Diez trucos para usar ChatGPT como un experto y obtener mejores respuestas

La inteligencia artificial de OpenAI es cada vez más usada en el trabajo y los estudios, pero sacarle provecho depende de cómo le pidas las respuestas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Con buenas preguntas puedes sacar lo mejor de ChatGPT.

La llegada de ChatGPT a la vida cotidiana transformó la manera en la que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos. Desde redactar textos hasta programar, la inteligencia artificial de OpenAI se convirtió en una herramienta clave para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, no basta con usar la IA: es necesario saber cómo aprovecharla al máximo.

El secreto para lograrlo está en los ‘prompts’, es decir, las instrucciones o preguntas que los usuarios le dan al sistema para que genere respuestas. Cuanto más claras, específicas y bien redactadas sean esas órdenes, mejores serán los resultados que entregue el chatbot.

Lo mejor es que no se trata de un conocimiento reservado para programadores o expertos en tecnología. Cualquiera puede aprender a escribir buenos prompts con práctica, paciencia y algunos consejos básicos. A continuación, te contamos los diez trucos más efectivos para usar ChatGPT como un experto.

Diez trucos para sacarle provecho a ChatGPT.

1. Sé claro y específico

La precisión es clave. Evitá las frases ambiguas y procura detallar lo que necesitas. Una instrucción como “escribe un resumen en 200 palabras sobre el impacto del 5G en América Latina” será mucho más útil que simplemente pedir “háblame del 5G”.

2. Da contexto

ChatGPT entiende mejor cuando conoce el objetivo. Si buscas un texto académico, indica a qué nivel está dirigido (por ejemplo, secundaria o universidad) y qué tono debe tener. Lo mismo aplica para correos formales, guiones o informes.

3. Pide formatos concretos

Si necesitas un listado, pasos numerados, esquemas o incluso un cuadro comparativo, dilo directamente en el prompt. Esto ayuda a que la respuesta llegue en el formato más práctico para ti.

ChatGPT logo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

4. Usa ejemplos

Mostrarle un ejemplo al modelo aumenta la probabilidad de obtener algo parecido a lo que esperas. Si quieres un titular periodístico, escribe antes uno de referencia para que ChatGPT lo tome como guía.

5. Establece el rol de la IA

Pedirle al chatbot que “actúe como periodista”, “como programador” o “como profesor de matemáticas” le permite adoptar un enfoque más adecuado a tu necesidad. Es un truco muy efectivo para orientar la calidad y precisión de la respuesta.

6. Controla la extensión

Si no marcas un límite, la IA puede dar respuestas demasiado breves o excesivamente largas. Indica de antemano si quieres un resumen de 150 palabras, un artículo de cinco párrafos o un listado con 10 puntos.

7. Reformula cuando sea necesario

No siempre la primera respuesta es la mejor. Ajustar, añadir más información o cambiar el enfoque del prompt es parte del proceso. Iterar te ayudará a acercarte a la respuesta que buscas.

ChatGPT lanza ChatGPT Go con un costo de 5 dólares al mes. (Foto: OpenAI)

8. Haz preguntas abiertas

En lugar de pedir respuestas de “sí” o “no”, plantea preguntas que obliguen a ChatGPT a desarrollar ideas. Por ejemplo: “¿Cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo para una empresa tecnológica?” dará un resultado más completo.

9. Indica restricciones

Si no deseas tecnicismos, palabras rebuscadas o explicaciones demasiado complejas, acláralo desde el principio. Esto es útil para textos que deben ser comprensibles para todo público.

10. Combina creatividad y precisión

No tengas miedo de experimentar. A veces, un prompt creativo con detalles claros puede dar resultados sorprendentes. Por ejemplo: “Escribe una carta de renuncia como si fuera un poema breve y humorístico”.

