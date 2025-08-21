PlayStation 5 sube de precio: cuál sería el nuevo valor para Argentina en 2025

FOTO DE ARCHIVO: PS5 de PlayStation se muestra en un GameStop en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, 7 de diciembre de 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Las consolas de Sony suben de precio en Estados Unidos. La empresa confirmó que todas las versiones de PlayStation 5 aumentarán 50 dólares y aunque este es un anuncio que afecta directamente a este país, muchas de las consolas que se venden en Argentina son importadas desde allí, por lo que el precio podría incrementarse indirectamente.

Por ahora, PlayStation no ha dado información oficial sobre un cambio de precio en Argentina o alguna otra región de Latinoamérica, por lo que la única manera de saber cuánto podría subir sería calcular el aumento respecto a lo que subió en Estados Unidos.

Cuáles son los nuevos precios de la PlayStation 5 en Estados Unidos

A partir del 21 de agosto de 2025 todas las versiones de la PlayStation 5 verán incrementado su precio en Estados Unidos. La empresa justificó la medida aludiendo a que “muchas empresas globales” adoptan decisiones similares cuando enfrentan “un entorno económico complejo”.

La compañía japonesa comunicó oficialmente que los tres modelos de PlayStation 5 disponibles en el mercado estadounidense presentarán las siguientes tarifas de venta sugeridas:

PlayStation 5: 549,99 dólares

PlayStation 5 Digital Edition: 499,99 dólares

PlayStation 5 Pro: 749,99 dólares

La compañía subrayó que la medida no es aislada, sino que responde a un contexto económico adverso que golpea a toda la industria.

El trasfondo de este incremento se encuentra en el “desafiante entorno económico” que, según Sony, condiciona la producción y comercialización de consolas.

Cuánto costaría la PlayStation 5 en Argentina en 2025

Los precios en el país pueden variar según el vendedor y la plataforma. Pero basándonos en el valor que ofrece la tienda oficial de Sony, ya habría un aumento respecto a los costos de los primeros días de agosto.

El aumento responde a un entorno económico desafiante que afecta a toda la industria tecnológica, según Sony. (Sony)

En la primera semana de este es el precio de la PS5 versión digital con dos juegos (Returnal + Ratchet & Clank) costaba $949.999 pesos argentinos. A día de hacer esta nota y tras el anuncio de aumento en EE.UU. el costo de esa misma versión es de $ 1.299.924.

Además, la PS5 con unidad lectora de disco y los mismos dos juegos cuesta $1.399.949 pesos argentinos.

Sin embargo, en la página de PlayStation de Mercado Libre en Argentina los precios cambian. La versión digital cuesta 959.999 pesos y la de unidad de disco 1.039.999 pesos. Un valor mucho más estándar en diferentes plataformas.

Por lo que teniendo en cuenta estos dos últimos valores y el aumento de 50 dólares para Estados Unidos, el costo de las consolas para el país podría aumentar de la siguiente manera:

PS5 versión digital con Returnal + Ratchet & Clank : 1.025.636 pesos argentinos.

PS5 con unidad de disco y Returnal + Ratchet & Clank: 1.105.636 pesos.

Estos precios serían aproximados, teniendo en cuenta el aumento de algo más de 65.000 pesos argentinos (50 dólares). Algo que no siempre se aplica directamente, ya que todo depende de los costos de importación que asume cada vendedor.

El incremento podría impactar en el precio de la PS5 en Argentina, donde muchas consolas son importadas desde EE.UU. (Mercado Libre)

Cuáles son las diferencias entre los modelos de la PS5

La PlayStation 5 Pro representa la apuesta más potente de Sony hasta el momento, introduciendo mejoras clave frente a la PS5 estándar. Visualmente, su diseño es casi idéntico al de la versión Slim digital, con la diferencia de tres franjas negras en la zona central. Permanece exclusiva en formato digital, aunque ahora ofrece 2 TB de almacenamiento y compatibilidad con el lector de discos externo.

En el apartado técnico, la PS5 Pro incorpora una GPU reforzada con un 67 % más de unidades de cómputo (60 frente a 36 CUs en la PS5 original) y una memoria un 28 % más rápida. Estas optimizaciones se traducen, según Sony, en un renderizado un 45 % más veloz, lo que impacta directamente en la fluidez y estabilidad de los juegos.

Uno de los mayores avances es la integración del escalado por inteligencia artificial gracias a la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Este sistema mejora la nitidez y resolución visual, especialmente relevante en los modos de alto rendimiento, donde se prioriza la velocidad de fotogramas.

Además, la PS5 Pro duplica o hasta triplica la eficiencia del ray tracing respecto a la PS5 estándar, produciendo reflejos y efectos de iluminación mucho más realistas. Estas capacidades permiten apreciar, por ejemplo, detalles como reflejos en juegos de carreras.