Tecno

Carga ultra rápida: el ajuste oculto que te permite desbloquear y usar toda la velocidad

La tecnología de carga rápida permite llenar la batería en minutos, aunque no siempre está activada por defecto y puede requerir ajustes especiales

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
La carga rápida en los
La carga rápida en los celulares es una opción que ha crecido en los últimos años, pero se deben tener cuidados para no afectar los dispositivos. (Copilot)

La evolución de los smartphones no solo se mide en procesadores, pantallas o cámaras, sino también en la batería y la manera en que se recarga. Hace algunos años, esperar dos o tres horas para alcanzar el 100% de carga era lo habitual. Hoy, gracias a la carga rápida y ultra rápida, muchos dispositivos pueden llenarse en apenas 30 minutos o incluso menos.

Fabricantes como Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo, Realme y otros han convertido esta tecnología en un estándar en la mayoría de sus gamas medias y altas. Sin embargo, no todos los teléfonos ofrecen la misma potencia, ni siempre se aprovecha al máximo su capacidad de carga.

Diferencias en la velocidad de carga

La potencia de carga varía según la gama del dispositivo. En los modelos premium, es común encontrar cifras que van desde los 120 W hasta los 240 W, lo que permite llenar la batería en un tiempo récord. En cambio, los teléfonos de gama media suelen moverse entre los 30 W y 60 W, una velocidad que, aunque no alcanza a la de los modelos más avanzados, es suficiente para marcar una diferencia notable frente a la carga estándar.

La carga rápida en los
La carga rápida en los celulares es una opción que ha crecido en los últimos años, pero se deben tener cuidados para no afectar los dispositivos. (Copilot)

Lo interesante es que algunos fabricantes incluyen restricciones que limitan la carga para proteger la batería, lo que significa que, en muchos casos, los usuarios no están aprovechando toda la velocidad disponible.

Cómo desbloquear la carga ultra rápida

El proceso para activar la carga más veloz depende del fabricante y del modelo de smartphone. En el caso de Xiaomi —incluidos sus subgrupos Redmi y POCO— el ajuste está “escondido” dentro de su sistema HyperOS. El procedimiento es relativamente sencillo:

  1. Descargar desde Play Store la aplicación HyperOS Updater desarrollada por Xiaomi.
  2. Instalarla y otorgar los permisos necesarios para su correcto funcionamiento.
  3. Abrir la aplicación y pulsar en la opción “Ajustes ocultos”, ubicada en la parte inferior.
  4. Buscar la sección “Boost Charging Speed”.
  5. Activar la opción “Aumentar velocidad de carga”, que de manera predeterminada se encuentra deshabilitada.

Con esta configuración, el smartphone podrá aprovechar toda la potencia que ofrece su sistema de carga.

Aprende a potenciar la carga
Aprende a potenciar la carga rápida de tu smartphone. (Mundo Xiaomi)

¿Conviene usar siempre la carga ultra rápida?

Aunque esta tecnología es una de las más valoradas por los usuarios, los expertos recomiendan utilizarla con moderación. El motivo principal es que las altas potencias suelen generar un sobrecalentamiento excesivo en el dispositivo, lo que acelera la degradación de la batería y reduce su capacidad de retener energía con el tiempo.

Las baterías de los teléfonos, como cualquier componente químico, tienen un ciclo de vida limitado. Generalmente, después de tres años comienzan a mostrar desgaste. Sin embargo, ciertas prácticas pueden adelantar este proceso: usar el teléfono mientras carga, mantenerlo expuesto al calor o recurrir de manera frecuente a la carga ultra rápida.

Smartphone con carga rápida. (Imagen
Smartphone con carga rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para cuidar la batería

Existen algunas medidas sencillas que ayudan a prolongar la vida útil de la batería:

  • Evitar el sobrecalentamiento: no usar el teléfono para juegos o reproducción de video mientras está cargando.
  • Limitar el uso de la carga ultra rápida: reservarla solo para momentos en los que realmente se necesita energía en poco tiempo.
  • Usar cargadores originales: los accesorios no certificados pueden afectar el rendimiento y la seguridad.
  • Mantener la carga entre el 20% y el 80%: este rango es considerado el más saludable para las baterías de litio.

Temas Relacionados

SmartphoneXiaomiCelularBateriaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes eliminar el fondo de una imagen y transformarla en sticker de WhatsApp sin usar apps externas

La app de mensajería permite crear stickers personalizados, pero existe un truco sencillo para lograr un recorte perfecto sin instalar programas adicionales

Así puedes eliminar el fondo

Xbox confirma su primer juego para Nintendo Switch 2: esta es la fecha en la que se lanzará Indiana Jones and the Great Circle

La estrategia de Xbox busca ampliar el alcance de sus franquicias llevando sus juegos a más consolas

Xbox confirma su primer juego

La inteligencia artificial acelera la investigación climática y permite decisiones más rápidas frente a la crisis ambiental

Según informó Bloomberg, esta tecnología impulsa avances en pronósticos meteorológicos, facilita el estudio de ecosistemas marinos y respalda el trabajo de científicos en la búsqueda de soluciones sostenibles

La inteligencia artificial acelera la

Cómo conectar el celular al televisor de forma fácil y sin descargar aplicaciones

Todo lo que se necesita es que los tengan acceso a la misma red WiFi y revisar los ajustes rápidos del teléfono donde se encuentra una función gratuita que realiza el proceso de forma automática

Cómo conectar el celular al

Cómo funciona el código PIN de WhatsApp y qué protección ofrece para tus chats

La verificación en dos pasos añade una clave de seis dígitos que refuerza la seguridad de la cuenta

Cómo funciona el código PIN
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de ñoquis sin gluten

Receta de ñoquis sin gluten ni harina

Receta de tapas para tacos, rápida y fácil

Quién es Laura Soldano, la campeona de Bikini Fitness que será candidata de Milei en las elecciones nacionales

“A los delfines se los ve en agua turbia”: se agrava la polémica por los animales abandonados en el Aquarium de Mar del Plata

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES si el Congreso rechaza el veto de Milei

INFOBAE AMÉRICA
Paul McCartney revela cómo John

Paul McCartney revela cómo John Cage y Stockhausen revolucionaron el sonido de Los Beatles

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

Crisis sin fin en Haití: miles de vidas están atrapadas entre la violencia y el abandono

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

TELESHOW
Melody Luz recordó el inicio

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio