Tecno

Mi primera vez en un datacenter: el rol oculto en el funcionamiento de la nube

El datacenter, equipado con tecnología de última generación y respaldo energético avanzado, permite a empresas y organizaciones operar con mayor confianza y eficiencia en el entorno digital nacional y latinoamericano

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
En medio del auge digital,
En medio del auge digital, el centro de datos gestionado por Liberty Networks destaca por su infraestructura sismorresistente, certificaciones internacionales y soluciones avanzadas que transforman la protección y el procesamiento de información empresarial en el país

Entrar a un datacenter por primera vez fue descubrir la dimensión física de algo que suele sentirse ajeno y etéreo: la nube. Acostumbrado a ver toda mi información como fotos, cuentas, contactos y demás, almacenada en el teléfono y sincronizada en la red, la referencia a la nube aparecía siempre como un concepto abstracto, casi invisible.

Por eso, recorrer las instalaciones de Liberty Networks en Tocancipá, uno de los mayores centros de datos del país, transformó mi percepción de la infraestructura invisible que sostiene la vida digital.

Un datacenter con certificación Tier
Un datacenter con certificación Tier IV revoluciona la continuidad operativa en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un datacenter alejado de la ciudad

Una de las situaciones que me sorprendió al iniciar el recorrido fue la elección geográfica. Imaginaba estos complejos en el centro de la ciudad, rodeados de comercios, empresas tecnológicas y tráfico constante.

La realidad es que el datacenter está ubicado a más de 40 kilómetros de Bogotá, en plena sabana, lejos de aglomeraciones y con ventajas estratégicas de seguridad y logística. Esta localización asegura separación física frente a incidentes urbanos y facilita el acceso rápido a la red nacional de negocios.

Al llegar, los múltiples controles de acceso y la seguridad en cada anillo de entrada ya anunciaban que la protección de la información es prioridad absoluta. Documentación, registro, autorizaciones; cada fase marca la diferencia entre el espacio digital abierto y el resguardo físico de los datos que respaldan la economía actual.

La instalación ubicada en Tocancipá,
La instalación ubicada en Tocancipá, pionera por cumplir los máximos estándares del Uptime Institute, garantiza la disponibilidad de servicios críticos y eleva la resiliencia digital de sectores estratégicos como banca, salud y comercio electrónico - Imagen de referencia Data Center de GTD Perú

Infraestructura sólida en energía para asegurar al ciberseguridad

Mi ingreso me llevó directamente al sistema eléctrico, uno de los componentes más robustos y vigilados del edificio. Grandes UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida), generadores de respaldo, paneles solares y conexiones a diferentes fuentes comerciales mantienen vivo el sistema.

Ninguna falla del entorno debe interrumpir la actividad. Esto garantiza que el servicio funcione con una disponibilidad del 99,995%, lo que se traduce en menos de 30 minutos de inactividad al año.

Caminar por los pasillos amplios de la instalación mientras observaba estos dispositivos me dejó claro que la seguridad digital empieza mucho antes de cualquier ciberataque: primero, hay que evitar que el sistema se apague o que la información se pierda por causas físicas.

Protección en la nube, la
Protección en la nube, la combinación de infraestructura sismorresistente y estándares internacionales en el datacenter - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frío, sonido y luz: cuartos que nunca descansan

Otra escena impactante fue la de los enormes sistemas de refrigeración. Los servidores generan tanto calor que necesitan un ambiente controlado las 24 horas para operar sin fallos. El aire acondicionado industrial ruge entre los racks, mientras sensores de temperatura y humedad ajustan las condiciones para evitar cualquier alteración en la electrónica.

A veces, lo que percibía era un zumbido constante, el sonido de miles de discos duros y ventiladores trabajando al unísono. Detrás de cada muro, el espacio está diseñado para aislar y amortiguar vibraciones, minimizando riesgos ambientales y maximizar la vida útil del hardware.

El corazón del procesamiento: servidores y almacenamiento

Quizás lo más sobrecogedor fue entrar en la sala de servidores. Allí, filas interminables de máquinas alineadas, con luces intermitentes, transmiten y almacenan datos de empresas, instituciones y usuarios de toda la región en tiempo real. Cada pequeño LED representa la circulación de información crítica para negocios, salud, banca o plataformas digitales.

El centro de datos une
El centro de datos une tecnologías de protección física, energías renovables y certificaciones globales para asegurar la operación empresarial en un mundo digital exigente y competitivo - (Imagen ilustrativa)

En este entorno también encontré los sistemas de almacenamiento masivo, diseñados para asegurar el respaldo y la recuperación de información ante cualquier contingencia. La solidez de la nube, experimentada en la vida diaria, resulta de la suma de rigor físico, controles y protocolos presentes en estos cuartos.

Un datacenter de este calibre no descansa. La gestión está a cargo de dos equipos fundamentales: el Centro de Operaciones de Red (NOC) y el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

Ambos trabajan a tiempo completo, supervisando la actividad en tiempo real, detectando incidentes, previniendo intrusiones y reaccionando ante amenazas. Pantallas con mapas, gráficos y notificaciones forman parte del ambiente; expertos controlan cualquier evento que pueda impactar la infraestructura digital regional.

Al final del recorrido, la percepción cambió. La nube dejó de ser una abstracción para convertirse en un complejo entramado físico, apoyado en una combinación de vigilancia, protocolos, energía y tecnología.

Estos espacios son el corazón silencioso de la vida digital, resguardando información, garantizando servicios críticos y sosteniendo la conectividad de individuos, empresas y gobiernos. Mi primera vez en un datacenter no solo fue un recorrido; fue descubrir la base tangible del ecosistema digital moderno.

Temas Relacionados

DatacenterNubeCentro de datosTecnologíaLo último en tecnologíaLiberty Networks

Últimas Noticias

Webtoons: estas son las historias más populares para leer este fin de semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: estas son las historias

Google crea un entrenador personal con IA para mejorar ejercicio, salud y sueño: cómo usarlo y en qué dispositivo

Este asistente es capaz de crear planes personalizados y responder preguntas según los datos de entrenamiento de cada usuario

Google crea un entrenador personal

Lanzan Stake Engine, una plataforma que acelera la publicación de juegos iGaming

La herramienta elimina entornos separados y fomenta la colaboración, impulsando la innovación y la transparencia en el sector

Infobae

Por qué la batería del teléfono se hincha, cómo identificar el problema y qué hacer

Especialistas alertan sobre las señales y los cuidados que pueden evitar explosiones o incendios, priorizando el uso de cargadores originales, cargas seguras y atención a la deformación del dispositivo

Por qué la batería del

Por qué no hay que ver películas en Magis TV o Cuevana y con qué plataformas reemplazarlas

Existen varias aplicaciones que se pueden descargar desde Google Play Store o la App Store que brindan un catálogo amplio con clásicos del cine y televisión, pero no ofrecen producciones recientes

Por qué no hay que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jorge Porcel Jr confirmó que

Jorge Porcel Jr confirmó que se bajó de la candidatura a diputado porteño: las razones

Cruce público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio: “La casta se defiende con uñas y dientes”

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: cómo sigue el caso y el repudio gremial

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

INFOBAE AMÉRICA
Lucha contra la anemia en

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

TELESHOW
Se conoció el motivo por

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”