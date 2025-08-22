Glosario de tecnología: qué significa Canon digital

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Canon digital

El canon digital, también conocido como canon por copia privada, es aquella tasa que se aplica a los dispositivos electrónicos o equipos con la capacidad de producir, copiar y almacenar una copia de una obra protegida.

Esta protección se refiere a la propiedad intelectual de archivos como vídeos, imágenes, música y libros.

El canon digital defiende el derecho patrimonial de reproducción el cual legitima al titular o bien prohíbe la reproducción de copias de la obra. Esto significa que es un impuesto que compensa a los autores de dichas obras por la realización de copias privadas.

¿En qué países se aplican?

Uno de los principales países de habla hispana donde se aplica esta ley es España y fue establecida por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 12 de abril. De igual forma se encuentra vigente en Paraguay por medio de una ley creada en el año 1998 y posteriormente reglamentada en el 2011.

Asimismo, países como Perú y Ecuador también se rigen por esta ley, ambas reglamentadas entre el 2003 y el 2004.

Por otra parte, algunos países de la UE (Unión Europea) poseen algunas partes de las normas del canon digital y en otros países como Argentina, México y Chile todavía se discute sobre la posibilidad de implementar la ley.

¿Cómo se aplica?

Las empresas que poseen la responsabilidad de cobrar la tasa del canon son la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y la AGEDI (Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual). Ambas se encargan de recaudar el impuesto por producto.

Dicha recaudación va dirigida para todos los autores de obras que comparten su trabajo por medio de los equipos electrónicos. Por lo tanto, dicho impuesto va hacia los comerciantes y distribuidores de la obra.

No obstante, este impuesto recae especialmente en los consumidores, quienes tendrán el costo final donde se incluyen los precios del canon o bien se les cobra una tasa independiente.

La manera en la que se recauda esta tasa es la siguiente:

Tasa fija. En países de Europa del Este el impuesto se establece por cada equipo electrónico vendido multiplicado por el número de copias que pueda producir de acuerdo a su tiempo de vida útil. Tasa variable. Esta tasa se usa en los Estados Unidos y tiene una variación desde el 0,8% hasta un 8% Tasa fijo-variable. Es una mezcla de las anteriores y se aplica en República Checa.

Objeciones del canon digital

Luego de haber sido aprobado el canon digital en España hubo muchas personas que estuvieron en contra, recolectando al menos 3 millones de firmas en protesta. A su vez, se iniciaron diversas campañas en donde se consideró a esta ley injusta por no tener el control de las obras musicales y el reparto del dinero entre los autores y propietarios de las obras.

De igual forma la SGAE indicó que el reparto se hace de forma proporcional al nivel de importancia del autor.

Todas estas quejas llevaron a que el 31 de diciembre de 2011 se quitara en definitiva el canon.

Años más tarde se vuelve a aprobar por el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, estableciendo la compensación más equitativa de la copia privada de las obras.

De igual manera en otros países como Argentina, siguen las discusiones y controversias sobre implementar el canon o no. Por lo tanto, la propuesta sigue abierta.

