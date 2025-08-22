La advertencia del fundador del equipo de IA generativa de Google: médicos y abogados serán remplazados muy pronto

Jad Tarifi, ex Google, aseguró que las carreras de medicina y derecho serán reemplazadas por la IA.

La inteligencia artificial continúa generando debates sobre el futuro del trabajo y la educación. Uno de los pioneros en este campo, Jad Tarifi, quien lideró el primer equipo de IA generativa en Google antes de fundar su propia startup, Integral AI, lanzó una advertencia a los estudiantes que consideran invertir años en carreras como medicina o derecho. Según el especialista, el avance acelerado de la tecnología podría volver obsoletos estos campos en un futuro cercano.

En una entrevista con Business Insider, Tarifi señaló que la mejora constante de las capacidades de la IA amenaza con desplazar a los profesionales que invierten tiempo y recursos en títulos avanzados. “Nadie debería hacer jamás un doctorado a menos que esté obsesionado con ese campo”, afirmó el experto, subrayando que el costo de oportunidad de dedicar tantos años al estudio puede resultar en una inversión inútil si la inteligencia artificial sigue ampliando sus aplicaciones.

El fundador de Integral AI destacó especialmente el riesgo que enfrentan los futuros médicos y abogados, dado que ambas profesiones requieren largos procesos educativos y elevados costos. “En el sistema médico actual, lo que se aprende en la facultad está muy anticuado y se basa en la memorización”, explicó. Para Tarifi, obtener un título superior en medicina o derecho podría equivaler a “desperdiciar varios años de vida”.

Exlíder del equipo de IA generativa de Google recomienda no estudiar Doctorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto advirtió que las herramientas de IA ya están empezando a automatizar tareas que antes se consideraban exclusivas de estas profesiones. En el caso del derecho, por ejemplo, existen sistemas capaces de analizar contratos y realizar búsquedas jurídicas con gran precisión. En medicina, los algoritmos se aplican en diagnósticos por imágenes, análisis de datos clínicos y predicciones de riesgo.

Aunque estas tecnologías aún presentan limitaciones y errores, Tarifi cree que su progreso es lo suficientemente rápido como para replantear la manera en que los jóvenes proyectan su futuro académico.

El futuro de los doctorados y la IA

El especialista, que cuenta con un doctorado en inteligencia artificial, también puso en duda el valor de estudios avanzados en su propio campo. “Incluso cuestiones como la aplicación de la IA a la robótica estarán resueltas al completar un doctorado”, señaló. En su opinión, solo tendría sentido enfocarse en áreas muy específicas, como la aplicación de la IA a la biología, que todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

Ex Google pide a estudiantes no enfocarse en carreras que serán automatizadas en un futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifi no es el único que plantea estas advertencias. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, también ha sugerido que la inteligencia artificial ha alcanzado niveles de razonamiento comparables al de un doctorado. Estas afirmaciones, aunque polémicas, reflejan la confianza de los líderes tecnológicos en el potencial de estas herramientas.

Entre la precaución y la realidad

A pesar de sus advertencias, el propio Tarifi reconoce que la inteligencia artificial aún no es capaz de reemplazar por completo a médicos o abogados en la práctica. Los sistemas actuales siguen teniendo fallas graves al aplicar conocimientos complejos en escenarios reales. Sin embargo, el riesgo, según él, está en que los estudiantes apuesten su futuro a carreras cuyo mercado laboral podría transformarse radicalmente en los próximos años.

Aunque la IA aún comete errores, su avance sigue sorprendiendo al mundo. (imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo del ex Google es mirar más allá de los títulos y centrarse en el desarrollo humano: “Medita. Socializa con tus amigos. Conócete emocionalmente”, declaró a Business Insider. Sus palabras, aunque críticas, ponen en el centro del debate una cuestión urgente: cómo preparar a las próximas generaciones en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que los modelos educativos tradicionales.

Con millones de jóvenes tomando decisiones sobre su futuro académico, la advertencia de Tarifi abre un nuevo interrogante sobre el valor real de los títulos universitarios frente al avance imparable de la inteligencia artificial.