Tecno

Google confirma que 2.500 millones de cuentas de Gmail fueron hackeadas: cómo protegerse

Parte de las recomendaciones de la compañía son activar verificación en dos pasos y fortalecer contraseñas

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Google confirma filtración masiva de
Google confirma filtración masiva de datos en Gmail tras ataque de hackers a Salesforce. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Google confirmó que un grupo de ciberdelincuentes accedió a una de sus bases de datos y obtuvo la información de 2.500 millones de cuentas de Gmail, comprometiendo la seguridad de millones de usuarios en todo el mundo.

La compañía informó sobre el ataque en su blog oficial y brindó detalles sobre cómo ocurrió, quiénes resultaron afectados y qué medidas de seguridad deben tomar tanto usuarios particulares como empresas.

Qué pasó en Gmail y cómo ocurrió el acceso a datos

El 5 de agosto de 2025, el Google Threat Intelligence Group (GTIG) confirmó que hackers lograron penetrar una de sus bases de datos corporativas alojadas en Salesforce, una plataforma utilizada para la gestión de relaciones con clientes.

El grupo detrás de este ataque, identificado como ShinyHunters (o UNC6040 en los informes técnicos), logró capturar información durante un breve periodo antes de que los equipos de Google detectaran el acceso y bloquearan la intrusión.

La brecha de seguridad expuso
La brecha de seguridad expuso datos empresariales y de contacto, pero no contraseñas. (Foto: Captura de Gmail)

De acuerdo con la compañía, los atacantes accedieron a información empresarial considerada básica y en su mayoría pública. Entre los datos expuestos se incluyen nombres comerciales y detalles de contacto, tanto de cuentas de Gmail como de usuarios de servicios como Google Cloud.

Aunque la clave o las contraseñas no formaban parte de los datos comprometidos, el ataque implica riesgos reales para quienes usan estos servicios.

La operación de los atacantes no aprovechó una vulnerabilidad técnica en Salesforce, sino que se sirvió principalmente de ingeniería social. El modus operandi fue el siguiente: los hackers, haciéndose pasar por soporte técnico, realizaron llamadas telefónicas a empleados de organizaciones, simulando asistir en tareas habituales.

Durante estas conversaciones, guiaron a sus víctimas para que autorizasen conexiones sospechosas desde aplicaciones modificadas, en particular versiones falsas del Data Loader (una aplicación legítima de Salesforce). Esta autorización permitió a los agresores copiar datos desde el sistema atacado.

Pequeñas y medianas empresas, principales
Pequeñas y medianas empresas, principales afectadas por el hackeo a Gmail. (Google)

Quiénes fueron los afectados por el hackeo en Gmail

El ataque se centró principalmente en pequeñas y medianas empresas que usaban los servicios de Google a través de Salesforce, aunque el número real de personas y empresas potencialmente implicadas es difícil de dimensionar. Cerca de 2.500 millones de cuentas de Gmail estuvieron expuestas, lo que representa una filtración de dimensiones nunca vistas.

Google ha enviado notificaciones por correo electrónico a los usuarios y organizaciones cuyos datos se vieron comprometidos. A la vez, aclaró que la brecha no incluyó datos sensibles como contraseñas, credenciales de acceso u otra información financiera directa.

Sin embargo, al tener en su poder nombres y direcciones de correo asociadas a cuentas empresariales, los delincuentes pueden intentar otros ataques como phishing o suplantación de identidad, utilizando la información robada para engañar y solicitar datos confidenciales adicionales.

Además, la actividad de extorsión asociada a este tipo de intrusiones estuvo presente. Los responsables del ataque se comunicaron con organizaciones víctimas a través de correos electrónicos y realizar llamadas telefónicas exigiendo pagos en bitcoin dentro de plazos de 72 horas, amenazando con hacer pública la información sustraída.

