inspirada en Genshin Impact. (Reddit)

Pero hay un dato que asombra incluso a los más veteranos del modding: aspectos móviles funcionales. El ventilador de CPU, construido enteramente en cartón, gira como en una PC operativa, logrando no solo una fuerte carga visual, sino un guiño ingenieril notable.

Las ranuras para la memoria simulan colocación y efectos de iluminación RGB (reales), mientras que el disco duro fue elaborado con platos internos a la vista —hasta el brazo actuador aparece representado, un truco visual digno de modelistas experimentados.

El montaje de la CPU incluye su respectiva barra de tensión, simulando la presión ejercida sobre el socket como en equipos funcionales. El uso de algunos tornillos y herrajes reales complementa la estructura, integrando elementos físicos al universo del papercraft. Observadores detallistas incluso notan que se han incluido cables con envoltorio de cartón para simular las conexiones.

El modder buscó inspiración en el personaje Ineffa, de Genshin Impact. Por eso vemos varios detalles gráficos, motivos cromáticos y ciertos accesorios ornamentales remiten al estilo de este personaje.

La obra incluye detalles móviles, efectos de iluminación y un monitor CRT, todo hecho a mano. (Reddit)

La sorpresa final llega en los últimos segundos del video viral. El responsable de la PC de cartón introduce un monitor CRT, también fabricado en el mismo material, con el estilo voluminoso, robusto y simulando la pantalla convexa.

¿Funciona el PC de cartón?

No, en términos informáticos. Esta máquina no ejecutará Cyberpunk 2077, ni mucho menos servirá para sesiones de gaming exigentes. La utilidad aquí reside en la creatividad, el ingenio y el arte.

“Esto no es un proyecto útil. Pero es una prueba de creatividad, humor y amor por el mundo tech. Y en un mundo lleno de benchmarks, a veces lo que más impresiona no es el rendimiento, sino el ingenio”, comentaron usuarios en Reddit.

Aunque algunas piezas de la construcción sí funcionan, al moverse y sostener todo el armado, como sucede en cualquier computador de sobremesa.

El Coffeematic PC: un computador que hace café

Otro diseño creativo que se ha hecho viral es el Coffeematic PC. El ingeniero Doug MacDowell, motivado por el lema “esa PC es una cafetera”, transformó una cafetera de los años 80 de segunda mano en un sistema de refrigeración líquida para computadora, utilizando café espresso como fluido térmico principal.

Doug MacDowell construyó el Coffeematic PC con piezas recicladas y una cafetera de los años 80. (Captura)

El proyecto, de clara inspiración en la filosofía maker y el reciclaje, emplea una placa madre antigua con un procesador AMD Athlon II X4, 1 GB de RAM DDR2 y una tarjeta gráfica Radeon HD 4670, suficientes para asegurar que el calor no afecte la integridad del hardware ni el sabor del café.

El funcionamiento se basa en una bomba alimentaria y tubos de silicona que conducen el espresso recién hecho, a unos 90 °C, a través de los bloques de refrigeración del procesador.

Aunque el sistema inicia con temperaturas altas, estas descienden a medida que el flujo estabiliza el ciclo térmico, manteniéndose cerca de los 33 °C en reposo. El resultado permite que, en cualquier momento, el usuario pueda servirse una taza directamente del circuito de refrigeración, sin riesgo para la salud.

