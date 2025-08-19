Tecno

Cómo eliminar las apps que no usas en tu Xiaomi y dejarlo como nuevo

HyperOS permite desinstalar o deshabilitar algunas apps directamente desde los ajustes del sistema

Pedro Noriega

Así puedes desinstalar apps de Xiaomi que te ocupan espacio. (Foto: Xiaomi)

Uno de los principales problemas que arrastran los dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO desde los tiempos de MIUI y que aún se mantiene con HyperOS es el bloatware. Se trata de aplicaciones preinstaladas que ocupan espacio, muchas veces innecesarias, y que no aportan valor al usuario. Desde apps de compras hasta juegos poco conocidos, la mayoría nunca llega a abrirse y terminan siendo un estorbo.

A pesar de ello, existen diferentes métodos para deshacerse de este software y optimizar el rendimiento del teléfono. Algunos son simples y se hacen desde el propio dispositivo, mientras que otros requieren un nivel más avanzado de conocimientos, ya que implican conectar el móvil a una computadora.

Xiaomi logo. REUTERS/Go Nakamura

Desinstalar o deshabilitar desde HyperOS

El camino más directo para liberar espacio es usar las herramientas nativas del sistema. HyperOS, la capa de personalización de Xiaomi, permite eliminar o deshabilitar ciertas aplicaciones.

La desinstalación elimina completamente la aplicación del teléfono, liberando almacenamiento. En cambio, al deshabilitar se oculta el ícono y se reducen procesos en segundo plano, aunque el software sigue instalado y puede reactivarse si se desea.

El proceso es sencillo:

  1. Ingresar a Ajustes (ícono de engranaje).
  2. Seleccionar Aplicaciones.
  3. Entrar en cada app no deseada y elegir entre Desinstalar o Deshabilitar.

También es posible hacerlo desde la pantalla de inicio, manteniendo pulsado el ícono de la aplicación. Si aparece el botón de papelera, se puede borrar directamente.

Aunque este método no elimina todas las apps preinstaladas, sí permite reducir el número de accesos innecesarios y liberar algo de memoria.

Xiaomi cuenta con el sistema operativo HyperOS. (Foto: Imagen ilustrativa)

ADB: la solución avanzada

Para quienes quieren limpiar a fondo su dispositivo, existe una alternativa más potente: ADB (Android Debug Bridge). Es una herramienta de comunicación entre la PC y el móvil que permite ejecutar comandos y eliminar aplicaciones que no se dejan borrar de manera convencional.

Los pasos básicos son:

  1. Descargar ADB y ubicar la carpeta en la computadora.
  2. Activar la Depuración USB en el móvil desde las Opciones de desarrollador.
  3. Conectar el teléfono al ordenador con cable USB.
  4. Abrir la consola de comandos y escribir adb devices para verificar la conexión.
  5. Ejecutar los comandos para desinstalar las apps no deseadas, indicando el nombre del paquete correspondiente.

De esta forma, el usuario puede eliminar en lote varias aplicaciones y dejar el teléfono libre de bloatware en pocos minutos.

Conoce cómo desinstalar apps que no usas en tu Xiaomi. (Xiaomi)

Universal Debloater: una opción más sencilla

Para quienes prefieren evitar los comandos, existe una interfaz gráfica llamada Universal Debloater. Esta herramienta funciona sobre ADB, pero simplifica el proceso al mostrar de manera clara las aplicaciones que se pueden desinstalar.

El procedimiento consiste en:

  1. Descargar Universal Debloater y colocarlo en la carpeta “platform-tools” de ADB.
  2. Conectar el Xiaomi al PC con la depuración USB activada.
  3. Abrir Universal Debloater y aceptar los permisos en el teléfono.
  4. Seleccionar las aplicaciones a eliminar y presionar Uninstall selection.

En pocos clics, el dispositivo quedará libre de apps innecesarias, sin necesidad de introducir manualmente comandos.

Xiaomi logo.

Ventajas de limpiar el bloatware

Más allá de ganar espacio en la memoria interna, la eliminación de bloatware puede mejorar el rendimiento del teléfono. Muchas de estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano, consumiendo recursos y batería. Al quitarlas, el sistema se vuelve más ágil y la interfaz más limpia.

Además, el usuario gana control sobre su dispositivo, evitando notificaciones molestas y reduciendo la saturación de iconos en la pantalla de inicio.

