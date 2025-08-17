CEO de Nvidia resaltó las artes marciales como factor influyente en su estilo de liderazgo

Jensen Huang fusiona artes marciales y liderazgo innovador en la gestión de Nvidia - REUTERS/Kent Nishimura

La influencia de las artes marciales en la vida y el liderazgo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, resultó uno de los temas centrales durante la última Cumbre de Inteligencia Artificial celebrada en Mumbai. Ante una audiencia enfocada en los avances tecnológicos y el papel de la inteligencia artificial, el ejecutivo compartió cómo estas disciplinas han marcado su filosofía personal y su forma de conducir equipos.

De acuerdo con Huang las artes marciales han sido para él un maestro constante, inculcando valores que considera indispensables no solo para su bienestar físico, sino para afrontar los desafíos propios del sector tecnológico.

Jensen Huang demuestra cómo los valores del dojo impactan la gestión moderna en Nvidia - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuál es la influencia de las artes marciales en el liderazgo del CEO de Nvidia

Jensen Huang sostiene que las artes marciales enseñan humildad desde el primer día. La búsqueda de la maestría, argumentó, nunca se termina; toda persona, sin importar su nivel, encuentra en el camino oportunidades para aprender algo nuevo.

Esta humildad, señaló, es fundamental para cualquier persona en posiciones de liderazgo, ya que favorece la apertura mental y evita el riesgo de caer en la arrogancia. A su entender, la humildad permite a los líderes recibir ideas, crecer junto a sus equipos y adaptarse a los cambios.

Reconocer las propias limitaciones y ser consciente de que siempre habrá más por aprender es, a juicio de Huang, el primer paso para alcanzar cualquier meta relevante. Estas reflexiones, según su experiencia, se trasladan directamente al mundo empresarial.

La paciencia y la disciplina son otros dos rasgos que, en palabras de Huang, se desarrollan de forma natural durante el tiempo de entrenamiento. Las artes marciales demandan constancia, capacidad para superar dificultades y concentración prolongada.

Artes marciales y tecnología: el secreto de Jensen Huang para potenciar el éxito de Nvidia - (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas cualidades, explicó, resultan esenciales en la industria tecnológica, donde los ciclos de innovación se extienden y la presión cotidiana exige tanto resiliencia como disciplina.

En su visión, el esfuerzo sostenido es comparable con la dedicación requerida para gestionar proyectos de largo aliento, y la paciencia resulta igualmente vital, ya que el desarrollo de tecnologías disruptivas puede tomar años.

Cómo es la filosofía del CEO de Nvidia

La autoconfianza es, para el CEO, otro de los logros asociados al entrenamiento marcial. No se trata de una confianza basada en el ego, sino de una seguridad tranquila y fundamentada, que facilita el análisis de situaciones complejas y la toma de decisiones en circunstancias adversas.

Huang atribuye a su formación en artes marciales la serenidad que le acompaña cuando debe actuar bajo presión, tanto en espacios deportivos como durante negociaciones de alto nivel.

Jensen Huang explica cómo su formación en artes marciales influye en la toma de decisiones, gestión de equipos y desarrollo de políticas de incentivos dentro de la principal firma de hardware para IA - REUTERS/Alessandro Diviggiano

Durante el evento, Huang reforzó la idea de que los principios adquiridos en las artes marciales trascienden a la gestión empresarial moderna. La combinación de paciencia, disciplina y autoconfianza lo ha ayudado a guiar la innovación en Nvidia de forma responsable, sopesando riesgos y oportunidades.

La concentración que se aprende en el entrenamiento ayuda a filtrar distracciones y a tomar decisiones calculadas, habilidades críticas en el sector de la tecnología, caracterizado por su volatilidad y ritmo vertiginoso.

El liderazgo de Jensen Huang en Nvidia

Además de exponer la influencia de las artes marciales en su carácter, Jensen Huang reveló detalles de su modelo de gestión interna en la compañía. En una reciente intervención en el podcast All-In, describió cómo revisa de manera personal la compensación de los 42.000 empleados cada mes, apoyándose en sistemas de aprendizaje automático para hacer posible este seguimiento pese a sus múltiples responsabilidades.

Este enfoque, añadió, se extiende hasta los altos mandos, quienes reciben parte de su retribución en opciones sobre acciones, alineando incentivos y resultados financieros.

El impacto de esta política es tangible. El crecimiento sostenido del valor bursátil de Nvidia ha convertido a varios de sus ejecutivos principales, además de Huang, en nuevas figuras dentro del panorama de grandes fortunas tecnológicas.

Según explicó, “he creado más multimillonarios en mi equipo directivo que cualquier otro director ejecutivo del mundo.” Tres miembros de la junta directiva se sumaron recientemente al listado de multimillonarios, impulsados por la revalorización de la empresa.

Huang subrayó también su convicción sobre la capacidad de equipos pequeños, pero bien financiados, para lograr avances transformadores.