La compañía recomienda activar verificación
La compañía recomienda activar verificación en dos pasos y fortalecer contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerse de este tipo de hackeos en Gmail

La experiencia reciente obliga a extremar precauciones, especialmente ante correos electrónicos o llamadas apócrifas provenientes de entidades reconocidas. Aquí se detallan las acciones más importantes para minimizar riesgos:

  • Para usuarios particulares
  1. No responder correos sospechosos: ante mensajes que parezcan proceder de bancos, redes sociales o Google solicitando información adicional, nunca brindes datos personales o claves.
  2. Verificar la procedencia de las comunicaciones: los correos de Google genuinos provienen de direcciones oficiales y no piden que se envíen contraseñas.
  3. Activar la verificación en dos pasos (MFA): aumenta la seguridad de la cuenta requiriendo una segunda prueba de identidad antes de acceder.
  4. Actualizar y fortalecer contraseñas: usa claves robustas que combinen letras, números y símbolos, y evita repetirlas en diferentes servicios.
  5. Supervisar movimientos inusuales: controla periódicamente la actividad de tu cuenta y revisa si existen accesos desconocidos.
  6. Mantener actualizados sistemas y aplicaciones: instala las actualizaciones aconsejadas por Google, que corrigen posibles vulnerabilidades.
  • Para empresas y administradores
  1. Limitar los permisos según el principio de menor privilegio: da a cada usuario solo el acceso estrictamente necesario para su tarea, especialmente a herramientas como Data Loader.
  2. Gestión rigurosa de aplicaciones conectadas: supervisa qué aplicaciones tienen acceso a tus plataformas y quién puede autorizarlas.
  3. Restringir el acceso según dirección IP: establece controles para que solo puedan ingresar aquellos que utilicen redes y ubicaciones predefinidas.
  4. Capacitación continua a empleados: realiza entrenamientos periódicos sobre riesgos de ingeniería social, phishing y prácticas de seguridad digital.
  5. Auditorías y monitoreo permanente: revisa perfiles, permisos asignados y actividad inusual de manera regular. Utiliza plataformas de monitoreo ofrecidas por Salesforce y otras herramientas especializadas.
  6. Implementar alertas automáticas: usa sistemas que detecten grandes descargas de datos o comportamientos anómalos en la nube, con el fin de reaccionar a tiempo ante posibles intrusiones.
  7. Prestar atención a extorsiones: descarta mensajes o llamadas que te exijan pagos rápidos en monedas digitales, reporta inmediatamente estos incidentes a los canales oficiales.

Temas Relacionados

GoogleGmailHackersCorreo electrónicoCiberseguridadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alerta por una nueva estafa que se oculta en correos de Gmail y engaña a miles de usuarios

Un código oculto en los correos permite engañar a la inteligencia artificial de Gmail y generar alertas falsas que redirigen a los usuarios hacia los estafadores

Alerta por una nueva estafa

Estas apps podrían vaciar tu cuenta bancaria: cómo identificarlas y protegerte

Estas aplicaciones se hacen pasar por herramientas de seguridad, pero exponen a los usuarios al robo de dinero y a la suplantación de identidad

Estas apps podrían vaciar tu

Estos son los cinco errores más comunes que se cometen al usar el aire acondicionado en el verano

Hay varios tips que permiten ahorrar energía y dinero en esta temporada como un buen ajuste en la temperatura y el uso de electrodomésticos externos como ventiladores

Estos son los cinco errores

Google Pixel 10 llega por fin a México: precio, disponibilidad y características

La integración de funciones avanzadas con inteligencia artificial y nuevos dispositivos amplía las opciones para quienes buscan tecnología del gigante de Google

Google Pixel 10 llega por

Google presenta la serie Pixel 10: qué novedades tienen los nuevos celulares y cómo integrarán la IA

La compañía confirmó que México será el primer país en Latinoamérica donde se venderán sus teléfonos

Google presenta la serie Pixel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Expectativa de activistas y organizaciones

Expectativa de activistas y organizaciones por los derechos de personas con discapacidad por el rechazo al veto de Milei

Boleto de colectivo: cómo acceder a reintegros del 100% en el mes

Fin de la ciclogénesis en el AMBA: en 36 horas llovió el promedio de agosto

Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones de Corrientes este 31 de agosto

Cómo evitar la aparición de garrapatas y pulgas del jardín

INFOBAE AMÉRICA
“El Aleph” de Borges: breve

“El Aleph” de Borges: breve historia de “una puerta abierta a lo imposible”

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

TELESHOW
Santiago Korovsky recordó cómo nació

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía