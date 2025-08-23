Tecno

Tether: este es el precio de la criptomoneda este 23 de agosto

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Por Infobae Noticias

Guardar
El precio de la criptomoneda
El precio de la criptomoneda Tether hoy. (Infobae)

Tether es una criptomoneda emitida por la empresa Tether Limited. Nacida como una stablecoin, se afirmaba en un principio que cada token estaba respaldado por un dólar estadounidense, sin embargo, varias polémicas han puesto este punto sobre la mesa.

Tether fue la primera stablecoin en existir. Fue lanzada en el 2014 por el empresario Reeve Collins; el inversor de bitcoin, Brock Pierce; y el desarrollador, Craig Stellers. Desde entonces se ha convertido en la más importante por capitalización del mercado.

Originalmente tether estaba disponible a través de Omni Layer, pero ahora se puede acceder a ellas en varias blockchains. Con la aprobación de Tether Limited, se puede alternar entre USD y Tether, un mecanismo que ayuda a mantener el anclaje de la stablecoin.

La red de Tether Limited a su vez es controlada por los propietarios del exchange de criptomonedas Bitfinex, que fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de usar fondos de Tether para cubrir 850 millones en fondos faltantes desde mediados de 2018.

Cotización de la criptomoneda Tether

El costo de la criptomoneda Tether para este día es de 1.0 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio de -0.02% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de 0.01% a las 08:30 horas (UTC).

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición número #4 entre las más populares.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las criptomonedas nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de monedas virtuales como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual provocó, en su momento, el incremento de su costo.

Temas Relacionados

CriptomonedasTetherNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Estos son los eventos de GTA Online para la semana del 21 al 27 de agosto

Vehículo gratis, reparto de dinero, carreras, desafíos, descuentos y más

Estos son los eventos de

La IA vence al GPS: un sistema basado en imágenes reduce errores de navegación más de 30 veces

El equipo afirma que esta herramienta con IA ha sido especialmente diseñada para escenarios donde el GPS es poco fiable

La IA vence al GPS:

Cómo ver los mensajes antiguos en WhatsApp Web, paso a paso

No poder acceder a todos los mensajes puede ser frustrante, sobre todo cuando se requiere consultar información importante

Cómo ver los mensajes antiguos

Glosario de tecnología: qué significa Deprecación

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Microsoft prueba nueva función: reanudar tus aplicaciones Android en Windows 11

La innovación permite retomar el uso de aplicaciones Android en el PC justo donde quedó en el celular

Microsoft prueba nueva función: reanudar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Secuestraron más de 50 kilos

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

Cómo es el truco de la cebolla para limpiar la parrilla

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se sintió en varias provincias

INFOBAE AMÉRICA
Así opera una red de

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

Paraguay leal: la decisión estratégica del Gobierno de Peña de seguir con Taiwán

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”