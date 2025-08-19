Tecno

WhatsApp acusa a Moscú de bloquear llamadas para promover su app estatal

La restricción coincide con el lanzamiento de MAX, la aplicación de mensajería desarrollada por el Estado ruso

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
MAX busca reemplazar a WhatsApp
MAX busca reemplazar a WhatsApp y Telegram. (Composición Infobae: BendeBruyn/iStock / Difusión)

Rusia ha comenzado a limitar las funciones de voz y video en WhatsApp y Telegram, en lo que muchos analistas interpretan como un intento de debilitar la comunicación cifrada y dirigir a millones de usuarios hacia MAX, una nueva aplicación estatal de mensajería. WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, denunció que se trata de un ataque directo a la privacidad digital, mientras que Moscú sostiene que las restricciones buscan combatir el fraude y el terrorismo.

WhatsApp denuncia bloqueo y defiende el cifrado de extremo a extremo

WhatsApp acusó a Moscú de bloquear las llamadas en su plataforma. La compañía advirtió que el objetivo del Kremlin es debilitar el cifrado de extremo a extremo que garantiza la seguridad de más de 100 millones de usuarios en Rusia.

“WhatsApp es privado, está encriptado de extremo a extremo y desafía los intentos del gobierno de violar el derecho de las personas a una comunicación segura, por lo que Rusia está tratando de bloquearlo para más de 100 millones de rusos”, se lee en un comunicado de WhatsApp publicado en su cuenta de X.

Comunicado de WhatsApp publicado en
Comunicado de WhatsApp publicado en su cuenta de X. (@WhatsApp)

Por ahora, los mensajes de texto y las notas de voz continúan funcionando, aunque usuarios en varias regiones ya reportan fallas recurrentes.

El gobierno ruso sostiene que tanto WhatsApp como Telegram se han negado a colaborar en la entrega de datos que considera necesarios para las fuerzas del orden.

MAX, la nueva aplicación estatal de mensajería

El bloqueo coincide con el lanzamiento de MAX, la aplicación de mensajería desarrollada por el Estado ruso. Este servicio no solo busca reemplazar a WhatsApp y Telegram, sino que se integrará directamente con los portales gubernamentales.

La página web de la
La página web de la aplicación de mensajería rusa MAX se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente junto a la pantalla que muestra el logotipo de WhatsApp. REUTERS/Shamil Zhumatov/Illustration

Críticos como Mikhail Klimarev, director de la Internet Protection Society, alertan que el verdadero objetivo es el control social.

“En última instancia, quieren controlar a los usuarios y la información que reciben”, afirmó Klimarev, quien también advirtió que MAX podría no estar lista para soportar a millones de nuevos usuarios de manera inmediata.

Mientras tanto, figuras políticas de alto rango ya promueven activamente la aplicación, invitando a sus seguidores a migrar y asegurando que pronto se convertirá en la principal vía de comunicación digital en el país.

Restricciones tecnológicas y creciente censura digital en Rusia

La estrategia de Moscú no es nueva. Desde la invasión de Ucrania en 2022, el Kremlin bloqueó Facebook e Instagram, redujo la velocidad de YouTube e impuso sanciones económicas a plataformas extranjeras que no acataron sus normas de almacenamiento de datos y control de contenido.

Desde la invasión de Ucrania
Desde la invasión de Ucrania en 2022, el Kremlin bloqueó Facebook e Instagram. REUTERS

Según un informe de Human Rights Watch, Rusia ha estado “expandiendo meticulosamente [sus] herramientas legales y tecnológicas para convertir la sección rusa de Internet en un foro estrictamente controlado y aislado”.

Además, una nueva legislación endurece la censura en línea, imponiendo multas a quienes accedan a material considerado “extremista”, incluso si lo hacen mediante redes privadas virtuales.

Usuarios reportan fallos en la conectividad

La presión sobre los usuarios ya es visible. Los servicios de monitoreo Downdetector y Sboy detectaron un aumento de quejas relacionadas con WhatsApp. En Krasnodar, medios locales informaron sobre interrupciones de la conectividad móvil.

En un grupo de taxistas de Telegram, las quejas fueron inmediatas. “¿Qué hago? No hay ningún mapa”, escribió Sergei, uno de los 3.700 miembros del foro. “Descarga mapas sin conexión. Para el futuro”, respondió Alexei, otro conductor.

Meta ha trabajado en la
Meta ha trabajado en la evolución de sus aplicaciones principales, como Facebook, Instagram y WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles son los avances de Meta

En los últimos años, Meta ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de plataformas de realidad virtual y aumentada. La compañía presenta mejoras en dispositivos como los visores Quest, con avances en calidad de imagen, interacción y experiencias inmersivas. Además, Meta impulsa la integración de sus servicios sociales en entornos virtuales, buscando convertir el metaverso en una extensión de la vida digital cotidiana.

Meta también ha trabajado en la evolución de sus aplicaciones principales, como Facebook, Instagram y WhatsApp. La adopción de nuevas funciones de privacidad, inteligencia artificial para moderación y mejoras en la conectividad han sido prioridades. Estas iniciativas buscan mantener la relevancia de sus plataformas y responder a las demandas cambiantes de los usuarios en un panorama digital en transformación.

Temas Relacionados

WhatsAppMoscúLlamadasRusiaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Diccionario Cambridge incluye ‘skibidi’, ‘delulu’ y ‘tradwife’ en su edición online: qué significan

La actualización del Cambridge no se limita a nuevas creaciones. Palabras y frases ya existentes también han adquirido nuevos matices de significado

Diccionario Cambridge incluye ‘skibidi’, ‘delulu’

Cómo saber si un billete es falso usando la cámara del celular

Las cámaras de alta resolución y linternas facilitan la detección de billetes sin equipos bancarios especializados

Cómo saber si un billete

Cinco consejos para tener mayor concentración en Google Chrome sin tener que instalar extensiones

Separar perfiles de usuario es uno de los trucos, porque permite gestionar marcadores, historial y ajustes según el objetivo de uso

Cinco consejos para tener mayor

Cómo activar el modo discreto en una aplicación bancaría para cuidar el dinero y los datos personales

Esta herramienta refuerza la seguridad digital y previene intentos de fraude por exposición de información

Cómo activar el modo discreto

Siri tendría un rostro y este sería el diseño que Apple implementaría en su renovación

El plan de la empresa con su asistente es mejorar sus funciones a través de inteligencia artificial

Siri tendría un rostro y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Medicamentos seguros en Argentina: cuál

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

Tragedia en Villa Celina: una anciana de 81 años fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

El gobierno porteño lanzó un operativo en Las Cañitas y Palermo por el envenenamiento de perros

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Se separó Dai Fernández, la

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

Habló Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis: “No me siento responsable de su separación”

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”