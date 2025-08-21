Tecno

Google crea un entrenador personal con IA para mejorar ejercicio, salud y sueño: cómo usarlo y en qué dispositivo

Este asistente es capaz de crear planes personalizados y responder preguntas según los datos de entrenamiento de cada usuario

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La integración de IA en
La integración de IA en Fitbit permitirá ajustes automáticos en rutinas según el desempeño y el estado físico. (Google)

Muchas veces los entrenadores personales digitales se limitan a dar información. Con el objetivo de profundizar esa capacidad, Google confirmó la llegada de un asistente con inteligencia artificial que recibirá todas las dudas de los usuarios para generar planes personalizados basándose en los datos acumulados y las proyecciones que tenga cada uno en temas de salud, bienestar y sueño.

Esta solución, potenciada con el modelo Gemini, estará integrada en la aplicación rediseñada de Fitbit, disponible a partir de octubre para los dispositivos más recientes de Fitbit y Pixel Watch.

Se trata de un avance que busca transformar el modo en que los usuarios gestionan su estado físico, su descanso y su calidad de vida mediante la tecnología de vanguardia.

Google describe a su nuevo entrenador personal virtual como un asistente integral que “aúna la experiencia de un entrenador de fitness, un asesor de salud y bienestar y un coach de sueño” en una sola herramienta siempre disponible, personalizada y respaldada por algoritmos avanzados.

El nuevo asistente de Google
El nuevo asistente de Google crea planes personalizados de salud, bienestar y sueño basados en datos del usuario. (Google)

Cuáles son las funciones del entrenador personal de Google con IA

A través de un enfoque conversacional, el usuario inicia su experiencia con el entrenador de IA compartiendo sus metas, rutinas y limitaciones. Desde ese punto, la inteligencia artificial diseña un plan de acondicionamiento físico personalizado con objetivos concretos y rutinas detalladas.

Estas propuestas contemplan tanto la progresión semanal como los ajustes necesarios basados en el desempeño y los datos recolectados diariamente por el reloj o pulsera compatible.

La personalización no termina con la creación del plan inicial. Uno de los puntos fuertes del sistema es su capacidad para ajustar los entrenamientos y metas de acuerdo con factores como la calidad del sueño, el estado de ánimo reportado o imprevistos físicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el usuario informa, por ejemplo, una lesión menor o una noche de mal descanso, el entrenador modifica automáticamente el plan para ayudar a la recuperación y mantener el avance sostenido hacia las metas propuestas. Esta adaptación se da gracias a la monitorización continua y el análisis contextual de los datos recopilados.

Además, Google fomenta la interacción diaria con la IA. El usuario puede solicitar consejos al entrenador en cualquier momento, obtener recomendaciones de ejercicios alternativos o pedir explicaciones sobre datos puntuales como el descenso de energía o cambios en el rendimiento físico.

Qué respuestas dará el entrenador personal de Google con IA

Una de las principales novedades que presenta el entrenador de IA de Google es que permite a los usuarios realizar consultas personalizadas sobre una extensa gama de temas relacionados con ejercicio, descanso y bienestar.

La aplicación de Fitbit se
La aplicación de Fitbit se renueva con visualización intuitiva, sincronización mejorada y modo oscuro. (Google)

El sistema responde con información avalada por investigaciones científicas y se adapta al perfil específico del usuario. Preguntas como “¿debo dormir más o salir a correr mañana?”, o “¿qué ejercicios me convienen para perder peso?”, reciben planteamientos detallados y adaptados según los datos almacenados y analizados por el sistema.

Más allá del seguimiento físico y del sueño, el entrenador integra perspectivas holísticas de la salud, abarcando también la gestión del estrés y el bienestar mental. Los usuarios pueden recibir datos y recomendaciones tácticas para enfrentar situaciones cotidianas, como sentirse abrumado o experimentar caídas de energía a lo largo del día.

Google ha renovado completamente la aplicación de Fitbit para que el entrenador virtual y las funciones de inteligencia artificial estén plenamente integrados en la experiencia principal del usuario. La visualización de datos ha sido rediseñada para ser más intuitiva y permitir un acceso rápido a información relevante, progresos, tendencias y recordatorios personalizados.

Además, la sincronización de datos entre dispositivos se ha perfeccionado, permitiendo que toda la información relevante fluya y sea analizada de manera prácticamente instantánea. La app incorpora un nuevo modo oscuro, una de las demandas más recurrentes de la comunidad, y dispone de una navegación simplificada para abarcar el creciente volumen de métricas recogidas.

La tecnología de Google cuenta
La tecnología de Google cuenta con el respaldo de expertos en medicina, IA y ciencias del comportamiento. (Google)

En qué dispositivos están presente el entrenador personal de Google con IA

El despliegue del entrenador de salud personal basado en IA dará comienzo en octubre de 2025 como una vista previa exclusiva para los usuarios de Fitbit Premium en Estados Unidos.

Se integrará con los rastreadores más recientes de Fitbit, relojes inteligentes Fitbit y los nuevos Pixel Watch, incluidos los modelos más avanzados como el Pixel Watch 4. La fecha de llegada a otros países y la accesibilidad para el público no suscriptor aún no ha quedado definida.

Google ha señalado que el desarrollo de esta tecnología ha contado con la colaboración de expertos en medicina, inteligencia artificial y ciencias del comportamiento. Destaca la alianza con Stephen Curry y su equipo de alto rendimiento como asesores para perfeccionar el producto desde la perspectiva deportiva y de élite.

Temas Relacionados

GoogleEntrenador personalInteligencia artificialEntrenamientoGeminiSaludSueñotecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Webtoons: estas son las historias más populares para leer este fin de semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: estas son las historias

Lanzan Stake Engine, una plataforma que acelera la publicación de juegos iGaming

La herramienta elimina entornos separados y fomenta la colaboración, impulsando la innovación y la transparencia en el sector

Infobae

Por qué la batería del teléfono se hincha, cómo identificar el problema y qué hacer

Especialistas alertan sobre las señales y los cuidados que pueden evitar explosiones o incendios, priorizando el uso de cargadores originales, cargas seguras y atención a la deformación del dispositivo

Por qué la batería del

Por qué no hay que ver películas en Magis TV o Cuevana y con qué plataformas reemplazarlas

Existen varias aplicaciones que se pueden descargar desde Google Play Store o la App Store que brindan un catálogo amplio con clásicos del cine y televisión, pero no ofrecen producciones recientes

Por qué no hay que

Guía práctica para sacarle el máximo provecho al cable HDMI en un Smart TV

Este dispositivo permite que televisores antiguos accedan a contenido en alta resolución y calidad de audio superior, y posibilita la reproducción de películas desde plataformas streaming

Guía práctica para sacarle el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jorge Porcel Jr confirmó que

Jorge Porcel Jr confirmó que se bajó de la candidatura a diputado porteño: las razones

Cruce público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio: “La casta se defiende con uñas y dientes”

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: cómo sigue el caso y el repudio gremial

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

INFOBAE AMÉRICA
Lucha contra la anemia en

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

TELESHOW
Se conoció el motivo por

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”